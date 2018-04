Heidelberg. (hema/tib) Das nächste Derby steht vor der Tür. Die Handballer der SG Nußloch möchten wieder punkten und sich besser präsentieren als zuletzt. Denn am vergangenen Wochenende setzte es eine heftige 22:31-Niederlage bei der TSB Heilbronn-Horkheim. Weder die Spieler noch die Verantwortlichen konnten damit zufrieden sein. Schließlich ist man noch immer der amtierende Meister der 3. Liga Süd. Nun spielt man wieder in der heimischen Olympiahalle.

Das Spitzenteam der Rhein-Neckar Löwen II gastiert am Sonntagnachmittag in Nußloch. Anwurf ist um 17 Uhr. Die SGN hat aus den vergangenen fünf Spielen lediglich drei Zähler geholt, ist mittlerweile bis auf den siebten Tabellenplatz der Südstaffel abgerutscht. Ganz anders die Ausgangssituation bei den "Junglöwen". Die Mannschaft, die von Michel Abt und Andre Bechtold trainiert wird, gehört zu den Spitzenteams der Südstaffel. Der Beweis: Mit 36:18 Punkten belegt man den zweiten Platz, nur Spitzenreiter SV Salamander Kornwestheim steht noch vor den Löwen. Auf die SGN wartet also keine leichte Aufgabe.

An der Bergstraße steht das vorletzte Heimspiel der Saison an. Die SG Leutershausen erwartet in der 3. Liga Ost am Samstagabend den TV Gelnhausen. Anwurf ist um 19 Uhr in der Heinrich-Beck-Halle. "Wir wollen wieder zurück in die Erfolgsspur", sagt Mark Wetzel. Der sportliche Leiter der Roten Teufel möchte nicht noch weiter in der Tabelle abrutschen. Aktuell rangiert die SGL auf dem sechsten Platz. "Es muss ganz klar das Ziel sein, die verbleibenden Spiele noch zu gewinnen." Nach dem Auftritt gegen Gelnhausen folgt ein weiteres Heimspiel gegen den SV Anhalt Bernburg und das letzte Saisonspiel beim HSV Bad Blankenburg. Dennoch: Die Verletzungssorgen an der Bergstraße werden nicht kleiner. Neben den zahlreichen Langzeitverletzten ist auch Kapitän Niklas Ruß angeschlagen - schon seit Wochen geht die junge Mannschaft auf dem Zahnfleisch. Die Gäste aus Gelnhausen stecken mitten im Abstiegskampf. Zwar steht man aktuell auf einem Nichtabstiegsplatz, ist aber punktgleich mit dem HSC Bad Neustadt und dem HSC Coburg II, die dahinter rangieren. Es steht also einiges auf dem Spiel.

Nach dem unglaublich wichtigen Heimsieg gegen den HSC Bad Neustadt hat der TVG Großsachsen zwei schwere Aufgaben vor der Brust. Zuerst tritt man am kommenden Samstag beim Meister und Aufsteiger TV Großwallstadt an, bevor man eine Woche später zum Tabellenzweiten nach Erlangen reist. In Großwallstadt ist man der klare Außenseiter. Die Gastgeber haben am vergangenen Wochenende nach zuvor 39:1 Punkten in Folge, erstmals wieder verloren - mit 22:29 beim Northeimer HC. Das war nicht nur dem Feiermarathon nach der Meisterschaft geschuldet, sondern auch der Tatsache, dass man gleich sechs Akteure zur Zweitvertretung entsandte, die dann auch prompt die Meisterschaft in der Bezirksoberliga Odenwald-Spessart eintütete. Im Heimspiel gegen Großsachsen tritt man wieder mit allen Spielern an und will die Niederlage in Northeim sicherlich vergessen machen. Großsachsen kann in der Untermainhalle in Elsenfeld befreit aufspielen, alles andere als eine klare Niederlage wäre eine Überraschung. Schon das Hinspiel war bei der 17:28-Heimniederlage eine klare Angelegenheit. "Wir haben gegen Großwallstadt mit unserer schlechtestes Saisonspiel gemacht. Das können wir besser und wollen das auch zeigen. Wir fahren nicht zum gratulieren nach Großwallstadt", so TVG-Trainer Stefan Pohl.

Die HG Oftersheim/Schwetzingen setzt zum Saisonendspurt an. Am Samstagabend gastiert die Mannschaft von Cheftrainer Holger Löhr beim TuS 04 Dansenberg. Im Hinspiel setzte sich die HG zuhause mit 33:30 durch.

3. Liga Ost, Samstag, 21. April, 19 Uhr: SG Leutershausen - TV Gelnhausen; 19.30 Uhr: TV Großwallstadt - TVG Großsachsen; 3. Liga Süd, Samstag, 21. April, 20 Uhr: TuS 04 Dansenberg - HG Oftersheim/Schwetzingen; Sonntag, 22. April, 17 Uhr: SG Nußloch - Rhein-Neckar Löwen II.