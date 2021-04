Von Tillmann Bauer

Heidelberg. Alexander Hübe wurde einmal gefragt, wie er denn seine Rolle bei der SG Leutershausen sehe. Er scherzte: "Ich bin der Opa der Mannschaft."

Der Schlussmann der Drittliga-Handballer ist nicht nur Familienvater, Vereinslegende, Außendienstler, Führungsspieler und absoluter Leistungsträger – er feiert an diesem Donnerstag seinen Geburtstag. Mit 38 Jahren, da fängt das Leben an.

Hübe hat schon einiges erlebt, wohl die meisten Erfahrungen in der Mannschaft von Trainer Marc Nagel. So spielte er beispielsweise mit Nationaltorwart Silvio Heinevetter gemeinsam in Magdeburg oder hütete zwischenzeitlich bei der TSV Hannover-Burgdorf das Tor. Bei den Roten Teufeln an der Bergstraße ist er nun seit elf Jahren.

Solch eine Pandemie – und die damit verbundene Zwangspause – hat auch er noch nicht mitgemacht. Seit zwei Wochen dürfen er und seine Drittliga-Kollegen wieder in der neu geschaffenen Pokal-Runde spielen. Dort kommt es an diesem Samstagabend um 17 Uhr in der Heinrich-Beck-Halle zu einem besonderen Spiel. Es geht für die SG Leutershausen gegen die HG Oftersheim/Schwetzingen und damit gegen Ex-Coach Holger Löhr – ein Nachbarschaftsduell, das aufgrund der fehlenden Zuschauer den eigentlichen Derby-Charakter vermissen lässt.

"Opa der Mannschaft"

Hübe freut’s trotzdem. Er sagt: "Zwei Teams und zwei Trainer, die sich gut kennen. Da wird es entscheidend sein, wer die längere Pause besser verkraftet hat."

Auf dem Papier sieht’s bisher ähnlich aus. Sowohl Leutershausen als auch Oftersheim haben das erste Rundenspiel verloren und am vergangenen Wochenende durch ein Unentschieden den ersten Punkt eingefahren.

"Wir müssen schauen, dass wir in Gang kommen", sagt das Geburtstagskind: "Wir wollen so erfolgreich wie möglich Handball spielen." Heißt: Gegen den ersten Sieg nach dem Wiederbeginn hätte der Routinier sicher nichts einzuwenden. Ob das klappt?

Seine Paraden würden sicher helfen. Denn Hübe spielt schon seit Jahren auf einem hohen Niveau, zählt unbestritten zu den besten Torhütern der Liga und gibt der Mannschaft durch sein Auftreten Ruhe und Sicherheit.

Doch auch der ewige Alexander Hübe braucht manchmal eine Pause. Zwar hat der 38-Jährige die Zusage gegeben, auch in der kommenden Saison im Tor der SG Leutershausen stehen zu wollen, dahinter macht sich aber ein weiteres Talent bereit.

Jörn-Thore Döding (21) ist schlappe 17 Jahre (!) jünger als Hübe. Während der Corona-Pause nutze er die Zeit seiner Verletzung aus, um sich weiter in Form zu bringen und machte zuletzt in den vergangenen zwei Spielen auf sich aufmerksam.

Als Hübe keine Hand an den Ball bekam, gab Coach Marc Nagel dem Nachwuchs-Mann eine Chance – und er zahlte das Vertrauen mit spektakulären Paraden zurück.

Hübe findet das gut. Er sagt: "Es ist ein schöner Konkurrenzkampf. Und wenn man mal nicht funktioniert, dann ist es gut zu wissen, dass man dahinter noch einen Torhüter hat, der in die Bresche springen kann. Es freut mich für ihn."

Wer letztendlich die Tore verhindert, ist zweitrangig – ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk wäre aber sicherlich ein Derby-Sieg gegen Schwetzingen.