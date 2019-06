Karlsruhe. (dpa/rnz) Der Karlsruher SC tritt nach seiner Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga im ersten Saisonspiel bei Mitaufsteiger SV Wehen Wiesbaden an. Das geht aus dem am Freitag von der Deutschen Fußball Liga (DFL) veröffentlichten Spielplan hervor. Die Partie wird entweder am 27., 28. oder 29. Juli ausgetragen, eine genauere Terminierung gab es zunächst nicht.

Eine Woche nach dem Start in die neue Spielzeit spielt der KSC dann erstmals im Wildparkstadion gegen Dynamo Dresden. Ende August empfangen die Badener am 4. Spieltag dann bereits den Hamburger SV als ersten Topfavoriten auf den Aufstieg. Am 14. Spieltag Ende November steht das Baden-Württemberg-Derby beim VfB Stuttgart an. Zum Saisonabschluss muss die Mannschaft von Trainer Alois Schwartz ins Frankenland zur SpVgg Greuther Fürth.

