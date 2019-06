Von Christoph Ziemer

Heidelberg. An den Moment, als er mit dem Rennvirus infiziert wurde, kann sich Thomas Kiefer noch gut erinnern. Nach einem Seifenkistenrennen im Odenwald erhielt Bruder Georg als Prämie einen Gutschein für eine Kartbahn in Mannheim - und schon war es um den damals sechsjährigen Thomas geschehen. "Als ich da mitfahren durfte, wusste ich sofort: Das ist genau das, was du willst", erinnert er sich. Leider haben Kart-Rennen einen Nachteil: Sie sind extrem teuer.

Gemeinsam mit seinem Bruder verlegte Thomas seine Rennaktivitäten zunächst in die Online-Welt: Die Kiefer-Brüder machten sich in der "Virtual Touring Car Championship"-Serie schnell einen Namen. Philipp Eng, der heute in der DTM für BMW startet, war ihr prominenter Teamkollege. Die Rennen vor dem Bildschirm haben Thomas Kiefer für seine spätere Karriere einen entscheidenden Vorteil gebracht, glaubt der heute 26-Jährige: "Du fährst da gegen echte Menschen, kannst dein Zweikampfverhalten trainieren, lernst die Strecken bis ins kleinste Detail kennen und trittst manchmal gegen echte Stars an." So wie gegen den Belgier Stoffel Vandoorne, der letztes Jahr in der Formel 1 für McLaren startete.

Bei einem Casting von Nissan, an dem insgesamt 3,5 Millionen Menschen teilnahmen, durfte 2015 jedes Land die besten acht Teilnehmer zum Finale nach Abu Dhabi schicken - dort wurde dann mit echten Rennwagen gefahren. Thomas Kiefer wurde Erster, Bruder Georg Zweiter. 2016 wechselte der Kirchheimer zu Porsche, wo er bis heute Fahrtrainer für Rennstrecken ist. Große Sponsoren hatte er nie - im Motorsport ist die Chance auf eine große Karriere damit schon fast aussichtslos. Dafür handelte Kiefer einen Deal mit seinen Eltern aus. Er darf immer noch zu Hause wohnen, erhält aber keinen Cent für sein teures Hobby Motorsport. "Ich habe mir alles über die Jahre angespart, bin auch nie in Urlaub gefahren", berichtet der Rennfahrer.

In einem alten Opel ohne Servolenkung und ABS, dafür aber mit Handschaltung fuhr er sein erstes Drei-Stunden-Rennen. Und musste unterschreiben, dass er bei selbst verschuldeten Unfällen mit bis zu 10.000 Euro hätte haften müssen. "Natürlich fährt das im Hinterkopf irgendwo mit, aber als Rennfahrer musst du so etwas komplett ausblenden", weiß der Heidelberger. 2018 gelang Thomas Kiefer dann der bislang entscheidende Sprung in seiner Karriere. Mit dem Wechsel zum Team "Four Motors" erfüllte sich mit dem Start beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring ein Kindheitstraum für den Kirchheimer Bub, der schon 2002 als Zuschauer an der Strecke dabei war.

Vom Starterfeld her seien die 24 Stunden am Nürburgring eines der größten Rennen der Welt, sagt Kiefer: "Da stehen über 170 Teams am Start, und wir wurden am Ende 33. Das war mit Abstand das bisher Heftigste, das ich persönlich erlebt habe." Gleich bei seiner Premiere war Kiefer voll gefordert: Vor über 200.000 Fans musste er nachts im Regen dreieinhalb Stunden im Blindflug bei Nebel durchhalten. Der Heidelberger blieb unfallfrei und von technischen Pannen verschont. Zwei Tage habe er gebraucht, um sich von seinem bisherigen Karrierehighlight mit 400 PS zu erholen, erzählt der Porsche-Fahrer, der am Samstag an gleicher Stelle wieder startet: "Du arbeitest du ein Jahr lang darauf hin, der Druck ist enorm. Die Verantwortung, die du für das ganze Team trägst, ist groß."

Der 26-Jährige hat sich einiges vorgenommen: "Natürlich wollen wir wieder unfallfrei bleiben. Und gerne auch unter die ersten 30 kommen", hofft der "Four Motors"-Pilot, dem auf instagram über 6000 Leute folgen. Sein Team ist das einzige in der VLN-Langstreckenmeisterschaft, das mit E 20-Benzin unterwegs ist. Türen, Heck und Kofferraumdeckel stammen aus Biofasern, das Rennöl ist nicht neu, sondern aufbereitet: "Das ist unser Beitrag zur CO 2-Reduktion", sagt Kiefer stolz. Auch Smudo von den Fantastischen Vier startet in seinem Team, hat mit dem GT3-Wagen allerdings etwa 100 PS mehr zur Verfügung als Kiefer in seinem GT4.

Wie jeder Rennfahrer hat auch Thomas Kiefer ein Vorbild: Michael Schumacher. 2008 hat er ihn am Hockenheimring zufällig getroffen. "Er stand plötzlich vor mir, meine Stimme hat gezittert", weiß er noch heute. Gut fünf Minuten Zeit nahm sich der Star für seinen Fan, und machte mit der Digitalkamera von Thomas Kiefer ein gemeinsames Bild. Was er ihm geraten habe? "Ich soll immer an meine Träume glauben", sagt Kiefer. Es sieht ganz danach aus, als habe sich der Heidelberger an die Tipps der Formel-1-Legende gehalten.