Rauenberg/Neckarelz. (RNZ) Auch bei der badischen Futsal-Endrunde der D-Juniorinnen und D-Junioren gab es in diesem Jahr keine Titelverteidigung. Stattdessen sicherten sich die Mädchen der TSG Hoffenheim sowie die SpVgg Neckarelz bei den Jungs den badischen Meistertitel.

In der Mannaberghalle Rauenberg eröffneten bei den D-Juniorinnen die SG Hohensachsen und die TSG Hoffenheim den Turniertag. Sechs weitere Teams haben sich für die badische Endrunde des VR-Talentiade Cups qualifiziert. In zwei Gruppen spielten sie die Halbfinalisten aus. Und zeigten sich durchaus in Torlaune, vor allem die SG Oftersheim, die sich mit neun zu null Treffern den Sieg in Gruppe B vor dem TSV Amicitia Viernheim sicherte. Genau wie der Erstplatzierte in Gruppe A, TSG Hoffenheim, kassierten auch sie keinen Gegentreffer. Titelverteidiger SC Klinge Seckach komplettierte als Gruppenzweiter das Halbfinale.

Im Halbfinale mussten die Viernheimerinnen ihren ersten Gegentreffer hinnehmen. Dieser reichte der TSG Hoffenheim zum Einzug ins Finale. Im zweiten Spiel um das Endspiel gelang der SG Oftersheim gegen den Vorjahressieger SC Klinge der einzige Treffer. Nach dem 2:0-Sieg über den TSV Amicitia Viernheim endete das Turnier für die Titelverteidigerinnen aus Seckach versöhnlich auf Platz drei.

Zum Abschluss trafen die TSG Hoffenheim und die SG Oftersheim im Finale aufeinander. Es dauerte nicht lange, da ging die TSG in Führung, nach fünf Minuten erhöhten sie auf 2:0. Nach dem Abpfiff jubelten die zahlreichen Zuschauer in der Mannaberghalle mit den TSG-Mädels. Die strahlenden Siegerinnen freuten sich über die Meisterschale sowie Eintrittskarten in den Europa-Park Rust. Als badischer Meister haben sie sich zudem für das Baden-Württemberg-Finale im VR-Talentiade Cup am 7. März im südbadischen Steißlingen qualifiziert.

Die Teams selbst hatten wieder die Wahl zur besten Spielerin und Torhüterin. Im Tor tat sich Vivien Eberle vom SC Klinge Seckach hervor, beste Feldspielerin und gleichzeitig Torschützenkönigin wurde Emma Rosenberger von der SG Oftersheim.

Die Platzierungen: 1. TSG Hoffenheim, 2. SG Oftersheim, 3. SC Klinge Seckach, 4. TSV Amicitia Viernheim, 5. SV Laudenbach, 6.SC Olympia Neulußheim, 7. SG Hohensachsen, 8. TuS Mingolsheim.

Die letzte Meisterschale war am Sonntagnachmittag an das beste D-Junioren-Team zu vergeben. Neun Kreismeister und ein Vize gingen in zwei Gruppen an den Start. Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Die Vorrunde beendeten drei der fünf Teams in Gruppe A mit sieben Punkten. Dank besserem Torverhältnis stand am Ende der SV Schwetzingen ganz oben in der Tabelle, der SV Sandhausen holte sich Platz zwei auf Grund von zwei geschossenen Toren mehr im Vergleich zu Verfolger SV Kickers Pforzheim. Auch in Gruppe B war es bis zum letzten Vorrundenspiel spannend. Der Karlsruher SV zog am Ende als Gruppenerster ins Halbfinale ein, dahinter ebenfalls weiter kam die SpVgg Neckarelz Dank einer besseren Tordifferenz gegenüber dem 1. CfR Pforzheim.

Die SpVgg Neckarelz machte im Halbfinale gegen den SV Schwetzingen dann kurzen Prozess und marschierte mit 5:0 ins Finale ein. Das zweite Halbfinale war ein echter Krimi. Der Karlsruher SV ging früh in Führung, nach sechs Minuten glichen die Sandhäuser aus. Den entscheidenden Treffer landeten die Karlsruher zehn Sekunden vor Schluss. Aus der Traum von der Titelverteidigung. Beide Finalisten haben sich damit für das Baden-Württemberg-Finale des VR-Talentiade Cups am 7. März in Steißlingen qualifiziert. Den Platz auf dem Treppchen ließ sich der SV Sandhausen gegen den SV Schwetzingen aber nicht nehmen. Das Spiel um Platz drei endete 2:0.

Das Finale war die Wiederauflage des Vorrundenspiels SpVgg Neckarelz gegen den Karlsruher SV. Hatten zuvor noch die Karlsruher mit 1:0 die Nase vorne, ging im Endspiel die SpVgg in der dritten Minute in Führung. Drei Minuten später erhöhten sie unter lautem Jubel auf 2:0. Dabei blieb es auch und damit "ging für uns ein Traumturnier sehr erfolgreich zu Ende", betonte Trainer Luca Di Paolo. "Hier zu gewinnen ist etwas ganz Besonderes." Den badischen Meistertitel feierten die Jungs der SpVgg Neckarelz mit der Meisterschale und freuen sich bereits jetzt auf einen Besuch im Europa-Park Rust, für den sie Eintrittskarten bekamen.

Bester Torhüter wurde tatsächlich eine Torhüterin: Romy Bräutigam vom 1. FC Bruchsal war das einzige Mädchen im Teilnehmerfeld der Jungs und ließ die männlichen Kollegen hinter sich. Als besten Spieler und damit VR-Talentiade Top-Talent wählten sie Jakob Schurz von der SpVgg Neckarelz. Die meisten Tore des Turniers erzielte Ermirhan Bilgin vom Siegerteam.

Die Platzierungen: 1. SpVgg Neckarelz, 2. Karlsruher SV, 3. SV Sandhausen, 4. SV 98 Schwetzingen, 5. 1. CfR Pforzheim, 5. SV Kickers Pforzheim, 7. JSG Walldürn/Hainstadt/Hettigenbeuern, 7. VfB Eppingen, 9. Dorfkickers Mainschleife, 9. 1. FC Bruchsal