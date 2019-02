Würzburg. (kn) Drittligist Würzburger Kickers hat seine ersten beiden Spiele im neuen Jahr gewonnen und belegt wieder einen einstelligen Tabellenplatz. Wohin die weitere Reise geht, damit möchte man sich im engsten Umfeld der Kickers noch nicht beschäftigen, wenn auch die Fans nach den jüngsten Erfolgen wieder vom Aufstieg träumen.

Das ist auf Grund von zehn Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz aber doch zu vermessen und somit denkt man im Kreise der Verantwortlichen zunächst einmal an die Reise zum FC Energie Cottbus. Dort steht am heutigen Samstag um 14 Uhr die nächste Begegnung an und der gilt erst einmal die ganze Aufmerksamkeit.

Nach den Siegen gegen Uerdingen und Aalen fährt die Mannschaft mit breiter Brust zum Tabellenfünfzehnten, der auch schon bessere Zeiten im Profifußball erlebt hat. Derzeit muss die Mannschaft von Trainer Claus-Dieter Wollitz noch um den Klassenerhalt bangen und damit zählt jeder Punkt, um dem Abstieg zu entgehen. Im "Stadion der Freundschaft" wird es deshalb heute alles andere als freundschaftlich zugehen, wenn es in den 90 Minuten um Sieg oder Niederlage geht.

Im Hinspiel gingen die Kicker als klarer Sieger vom Platz und dies soll nach den Vorstellungen der Fans auch am Samstag nicht anders sein, wenn auch die Partie in der Lausitz alles andere als einfach werden wird.

Im eigenen Stadion stehen die einheimischen Zuschauer wie eine Wand hinter ihrer Mannschaft und werden alles versuchen, sie nach vorne zu peitschen. Sollte den Würzburger Kickers dennoch eine weitere Überraschungen gelingen, dann darf im Lager der Gäste weitergeträumt werden.