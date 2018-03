Würzburg. (kn) Nach dem witterungsbedingten Spielausfall in Jena greifen die Würzburger Kickers am Samstag wieder in das Spielgeschehen der Dritten Liga ein. Gegner in der "Flyer-alarm Arena" ist um 14 Uhr der Tabellenzwölfte VfL Osnabrück.

Würzburgs Gegner musste sich zuletzt im Derby gegen Meppen mit einem Punkt begnügen und rangiert damit weiterhin im grauen Mittelfeld der Tabelle. Der Punkteabstand zum Tabellensiebzehnten beträgt allerdings nur drei Punkte und damit muss der VfL Osnabrück im Endspurt der Runde schon noch ein paar Punkte sammeln, um nicht in die Abstiegszone zu geraten.

Die Kickers müssen sich mit dem Thema Abstieg nicht mehr beschäftigen, doch auch nach oben ist der Zug abgefahren, da der Vorsprung der Teams an der Tabellenspitze bereits zu groß ist, um an die Tür der Zweiten Liga anklopfen zu können. Möglicherweise mag dies auch ein Grund dafür sein, warum die Leistungen der Kickers in den letzten Spielen nicht so entsprachen, wie sich die Fans das vorstellen. Deshalb hat Kapitän Sebastian Neumann nach der letzten Begegnung gegen Aalen die Einstellung seiner Mannschaft gerügt. Man darf gespannt sein, wie die Reaktion am Samstag darauf ausfallen wird.