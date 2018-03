Mosbach.(rh) Die Altersklassen-Nationalmannschaft der Deutschen Triathlon-Union ist erfolgreich in die internationale Wettkampfsaison gestartet. Bei den Wintertriathlon-Weltmeisterschaften im rumänischen Cheile Gradistei holten die 13 angereisten deutschen Athleten acht Medaillen. Von den 21 Goldmedaillen gingen allein sechs an das Team der Deutschen Triathlon-Union. Dazu kam zweimal Bronze. Bronze gab es dabei auch für den Billigheimer Markus Denz (LAZ Triathlon Mosbach), der in der Altersklasse M 45 am Start war. Für ihn standen zunächst ein Lauf über 4,5 km an, dann wurden mit dem Mountainbike 8 km gefahren und abschließend ein Ski-Langlauf über 6 km bestritten - alles auf Schnee. Bei 4 Grad minus und Sonnenschein glückte Markus Denz ein tolles Rennen. Das Laufen beendete er als Zweiter in 21:27 Minuten und hielt sich auch mit 26:36 Minuten für das Radfahren in der Spitzengruppe. Auch den Skilanglauf bewältigte Markus Denz in 19:09 Minuten mit Bravour. Hinter dem Sieger Marek Scerba aus Tschechien (1:07:37 Stunden) und dem Zweitplatzierten Robert Mircea aus Rumänien (1:09:11 Stunden) belegte Markus Denz in 1:09:31 Stunden einen herausragenden dritten Platz. Glücklich zeigte sich Markus Denz im Ziel und bezeichnete den Wettkampf als bestes Rennen seines sportlichen Lebens.