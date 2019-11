Neckarelz. Um nicht in Konkurrenz mit dem Tanzturnier in Sinsheim zu stehen, fand in diesem Jahr das große Turnierwochenende des Tanzsportzentrums (TSZ) Mosbach in der Pattberghalle eine Woche früher als üblich statt. Im Kinder- und Jugendbereich hätten sich die Veranstalter mehr Meldungen gewünscht, aber der Rückgang entspricht dem Trend. Auch in diesem Jahr waren die im Vorfeld zu leistenden organisatorischen Arbeiten wieder gut gemeistert worden, der Vorstand bedankte sich bei den Helferinnen und Helfern aus den eigenen Reihen.

Aufgrund der Kombination Kinder I / II und Junioren I/II und Jugend gingen viele Paare gleich mehrmals an den Start. Selbstbewusst tanzten sie im Bereich Standard, Langsamen Walzer, Tango ,Quickstep, und im Bereich Latein ChaChaCha, Rumba und Jive. Das jüngste Paar des Turniers war sechs Jahre alt; Steven Tahir Kurban und Sophie Ciumac vom TSC Rot-Weiß Karlsruhe nahm zum ersten Mal an einem Turnier teil. Sie trainieren seit einem Jahr dreimal wöchentlich und nahmen gleich an zwei Turnieren teil. Der Trainingsfleiß hat sich auch bei Amadée Köhler und Sophia Köhler vom TSC Rot-Gold Sinsheim gelohnt, dieses Jahr erreichten sie bei den Junioren I D Standard den ersten Platz. Täglich trainieren auch die Sieger bei den Junioren I D Latein, Karim Chehab (12) und Stella Bolz (10) vom TSC Rot-Weiß Karlsruhe.

Eleganz, gepaart mit Rhythmus, damit überzeugten die Paare der Senioren S-Klasse in der Pattberghalle. Fotos: S. Weindl

Kai Linßen (14) vom Tanzsport-Club Baden-Baden trat mit der neuen Partnerin Victoria Janzer auf. Auch dieses Jahr war das Publikum von der Ausdrucksstärke und Körperbeherrschung des Paares beeindruckt. Ihr Ziel ist, bald in der Startklasse B, Latein teilnehmen zu können.

In den Kinder/Junioren Turnieren erreichten Paare vom Tanzsportclub Besigheim, vom TSC Rot-Gold Sinsheim, vom ATC Blau-Gold in der TSG Heilbronn, vom TSC Rot-Weiß Karlsruhe und vom Tanzsport-Club Baden-Baden souverän die vordersten Plätze.

Dass Tanzen auch bei Menschen in fortgeschrittenem Alter positive Auswirkungen auf geistige und körperliche Fitness hat, ist hinlänglich bekannt. Es prägt aber auch die persönliche Erscheinung. Dies stellten die Tanzpaare der Standardturniere der Klassen D, B, A und S der Altersklassen Senioren III sowie die Paare der Sonderklasse Senioren IV eindrucksvoll unter Beweis. Die Zuschauer konnten am Sonntag neben vorzüglichen sportlichen und tänzerischen Leistungen auch wieder das überaus elegante Erscheinungsbild der Tanzpaare genießen.

Als Wertungsrichter fungierten Cartsen Wiethaup (Heilbronn), Thierry Ball (Ettlingen), Heinz Burckhardt (Böblingen), Stephan Marz (Bietigheim) und Ralf Schüle (Stuttgart).

Gespannt waren die Zuschauer vor allem auf das Abschneiden der Paare des Tanzsport-Zentrums Mosbach. In der Gruppe Senioren III D Standard starteten Ralf Schmidt und Esther Schmidt-Breunig in ihrem zweiten Turnier erstmals vor heimischem Publikum und erreichten zur Freude aller den ersten Platz knapp vor Paaren aus Griesheim, Rottweil und Bamberg.

Bei den Senioren III der Startklasse B waren sechs Paare angetreten, darunter auch d die Mosbacher Harald und Margot Kirschenhofer. Sie ertanzten sie sich diesmal den 4. Platz. Es gewannen Markus und Ute Graf von der TSA Stuttgart vor Robert und Ulrike Lieblich vom TSG Saulheim und Werner Siebold mit Andrea Horner-Siebold vom TSC Waldshut. Bei den Senioren III Klasse A setzten die Wertungsrichter bei zehn Paaren Gunther Scholl und Beate Lever vom TC Reutlingen auf den ersten Platz vor Elmar und Sigrun Hilbert vom TSC Rot-Weiß Tauberbischofsheim.

Etliche Zuschauer mehr füllten die Pattberghalle, als das Turnier für die Senioren IV-S begann mit der Teilnahme von Friedhelm und Rose-Maria Bender vom Tanzsport-Zentrum Mosbach. Spannend war es vor allem deshalb, weil Herbert und Erika Frieß vom TSC Rödermark erst vor einiger Zeit in die Gruppe der Senioren IV gekommen waren und sich schon einige Preise geholt hatten. Von allen fünf Wertungsrichtern erhielten sie gleich bei den Tänzen Langsamer Walzer und Tango einstimmig die Eins und dies ging bei Wiener Walzer, Slow Fox und Quickstep so weiter. Bald war klar, dass Friedhelm und Rose-Maria Bender trotz ihrer guten Technik und Musikalität ihren letztjährigen Sieg nicht verteidigen konnten. Als sich noch beim Slow Fox ein Rhythmusfehler eingeschlichen hatte, wurde es auch mit dem zweiten Platz eng. Das Publikum feuerte sein Paar zwar lautstark und mit Beifall an, aber es fehlte diesmal einfach auch das Quäntchen Glück. Karl und Lilo Kunstfeld vom Tanzsportclub Kirchheim unter Teck, erreichten den zweiten Platz vor Friedhelm und Rose-Maria Bender.

Die Youngster Herbert und Erika Frieß vom TSC Rödermark kamen souverän auf den ersten Platz. In der Starklasse Senioren III- S siegten Siegfried und Maria Klein vom Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach vor Jürgen und Katrin Kosch vom ATC Friedrichshafen.

Allen Beteiligten war ob ihrer Kondition und ihrer eleganten Beweglichkeit hoher Respekt zu zollen; darauf verwies auch der Ehrenvorsitzende des Vereins, Werner Pfisterer. In seiner kurzen Dankesrede am Ende der Veranstaltung verwies er auf das 35-jährige Bestehen des Vereins im nächsten Jahr und kündigte eine Großveranstaltung an, die alle Tanzsportbegeisterten freuen wird. Am 7. März 2020 werden in der Elztalhalle in Elztal-Dallau die Landesmeisterschaften der Senioren III und IV Standard ausgetragen werden.