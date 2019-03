Den Sieg im Visier: Lucas Gerdon (m.) muss am Sonntag ab 17 Uhr in der heimischen Olympiahalle mit Nußloch gegen Dutenhofen ran. F: vaf

Heidelberg. (bz/tib/hema) Aus zweierlei Hinsicht gibt es etwas gutzumachen für die Drittliga-Handballer der SG Nußloch am Sonntag um 17 Uhr. Zum einen wäre da die knappe 27:28-Niederlage aus dem Hinspiel beim jetzigen Gegner HSG Dutenhofen-Münchholzhausen II und zum anderen die Derby-Niederlage letzte Woche in Leutershausen. "Nichtsdestotrotz sind wir weiterhin Zweiter und wollen diesen Platz selbstverständlich auch verteidigen", gab sich SGN-Trainer Christian Job bereits kurz nach Spielschluss in Leutershausen optimistisch bezüglich der kommenden Aufgabe.

Es ist zudem das erste Heimspiel für den Trainer-Rückkehrer, der bis zum Ende dieser Saison seinem alten Klub aushilft. "Ich bin überzeugt davon, dass wir eine bessere Körpersprache zeigen und eine größere Konzentration an den Tag legen", setzt er den Hebel daran an, eine stärkere Mentalität bei seiner Sieben zu erzeugen. Dafür werden wie zuletzt mal wieder einige angeschlagene Akteure auf die Zähne beißen müssen und ihren Mann auf der Platte stehen.

Eigentlich ist es Frank Schmitt "total Wurst" auf welchem Tabellenplatz sein Team am Ende steht. Der Handballtrainer der SG Leutershausen hatte sich vor seiner ersten Drittliga-Saison lediglich das Ziel gesetzt, die Runde mit einem deutlich positiven Punktekonto abzuschließen: "Für welchen Platz das dann am Ende reicht, ist zweitrangig - die Oststaffel ist oben echt eng beieinander." Aktuell - nachdem man am vergangenen Wochenende glänzen und die SG Nußloch mit 29:21 schlagen konnte - steht man im Tableau auf dem dritten Rang und hat - wie angepeilt - mit 28:18-Punkten ein deutlich positives Konto. Das will man ausbauen.

Gut wäre also, wenn man am Samstagabend (19.30 Uhr) auswärts bei der HSG Rodgau Nieder-Roden gewinnen würde, um die Verfolger weiter zu distanzieren. "Wir spielen gegen einen direkten Konkurrenten, dieses Spiel würden wir natürlich sehr gerne gewinnen", sagt Trainer Schmitt, auch wenn er weiß, dass Nieder-Roden einen sehr schnellen Handball spielt und viele technisch gut ausgebildete Talente im Kader hat.

Auch wenn man das Hinspiel gewinnen konnte, die "Baggerseepiraten" - wie sie sich selbst nennen - stehen in der Tabelle zwar auf dem achten Platz, haben aber lediglich drei Punkte weniger als die Roten Teufel eingefahren. Man ist also gewarnt. "Wir haben schon noch ein paar angeschlagene Spieler", sagt Schmitt und meinte damit Abwehrchef Manel Cirac und die beiden Jaeger-Brüder. Nun müsse man schauen, wie sich die Situation bis zum Wochenende entwickelt.

Mit dem hart erkämpften Punkt am vergangenen Sonntag beim direkten Konkurrenten aus Coburg, konnte der TVG Großsachsen die Franken zumindest auf Distanz halten. Am Samstag, 20 Uhr, kommt mit dem SG Leipzig II der nächste Konkurrent im Kampf um den Klassenerhalt in die Sachsenhalle. Leipzig sah schon wie ein vermeintlich sicherer Absteiger aus. In der Hinrunde holte man ganze vier Punkte und zierte abgeschlagen das Tabellenende.

Doch seit Beginn der Rückrunde Mitte Dezember ist man so etwas wie die Mannschaft der Stunde. In der Rückrundentabelle liegt man hinter Meister ThSV Eisenach auf Platz zwei. Nur die Thüringer konnten in den letzten sieben Partien die SG besiegen. Mit dieser eindrucksvollen Serie hat man sich aus dem Keller gekämpft und hat mit dem Sieg am vergangenen Samstag gegen die MSG Groß-Bierberau/Modau die Abstiegsränge verlassen. Ganze zwei Punkte trennt Leipzig noch von Großsachsen. Mit einem Sieg kann die Bundesliga-Reserve also zum TVG aufschließen bzw. ihn direkt überholen. Denn im Hinspiel siegten die Saasemer nur knapp mit 30:28. Dann wäre der TVG wieder mittendrin im Abstiegsstrudel.

Es geht also um viel am Samstag: "Die Serie von Leipzig ist eindrucksvoll. Das ist eine vollkommen andere Mannschaft wie in der Hinrunde. Sie machen wenig Fehler und mit dieser Serie im Rücken scheint alles zu gelingen. Das wird eine Riesenaufgabe für uns", warnt TVG-Trainer Stefan Pohl. In die gleiche Kerbe schlägt Kapitän Jonas Gunst: "Dieses Spiel ist verdammt wichtig. Leipzig ist momentan sehr gut drauf. Wir wissen, was die Stunde geschlagen hat und werden alles in die Waagschale werfen. Wir brauchen für den Klassenerhalt die Punkte und hoffen dabei auf die totale Unterstützung von den Rängen".

Gibt es zwei Punkte in der Dreispitzhalle? Diese Frage wird am Sonntagnachmittag geklärt, wenn die HG Oftersheim/Schwetzingen bei der SG Bruchköbel versucht, einen Auswärtstriumph zu landen. Blickt man auf die Tabelle, sieht es für die SGB nicht gut aus: Mit lediglich 13 Zählern stehen sie auf dem drittletzten Rang - einem Abstiegsplatz. Die Gastgeber brauchen also jeden Punkt.

Die Rhein-Neckar Löwen II wollen zurück in die Erfolgsspur. Nachdem es am vergangenen Wochenende eine bittere Niederlage setzte, reist man nun zum SV Salamander Kornwestheim. Die junge Mannschaft der Trainer Michel Abt und Andre Bechtold könnte mit einem Sieg den Anschluss an die Tabellenspitze halten.

Samstag, 19.30 Uhr: HSG Rodgau Nieder-Roden - SG Leutershausen; 20 Uhr: TVG Großsachsen - SG Leipzig II; Sonntag, 17 Uhr: SG Bruchköbel - HG Oftersheim/Schwetzingen; SV Salamander Kornwestheim - Rhein-Neckar Löwen II, SG Nußloch - HSG Dutenhofen-Münchholzhausen II.