Von Hubert Waldenberger

Neckargerach. Wenn ein Fußballer einst mit Anfang 20 in der Oberliga Stammspieler sowie obendrein Mannschaftskapitän war und in dieser Phase sechs Mal pro Woche trainierte, liegt die Vermutung nahe, dass noch mehr als Oberliga möglich gewesen wäre. Doch bleibt diese Spekulation im Konjunktiv hängen, weil damals der elterliche rationale Imperativ den jungen Mann an den Vorrang der Berufsausbildung erinnerte.

Christopher Lauber brannte beim damaligen Oberligisten ASV Durlach vier Spielzeiten lichterloh für den Fußballsport. "Vielleicht wäre etwas mehr möglich gewesen, aber so wie es gelaufen ist, ist es gut. Meine Eltern haben Wert darauf gelegt, dass das Studium wichtiger ist. Und das war richtig", sagt "Chris" Lauber. Sein Vater Hans Lauber, der vor knapp acht Jahren mitten aus dem Leben gerissen wurde, war ein Sportler und besonders ein Fußballer durch und durch. Der langjährige Vorsitzende und spätere Ehrenvorsitzende des SV Neckargerach half noch mit weit über 50 als Spieler in der Neckargeracher "Zweiten" aus. Weil Sohn Christopher damals den Fokus primär aufs Studium an der Universität Karlsruhe richtete, kann er heute als Diplom-Ingenieur zusammen mit seiner Schwester, eine Diplom-Betriebswirtin, das eindrucksvolle Lebenswerk des Vaters fortsetzen. Zusammen leiten sie geschäftsführend das Familienunternehmen HLT-Baugesellschaft.

Christopher Lauber. Foto: huwa

Schon als Fünfjähriger schnürte "Chris" die Fußballschuhe beim Neckargeracher Sportverein. Sowohl in der B-Jugend als auch in der A-Jugend trug er dann das Trikot des FV Mosbach, als die überörtlichen Talentspäher auf den Jugendlichen aufmerksam wurden und ihn in die nordbadische Auswahl beriefen. Bereits im letzten Jahr in der Mosbacher Verbandsliga-A-Jugend holte Trainer Norbert Starzak den Nach-wuchsfußballer in den Landesligakader der Senioren des Kreisstadtvereins, so dass er im Sommer 1992 bei seiner Rückkehr zum von Spielertrainer Werner Habiger gecoachten Landesligisten Neckargerach bereits erste Erfahrungen aus dem Seniorenbereich mitbrachte.

Im August 1992 verloren die "Gericher" in der dritten BFV-Pokalrunde gegen den ASV Durlach. Offenbar war Lauber dem ASV-Trainer Wolfgang Trapp positiv aufgefallen, denn kurz nachdem der vielseitige Neckargeracher Jungfußballer sein Ingenieurstudium in der nordbadischen Residenzstadt aufgenommen hatte, trainierte er beim Karlsruher Stadtteilverein unter Profibedingungen. Zunächst bei Ex-Profi Wolfgang Trapp, dann folgten Lothar Strehlau und Wiktor Pasulko, einst sowjetischer Nationalspieler und später von 2002 bis 2006 Nationaltrainer der Republik Moldau. "Strehlau arbeitete mit pädagogischen Ansätzen, er betonte Begriffe wie Mentalität, Wille und Einsatzbereitschaft", erinnert sich Lau-ber noch gut an die Fachkompetenz sowie die soziale Kompetenz des studierten Pädagogen.

Dass der "Gericher" Fußball-Allrounder nach der Durlacher Zeit sechs Monate die ungefähr 45 Kilometer vom Studienort Karlsruhe nach Eppingen zum dortigen Verbandsligisten VfB zurücklegte, hing mit Trainer Werner Habiger zusammen, der große Stücke auf den Oberligaspieler hielt. Auch bei den Verbandsligisten SpVgg Neckarelz und SV Schollbrunn war "Chris" Lauber jeweils einige Monate aktiv, doch aufgrund von Auslandssemestern an der ETH (Eidgenössisch Technische Hochschule) in Zürich waren die Wege ins Nordbadische zu weit.

"Die Jahre als Fußballer möchte ich nicht missen, sie brachten mir Kontakte und Erfahrungen und vor allem das größte Gut, nämlich das Lernen, mit Höhen und Tiefen umzugehen", resümiert der 44-Jährige, der die Karriere bei seinem von Goran Barisic gecoachten Heimatverein Neckargerach ausklingen ließ. "Aus der Schweiz zum Training nach Neckargerach zu fahren, war keine Option. Ich kam nur an den Wochenenden zu den Spielen", erinnert sich der Sportler, der mehr als 150 Oberligaspiele sowie mehrere Dutzend Verbands- und Landesligabegegnungen absolvierte.

Nach dem Studium sammelte Christopher Lauber fünf Jahre bei einer europaweit arbeitenden Firma Berufserfahrung, so dass er die Fußballschuhe zwangsläufig an den Nagel hängen musste. Zwar steckt er seine Füße schon seit einiger Zeit hin und wieder in die Kickschuhe, doch "just for fun" mit Gleichgesinnten, die freilich allesamt den Ball nicht als Feind sehen, sondern ihn gut behandeln (können).

Hat der erfahrene Fußballer mal darüber nachgedacht, einen Job als Trainer zu übernehmen? "Entweder ich mache es richtig oder gar nicht", lautet Christopher Laubers Credo. "Und aufgrund meines Beruf würde mir die Zeit fehlen, es richtig zu machen."