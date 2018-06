Sulzbach. (RNZ) Im Rahmen des Sportfestes beim TSV Sulzbach fand am Sonntag der vierte Finsterklingen-Volkslauf in Sulzbach statt. Dieser ist einer der Wertungsläufe für den Drei-Flüsse-Cup. Bei optimalen Wetterbedingungen begaben sich 98 Läuferinnen und Läufer auf den anspruchsvollen Rundkurs, der von Patrick Hitzfeld hervorragend präpariert wurde und Richtung Bergfeld und Neckarburken führte.

Etliche in der überregionalen Laufszene bekannte Gesichter nahmen wieder am Finsterklingenlauf teil und lobten die gute Organisation und die interessante Strecke. Der Sulzbacher Lauf sei mittlerweile als fester Termin im Kalender vermerkt, so einige Teilnehmer, die bereits mehrfach mit von der Partie waren.

Wie im letzten Jahr konnten die Teilnehmer neben dem Zehn-Kilometer-Hauptlauf auch zwischen einem Fünf-Kilometer-Lauf sowie einer Fünf-Kilometer-Walking-Strecke wählen.

Die Läuferinnen und Läufer wurden pünktlich um 10 Uhr auf die Strecke geschickt und das Rennen nahm von Beginn an mächtig Fahrt auf. Die zahlreichen Zuschauer konnten tolle sportliche Leistungen bestaunen. Andreas Honecker vom Tri-Team Unteres Jagsttal konnte den Gesamtsieg für sich verbuchen. Bei den Frauen sicherte sich Franziska Fallmann von den ASICS Front-Runner den Platz ganz oben auf dem Podest. Der Streckenrekord wackelte - fiel aber nicht.

Die Ergebnisse der einzelnen Altersklassen sowie des Fünf-Kilometer-Laufs und des Nordic Walking können eingesehen werden unter www.dreifluessecup.de.

Männer:

1. Andreas Honecker (36:53)

2. Daniel Raudenbusch (37:32)

3. Patric Starosta (38:19)

Frauen:

1. Franziska Fallmann (44:13)

2. Beate Schalyo (45:49)

3. Patric Starosta (38:19)

3. Margit Button (47:32)

Nach den Läufen fand die Siegerehrung im Sportfestzelt statt. Dietmar Kraus und Bernhard Ruppel, Vorsitzende des Fördervereins des TSV Sulzbach, und Tobias Hotz, Leiter des Organisationsteams, beide selbst begeisterte Ausdauersportler, ehrten die Sieger der einzelnen Altersgruppen und überreichten Urkunden und Preise. Weiterhin dankte er den zahlreichen freiwilligen Helfern und Sponsoren ohne die ein Event in dieser Größenordnung nicht durchzuführen sei, so Kraus.

Anschließend überreichte der Veranstalter zwei Schecks, jeweils in Höhe von 100 Euro. Zum einen an die Freiwillige Feuerwehr Sulzbach und zum anderen an das Rote Kreuz Allfeld. Dieser Betrag wurde von den Teilnehmern erlaufen und soll jeweils einem sozialen Zweck zugutekommen. Hotz dankte den Kameraden der Feuerwehr und des Roten Kreuzes für ihren Einsatz rund um den Lauf.