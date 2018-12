Heidelberg. (RNZ) Die Handballer der SG Leutershausen mussten neidlos anerkennen, dass man beim Spitzenreiter ThSV Eisenach über die gesamte Spieldauer keine Chance hatte, die Begegnung offen zu halten. Letztendlich unterlag man in der Werner-Aßmann-Halle mit 20:25 und war der verdiente Verlierer. Eisenach war an diesem Abend eine Nummer zu groß.

"Wir haben uns sicherlich mehr erhofft und ausgerechnet", sagte Chefcoach Frank Schmitt, "das war ein ganz deutlicher und verdienter Sieg von Eisenach." Weil gleichzeitig die Tabellennachbarn aus Nußloch und Baunatal punkteten, ist man dadurch wieder auf den vierten Platz der Oststaffel abgerutscht. Schmitt: "Wir haben sicherlich auch andere Ansprüche als Eisenach." Dennoch, so der Chefcoach, wolle man sich "irgendwo oben in der Tabelle etablieren".

Leutershausen, ohne Rückraumschütze Felix Jaeger angereist, lief über die gesamte Spieldauer einem Rückstand hinterher. Schon nach einer Viertelstunde betrug dieser fünf Tore, zur Halbzeit waren es bereits sieben. "Wir sind eigentlich 60 Minuten unserem Spiel hinterher gelaufen", so Schmitt. Man habe nicht das gespielt, was man könne. Bester Werfer war Niklas Ruß, der fünfmal traf, wobei er drei von drei Siebenmetern verwandelte. Spitzenreiter Eisenach untermauert mit diesem Heimsieg seine Ambitionen, auf den Abstieg im Vorjahr direkt einen Wiederaufstieg folgen zu lassen. Mit 28:2 Punkten dominieren die Handballer aus Ostdeutschland bisher das Geschehen der Liga.

Schmitt: "Wir sind mit der Hinrunde insgesamt aber sehr zufrieden. Es war diese Leistung nicht unbedingt sofort zu erwarten, weil wir viele junge Spieler integrieren mussten." tib

ThSV Eisenach - SG Leutershausen 25:20 (13:6): Hübe, Döding - Bernhardt, Schwarz, Rolka 3, Stippel, Jaeger P. 1, Ruß 5/3, Cirac 1, Gasser, Seganfreddo 2, Wagner 4, Mantek 2, Pauli 2.

Der TVG Großsachsen landet zum Ende der Hinrunde einen verdienten Heimsieg gegen den Aufsteiger aus Erlangen - damit setzt man sich weiter von der unteren Tabellenhälfte ab. Es war ein Start-Ziel-Erfolg, denn der TVG lag über die gesamte Spieldauer in Führung. Das einzige Manko: Man schaffte es nicht, frühzeitig für eindeutige Verhältnisse zu sorgen. So blieb es bis zur Schlussviertelstunde spannend, auch wenn Großsachsen nicht mehr wirklich in Bedrängnis kam. Grund dafür war eine stabile Deckung und ein variabler Angriff, der immer eine Antwort parat hatte. Ein weiteres Plus des TVG war, dass im Gegensatz zum Derby gegen Nußloch wieder Linkshänder Jan Triebskorn zur Verfügung stand. Er erzielte drei Treffer.

"Wir haben es versäumt, früher für klare Verhältnisse zu sorgen. Aber ich bin zufrieden mit meiner Mannschaft", sagte Cheftrainer Stefan Pohl, "wichtig ist der Sieg und die zwei Punkte."

Großsachsen begann gut und ging schnell mit 5:2 in Führung. Doch auch wenn den Franken die Durchschlagskraft von den Halbpositionen fehlte, gaben sie sich zu keinem Zeitpunkt der Partie auf. Verbissen kämpfte Erlangen um jedes Erfolgserlebnis, schaffte es aber nie, die Führung zu übernehmen.

Auch im zweiten Durchgang wurde es nicht mehr wirklich spannend. Nach dem 22:15 (36.) durch den starken Simon Spilger leistete sich Großsachsen ein paar Unkonzentriertheiten. Beim 23:20 (41.) war Erlangen wieder in Schlagdistanz, die Wende schaffte man aber nicht mehr. Nachdem Simon Reisig und Robin Unger für das 25:20 (43.) sorgten, war das Spiel entschieden. Erfreulich: Neuzugang Dymal Kernaja zeichnete sich mehrfach aus und bestach wieder einmal durch Übersicht und Torgefahr. hema

TVG Großsachsen - TV Erlangen-Bruck 34:29 (18:12): Sitter, Boudgoust - Gunst J. 2, Kernaja 5, Schulz 2, Spilger 5, Gunst P., Kadel, Unger 2, Straub, Reisig 6, Buschsieper 6/2, Hildebrandt 3, Triebskorn 3.

Es war ein Kampf bis zur letzten Sekunde, aber die HG Oftersheim/Schwetzingen konnte ihre Auswärtsführung in Coburg bis zum Abpfiff verteidigen. Mit einem knappen 26:25-Erfolg beim Drittletzten der Oststaffel, dem HSC Coburg, schaffte man es, zwei wichtige Punkte gegen den Abstieg einzufahren. Es war von Anfang bis Ende eine Begegnung, in der sich keines der beiden Teams absetzen konnte. Schwetzingen schaffte es lediglich zehn Minuten vor Schluss, kurzzeitig mit vier Toren in Front zu gehen - diesen Vorsprung rettete man über die Ziellinie. Erfolgreichster Schwetzinger Werfer war Linksaußen Max Barthelmeß mit acht Treffern. Daniel Hideg, normalerweise in der Bundesliga bei den Eulen Ludwigshafen, traf sechsmal. tib

HSC Coburg - HG Oftersheim/Schwetzingen 25:26 (10:12): Herb, Gabel - Barthelmeß 8/1, Messerschmidt, Jansen 4, Förch 4, Zipf, Jungmann, Suschlik 4, Mehl, Polifka, Hideg 6, Kubitschek.