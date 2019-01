Zu selten hatten Sturmführer Orhan Ademi (2. v. l.) und seine Kickers-Kollegen in der Vorrunde Grund zu jubeln. In der Rückrunde soll das besser werden. Foto: Rüdiger Busch

Würzburg. (rüb) Was für ein dicker Brocken zum Start ins neue Fußballjahr: Am Sonntag gastiert Drittligist Würzburger Kickers um 15 Uhr beim KFC Uerdingen. Die Krefelder sind zwar "nur" Tabellendritter, doch der Aufsteiger ist ohne Zweifel das bestbesetzte Team der Liga. In der Winterpause erhielt Coach Stefan Krämer zudem dreifache Offensivverstärkung: Adriano Grimaldi, einer der besten Drittligastürmer, kam vom TSV 1860 München, aus der Zweiten Liga stieß Osaymen Osawe (Ingolstadt) dazu, und zudem verpflichteten die finanzstarken Uerdinger Roberto Rodriguez vom Schweizer Erstligisten FC Zürich.

Die Würzburger "Einkaufsliste" wirkt dagegen eher bescheiden: Mit Torwart Eric Verstappen, der zuletzt für Tennis Borussia Berlin spielte, wurde lediglich ein Ergänzungsspieler verpflichtet. Damit ist das Torwart-Trio der Kickers wieder komplett: Nachdem Nico Stephan verletzungsbedingt noch länger ausfallen wird, steht den Mainfranken neben Patrick Drewes und Leon Bätge nun wieder ein dritter Torhüter zur Verfügung.

Die Notwendigkeit weiterer Verstärkungen sei nicht gegeben, meint Kickers-Coach Michael Schiele. Dass mehrere Konkurrenten personell aufgerüstet haben, bereitet ihm keine schlaflosen Nächte. Er verspricht sich dagegen viel von dem verschärften internen Konkurrenzkampf. So seien im Sommer oder während der Vorrunde verpflichtete Spieler wie Caniggia Elva, Patrick Breitkreuz oder Enes Küc in den Wochen der Wintervorbereitung näher an die Mannschaft gerückt.

Der 40-jährige Schiele, der bei den Würzburgern einen Vertrag bis 2020 besitzt, hofft darauf, dass sich die neue Konkurrenzsituation ebenso wie die gute Vorbereitung leistungsfördernd auswirken werden. In den letzten Monaten habe er auf schlechte Leistungen häufig nicht mit Personalwechseln reagiert - weil ihm schlicht die Alternativen gefehlt hätten. Dies sei nun anders.

Eine deutliche Leistungssteigerung gegenüber der ersten Halbserie wird in den letzten 18 Spielen der Saison auch nötig sein. Die Vorrunde glich einer Achterbahnfahrt mit Sieges- und Niederlagenserie und einer letztlich unbefriedigenden Punktausbeute: 24 Zähler aus 20 Spielen, Platz zwölf und nur drei Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz.

Wachsamkeit ist also angesagt: "Wir sind uns des Ernstes der Lage bewusst", sagt Trainer Schiele, der mit seinem Team den Tabellenkeller aber schnell verlassen möchte - die Qualität dafür sei vorhanden. Den vor der Runde als Ziel ausgerufenen einstelligen Tabellenplatz möchte er weiterhin erreichen.

Kapitän Sebastian Schuppan. Foto: Busch

Mittelfristig möchte er mit den Kickers oben anklopfen. Vielleicht in der nächsten Runde? Kapitän Sebastian Schuppan hat mit seiner Vertragsverlängerung um ein Jahr - mit der Option auf eine weitere Spielzeit - ein Zeichen für die Zukunft gesetzt. Weitere Verlängerungen sollen folgen.

Doch jetzt wartet erst einmal die hohe Hürde in Uerdingen - respektive Duisburg. Denn der KFC führt seine Heimspiele wegen des Umbaus des eigenen Stadions in Duisburg aus. Kapitän Schuppan wird dabei fehlen: Der 32-Jährige sitzt eine Gelbsperre ab.