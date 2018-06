Von Wolfgang Brück

Epfenbach. Wenn das kein gutes Omen ist. Vor einem Jahr stieg Maximilian Penz mit dem Linzer ASK in die Erste Liga in Österreich auf. Jetzt könnte - diesmal mit der Spielvereinigung Neckarelz - der nächste Aufstieg für den 24-jährigen Studenten folgen. Mit 2:0 (1:0) gegen den FC Bammental gewannen die Odenwälder gestern Abend das erste Relegations-Spiel zur Verbandsliga. Im Endspiel ist am Samstag (17 Uhr) der Vizemeister der Landesliga Mittelbaden, der 1. FC Heidelsheim, der Gegner. Der Austragungsort steht noch nicht fest, wie der badische Vizepräsident Rüdiger Heiß gestern Abend der RNZ mitteilte.

Maximilian Penz hat maßgeblichen Anteil daran, sollten die Neckarelzer in der Verbandsliga bleiben. Schon mit 15 wechselte der Österreicher zur TSG Hoffenheim. Fünf Jahre später - seine gute Ausbildung beim Kraichgauer Bundesligisten war auch gestern in Epfenbach zu sehen - wechselte er nach Linz zurück. Doch die Liebe war stärker. Seit einem Jahr ist er wieder in der Kurpfalz, lebt zusammen mit seiner Freundin Olga in Leimen.

"Falls wir nicht absteigen, bleibe ich in Neckarelz. Ansonsten müssen wir noch mal reden", sagte der sympathische Schlussmann gestern Abend zur RNZ. Sportdirektor Stefan Strerath bestätigt: "In der Landesliga müssten wir noch Klinken putzen."

Doch der Kelch des dritten Abstiegs ins Folge könnte vorbeigehen am ehemaligen Viertligisten. Ein starker Torwart, eine stabile Abwehr, eine gute körperliche Verfassung und auch ein bisschen Glück waren gestern Abend in Epfenbach der richtige Mix. Der FC Bammental hatte vor der Pause - vor allem durch Carsten Klein - die besseren Chancen. Durch einen abgefälschten Schuss von Simon Fertig gingen die Odenwälder in Führung (12.). Der 22-jährige Student, der ein Jahr in den USA war und sich das Lob von Trainer Marc Ritschel ("Simon ist derzeit einer unserer wichtigsten Spieler") zu Recht verdiente, erzielte auch das 2:0 (64.). Danach hatte Bammental nicht mehr viel zuzusetzen. Jetzt avancierte der Kollege von Maximilian Penz zum besten Spieler. Der frühere Neckarelzer Florian Hickel verhinderte gegen den überragenden Simon Fertig, Belmin Karic, Simon Malinovski und Fabio Schmidt einen höheren Neckarelzer Sieg.

"Wir haben in der Relegation einfach kein Glück", haderte Sportchef Friedbert Ohlheiser. Vor vier Jahren war der FC Bammental in der Relegation zur Landesliga am TSV Kürnbach gescheitert. Auf den Punkt brachte Stefan Ohlheiser die 90 Minuten: "Wir waren in der ersten Halbzeit besser, der Rückstand war unglücklich. Doch nach der Pause kam nicht mehr viel." Dennoch zog das Spielausschuss-Mitglied ein positives Fazit: "Mit der Vize-Meisterschaft haben wir unser Saisonziel erreicht." Auch Dr. Albrecht Schütte - der Landtagsabgeordnete und Vorsitzende der Bammentaler DLRG war der prominenteste unter den 1200 Zuschauer - ging nicht hart ins Gericht mit den Verlierern. Er meinte: "In diesen Spielen braucht man Glück. Das hatten wir nicht."

Der Heidelberger Fußball-Chef Johannes Kolmer und Staffelleiter Erhard Mayer sahen in Neckarelz die "abgezocktere Mannschaft, die die Chancen besser genutzt hat."

Bemerkenswert: Einen Tag vor der Relegation engagierten sich die Odenwälder bei der Johannes-Diakonie und spielte Fußball mit behinderten Menschen. Geschadet hat es nicht. Im Gegenteil.

SpVgg Neckarelz: Penz - Sanneh, Kizilyar (60. Müller), Schwind, Frey. Hotel (46. Malinovski) - Bitz, Fertig, Ahmeti-Schmidt (85. Stötzel), Kurt (70. Karic).

FC Bammental: Hickel - Waxmann (85. Wacknitz), Orf, Rehberger, Berzel (68. Bauer) - Meinfelder, Lutz (73. Grund), Bechtel - Wurm (52. Von Geiso), Klein, Welz.

Schiedsrichter: Göpferich (Bad Schönborn); Zuschauer: 1200; Tore: 1:0 Fertig (12.), 2:0 Fertig (64.).