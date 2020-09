Von Tillmann Bauer

Hirschberg. Eigentlich besteht keine engere Verbindung zwischen Stefan Pohl und Andrea Kiewel. Zumindest gibt es keine öffentlich bekannten Gemeinsamkeiten – höchstwahrscheinlich kennen die beiden sich auch nicht persönlich. Was den Trainer der Drittliga-Handballer des TV Germania Großsachsen und die blonde ZDF-Moderatorin dennoch verbindet, verriet Pohl am Sonntag, als er auf dem Spargelhof Reisig in Hirschberg mit dem Mikrofon in der Hand vor die Sponsoren, Spieler und Fans der "Saasemer" trat, die sich auf Bierbänke verteilt auf dem Gelände niedergelassen hatten. Der Trainer lachte: "Sonntagmorgen – das erinnert mich doch schon sehr an den Fernsehgarten."

Einen flotten Spruch bringen kann also auch Pohl. Die Menschen, die zum Saisonauftakt der Großsachsener gekommen waren und sich damit gegen die Unterhaltungsshow von Andrea Kiewel entschieden, hatten wahrlich ihren Spaß. Wir zeigen auf, unter welchen Bedingungen die Gelben in die neue, sehr spezielle Runde gehen.

> Der Kader: Der Umbruch ist größer als er eigentlich geplant war. So stehen sieben (!) Abgängen fünf Neuzugänge gegenüber. Mit am emotionalsten ist dabei sicherlich der Abschied von Philipp Schulz, der nach sechs Jahren in Großsachsen zu einer richtigen Identifikationsfigur geworden ist. Sportlich schwerwiegender ist dennoch der Verlust von Kapitän und Leistungsträger Jan Triebskorn – den Linkshänder zieht es zur TSG Hassloch. Tom Zahn, der Sportliche Leiter, ist ehrlich: "Wir hätten ihn gerne behalten." Für Gefahr aus dem Rückraum sollen nun der zweitligaerfahrene Jonas Kupijai und Maximilian Hartz, dessen Vater Jürgen als ehemaliger Nationalspieler in der Handballszene bekannt ist, sorgen. Zudem führte der Weg von Torhüter Fabian Lieb nach der Insolvenz der SG Nußloch nach Großsachsen. Er soll nicht nur Bälle halten, sondern als Kassenwart für ein möglichst großes Budget für die Abschlussfahrt sorgen. Kreisläufer Moritz Brestrich und Nachwuchstalent Mika Schüler, dessen Haarpracht an die des dänischen Superstars Mikkel Hansen erinnert, ergänzen das Team der Gelben. Außerdem kümmert sich Marc Heinzelbecker ab sofort um das Torwart-Training. Beachtlich: Im Drittliga-Kader befinden sich inzwischen fünf Jungs, die in Großsachsen aufgewachsen sind – darauf ist man stolz.

> Das Ziel: Einen konkreten Tabellenplatz wollte niemand nennen. Trainer Pohl, der mit dem neunten Rang aus dem Vorjahr zufrieden war, sagte: "In der Südstaffel sind viele Teams neu – wir fischen im Trüben. Ich erwarte von meiner Mannschaft, dass sie mehr Heimspiele als zuletzt gewinnt." Tom Zahn wurde auf RNZ-Nachfrage schon konkreter: "Wenn alle fit sind, ist mehr drin als der neunte Platz. Dann können wir jedes Team der Liga schlagen." Problem nur: Aktuell ist in Großsachsen kaum jemand fit, vier von sieben Rückraumspielern fehlen verletzt, die Runde beginnt in knapp zwei Wochen mit einem Heimspiel gegen die SG Pforzheim/Eutingen. Pohl: "Das wird ganz schön knackig."

> Die Hygiene: Wer schon mal ein Heimspiel in der Sachsenhalle besucht hat weiß, wie die Zuschauer die Mannschaft tragen können und welche Unterstützung – normalerweise – von den Rängen kommt. "Es wird definitiv anders sein", sagt Zahn: "Die Jungs wissen das aber, wir haben viel gesprochen und wir sind darauf vorbereitet."150 Personen sind laut Hygienekonzept bei Heimspielen aktuell erlaubt, 150 Dauerkarten hat man auch verkaufen können. Die Auslastung der Spielstätte liegt ungefähr bei einem Drittel – die Anzahl der Ordner mussten die Verantwortlichen dagegen verdoppeln. Zahn: "150 Menschen ist eigentlich auch noch zu wenig. Wirtschaftlich ist es, auch weil die Staffel attraktiv ist, sehr bitter. Auch der gesellige Teil wird wegfallen. Aber man darf nicht nur jammern – wir nehmen das so an und hoffen auf Lockerungen."