Cottbus/Würzburg. (kn) Die tolle Bilanz konnte am Samstag auch der FC Cottbus nicht schmälern, der sich im eigenen "Stadion der Freundschaft" mit 2:1 geschlagen geben musste und damit noch weiter in den Abstiegsstrudel hineingezogen wurde.

Bereits nach elf Minuten klingelte es im Kasten von Hemmerich, nachdem Ademi im Strafraum wunderschön zu Baumann abgelegt hatte und dessen Schuss unhaltbar im Tor einschlug. Bis zur Halbzeit gestaltete sich die Partie ausgeglichen mit guten Chancen auf beiden Seiten, doch sowohl Kickers Torwart Drewes wie auch sein Gegenüber konnten sich jeweils auszeichnen.

In der 59. Minute bediente diesmal Baumann seinen Stürmerkollegen Ademi, der ebenfalls erfolgreich zum 2:0 für sein Team abschloss. Dies gab der Mannschaft von Trainer Michael Schiele jetzt zusätzliche Sicherheit, wenn auch in der Schlussviertelstunde die Gastgeber nochmals mächtig Dampf machten. Ein abgefälschter Freistoß landete in der 78. Minute im Tor der Mainfranken, die bereits vier Minuten später fast noch den Ausgleich schlucken mussten, als Streli Mamba den Ball knapp am Tor vorbei zog. Mit viel Geschick brachten die Kickers letztlich ihre Führung auch über die vierminütige Nachspielzeit und fuhren damit ihren dritten Sieg in diesem Jahr ein.

Cottbus: Spahic - Hemmerich, R. Müller, Matuwila, Schlüter - J. Gjasula, D. Bohl (74. Viteritti), Marcelo Freitas - Mamba, Broschinski (58. Rangelov), F. Geisler (81. Holthaus)

Würzburg: Drewes - Göbel, Hägele, Schuppan, Kurzweg - Gnaase (72. Hajtic), Bachmann - Kaufmann (90. Ofosu-Ayeh), Skarlatidis - Ademi, Baumann (83. Breitkreuz)

Tore: 0:1 Baumann (11.), 0:2 Ademi (59.), 1:2 Rangelov (78.)

Schiedsrichter: Oliver Lossius (Sonderhausen)

Zuschauer: 5058.