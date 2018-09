Von Achim Wittich

Sinsheim. Die zweite Minute der Nachspielzeit lief am Samstagnachmittag in der Rhein-Neckar-Arena, als nicht nur Julian Nagelsmann seinen Augen nicht mehr traute. Neuzugang Ishak Belfodil brachte es doch glatt fertig, das Runde völlig frei aus kürzester Distanz über das Eckige der Dortmunder zu jagen - unglaublich.

"Nichts besonders Schönes" habe er dabei gedacht, war Hoffenheims Trainer ob der vergebenen Riesenchance zum 2:1-Siegtreffer auf der Pressekonferenz auch mit etwas Abstand immer noch einigermaßen fassungslos. Nur zur Erinnerung: Eine Woche zuvor war dem kroatischen Vizeweltmeister Andrej Kramaric bei der Niederlage in Düsseldorf ein identisches Malheur passiert.

Nicht nur wegen dieses mehr als unglücklichen Schlussaktes waren die Kraichgauer im Duell der Champions-League-Klubs nachher bedient. "Das fühlt sich an wie eine Niederlage", wollte Torwart Oliver Baumann beim Abgang aus dem Stadionbauch einfach nicht glauben, dass es gegen enttäuschende Borussen nur zu einem 1:1 (1:0) gereicht hatte. Mit nunmehr vier Punkten aus den ersten vier Partien liegt die TSG vor dem morgigen Gastspiel in Hannover (20.30 Uhr/Sky) keinesfalls im Soll.

Dabei konnte und wollte Nagelsmann trotz der zwei verloren Zähler mit seinen Profis nicht zu hart ins Gericht gehen. "Ich habe ein sehr gutes Spiel meiner Mannschaft gesehen", sagte der 31-Jährige und hatte damit die Unterstützer auf seiner Seite. "Nur in den ersten 15 Minuten waren wir gut, dann nicht mehr", hatte sein Berufskollege Lucien Favre das Frage- und Antwort-Spiel mit den Berichterstattern eröffnet und wirkte ein wenig genervt.

Wohl auch deshalb, weil bei den Schwarz-Gelben an diesem Tag nicht einmal das Auswechseln klappen wollte. Nach einer Stunde mussten Mahmoud Dahoud und der sichtlich überraschte und unzufriedene Marius Wolf runter. Statt der Rückennummer 23 von Shinji Kagawa, der eigentlich frühzeitig seinen Dienst quittieren sollte, hatte der BVB die Nummer 27 von Wolf zücken lassen. Amateurhaft. Zehn Minuten später trabte Kagawa dann doch vom Feld ...

Bei den Hoffenheimern klappte nicht nur das Wechselspiel besser. Geschickt ließen sie ihrem Gegner ausreichend viel Ballbesitz, um mit schnellem meist linkem Flügelspiel über Neu-Nationalspieler Nico Schulz den Deckungsverbund der Ruhrpott-Angestellten aufzubrechen. Nur ganz zu Beginn hatte 1899 einmal Glück, als das elfmeterwürdige Foul von Schulz an Christian Pulisic nicht geahndet wurde.

Leo Bittencourt (18. Minute) hätte schon treffen müssen, scheiterte aber noch an Torwart Roman Bürki, dem noch besten Dortmunder. Dafür durfte sich wenige Sekunden vor dem Halbzeitpfiff "Hoffes" zurückgekehrter Joelinton freudig erregt auf dem Rasen flachlegen. Im Fallen erzielte der stark auftrumpfende Brasilianer die völlig verdiente Führung (44.).

Pech hatte diesmal auch Ermin Bicakcic. Der Innenverteidiger hatte nach 50 Minuten mit dem Kopf die vermeintliche Vorentscheidung geschafft, Stadionsprecher Mike Diehl das 2:0 verkündet und die Borussia wollte gerade anstoßen.

Doch vorschnelle Jubelarien sind im Jahr 2018 in den Bundesliga- Stadien nicht angebracht. Andrej Kramaric stand beim zuvor ausgeführten Eckball im Abseits. Die Männer im Kölner Fernsehkeller hatten’s gesehen. Dieser "Sch...- Videobeweis", so sei es ihm durch den Kopf gegangen, gab Bicakcic später gequält lächelnd zu.

Es kam noch schlimmer für 1899. Obwohl der Revier-Klub nach einer Roten Karte für Abdou Diallo gegen den durchbrechenden Schulz - eine umstrittene Entscheidung von Schiedsrichter Harm Osmers (Bremen) - die letzte Viertelstunde in Unterzahl geriet, genügte es noch zum Pünktchen.

Ein gelungener Auftritt von Marco Reus reichte, um in der Mitte Pulisic den Ausgleich zu ermöglichen (90.+2) - dann kam der Auftritt von Ishak Belfodil ... "Vielleicht biegt der Fußballgott ja auch mal wieder in Richtung Sinsheim ab", will Julian Nagelsmann mal ein Stoßgebet gen Himmel schicken. Doch wer solche Chancen nicht nutzt, dem hilft selten göttlicher Beistand.