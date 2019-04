Saarbrücken. (mon) Der FC-Astoria Walldorf hat am 30. Spieltag der Regionalliga Südwest einen Punkt beim Tabellenzweiten 1. FC Saarbrücken eingefahren. Torlos endete die Partie in Völklingen vor rund 2000 Zuschauern. Walldorfs Cheftrainer Matthias Born musste in der Verteidigung umstellen, Tabe Nyenty fehlte gelb-gesperrt und Max Müller laboriert noch an einer Oberschenkelverletzung. Für sie spielten Pascal Pellowski und Kapitän Tim Grupp in der Innenverteidigung. Auf links begann Niklas Schaffer für Benny Hofmann. Die Hausherren bemühten sich vom Anpfiff weg ihrer Favoritenrolle gerecht zu werden, in der Anfangsviertelstunde ereignete sich jedoch in keinem der beiden Strafräume etwas nennenswertes. Die erste Torgelegenheit hatte Saarbrücken durch Walldorfs ehemaligen Angreifer Marcel Carl, der aus halblinker Position am langen Eck vorbei schoss (24.). Danach folgten zehn starke Minuten des FCA, Minos Gouras schickte Semih Sahin auf die Reise, der freistehend vor Saarbrückens Schlussmann Daniel Batz drüber schoss (26.).

Unverändert kamen beide Mannschaften aus der Halbzeit zurück. Das Saarbrücker Publikum wurde immer ungeduldiger und bekundete seinen Unmut lautstark. Der Heimelf tat dies offensichtlich nicht gut, trotz Tabellenplatz zwei wirkte die Elf von Dirk Lottner in vielen Aktion verunsichert.

Born: "Es war ein 0:0 der besseren Art, es war ein Spiel auf Augenhöhe. Wir sind mutig aufgetreten und hatten in der 1. Halbzeit die besseren Chancen als der Gegner. Insgesamt ist ein leistungsgerechtes Unentschieden gewesen."

Saarbrücken: Batz - Müller, Kehl-Gomez, Miotke, Jänicke - Zeitz, Dausch (59. Mendler), Holz (59. Franjic), Wenninger - Carl (71. Vunguidica), Eisele.

Walldorf: Rennar - Goß, Grupp, Pellowski, Schaffer - Kranitz, Hillenbrand, Gouras, Fahrenholz (59. Groß), Sahin (82. Kiermeier) - Wekesser (76. Schön).

Schiedsrichter: Kliebe (Darmstadt); Zuschauer: 2057.