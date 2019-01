Schafft der SV Germania Obrigheim den Sprung in deutsche Finale am 27. April? Ausrichter ist der Sieger des Bundesliga Süd-West. Foto: S. Weindl

Von Roland Karle

Obrigheim. Die Obrigheimer Gewichtheber haben zum Jahreswechsel nur wenig Zeit zur Muße. Der bislang letzte Wettkampf beim TSV Heinsheim liegt gerademal zwei Wochen zurück, der nächste steht bereits am 12. Januar in eigener Halle gegen den KSV Grünstadt an. Eine Woche später, am 19. Januar, darauf folgt dann das Duell der beiden Bundesliga-Dauerbrenner, wenn Obrigheim beim AC St. Ilgen antritt.

Nach dem kurz getakteten Auftakt bleiben vier Wochen bis jenem Wettkampf, der darüber entscheidet, ob die Obrigheimer Gewichtheber zum achten Mal hintereinander in den Endkampf um die deutsche Mannschaftsmeisterschaft einziehen, oder erstmals seit 2011 nur Zuschauer sein werden. Soll die erneute Qualifikation fürs Finale klappen, braucht es am 16. Februar gegen Tabellenführer AC Mutterstadt einen 3:0-Sieg in der Neckarhalle.

Die Zukunft klopft an die Tür, doch so viel Zeit soll sein - ein Blick zurück auf das Obrigheimer Gewichtheber-Jahr 2018.

Großer Sport: Nico Müller wird Europameister

Die Erinnerung an den Gründonnerstag 2018 wird für Nico Müller zeitlebens golden glänzen. Am 29. März gewann der Obrigheimer überraschend die Europameisterschaft in der 77-Kilo-Klasse. Nach sechs gültigen Versuchen hatte er 346 Kilo (191/155) im Zweikampf stehen und verwies den Rumänen Razvan Martin (343 Kilo) und Andres Mata (342 Kilo) aus Spanien auf die Plätze. Auch im Stoßen holte er Gold.

Rund vier Monate zuvor war Müller bei der WM in den USA trotz starker Vorbereitung unter seinen Möglichkeiten geblieben und nur Dreizehnter geworden. Danach redete Trainer Oliver Caruso Tacheles mit seinem Schützling. Der zog seine Schlüsse daraus, ließ sich von Neben- und Störgeräuschen nicht mehr ablenken. "Ich habe mich vor und während der EM abgeschottet und komplett auf meinen Wettkampf fokussiert", sagt Müller. Dieses Bei-sich-sein hielt er konsequent durch bis zum letzten Versuch. "Erst als alle so heftig gejubelt haben, dämmerte mir, was passiert ist", berichtete er von den spannenden Sekunden der Entscheidung in Bukarest. Müller setzte nicht nur für sich, seinen Coach und seinen Verein ein Ausrufezeichen, sondern auch für das deutsche Gewichtheben. Der inzwischen 25-Jährige ist nach Jürgen Spieß der erste deutsche Europameister seit 2009.

Dass Müller international nun zur ersten Garde gehört, hat er Anfang November bestätigt: Bei der WM in Turkmenistan war der Sportsoldat bester Deutscher, wurde Siebter in seiner Gewichtsklasse und holte wichtige Qualifikationspunkte für Olympia 2020.

Der aus Armenien stammende Österreicher Sargis Martirosjan verstärkt die Germanen. Foto: S. Weindl

Nackte Zahlen: Sieben Siege - zwei Niederlagen

Neun Bundesliga-Wettkämpfe haben die Obrigheimer Gewichtheber im Kalenderjahr 2018 absolviert. Sieben davon wurden - allesamt deutlich - gewonnen, nur gegen den AV Speyer war in diesem Jahr kein Siegerkraut gewachsen (siehe unten).

Addiert man alle Punkte der neun Begegnungen 2018 zusammen, ergeben sich 7169,6:5830,9 Punkte für den SV Obrigheim und somit ein Ergebnis von durchschnittlich 796,6:647,9. Das zeigt, auf welch hohem Niveau die Mannschaft agiert und wie deutlich sie die meisten Gegner dominiert. Heimauftritte waren in diesem Jahr übrigens selten: Nur drei der neun Begegnungen fanden in der Neckarhalle statt.

Am stärksten trat die Mannschaft in diesem Jahr beim TB Roding auf, wo sie am 10. März 903 Relativpunkte erzielte. Kurz vor der EM präsentierte sich Nico Müller mit 194 Punkten in Top-Form, auch Matthäus Hofmann als zweitbester Obrigheimer mit 164 Punkten lag im Plan.

Kleine Dramen: Keine Feier gegen Speyer

In den beiden wichtigsten Wettkämpfen 2018 schlug das Pendel allerdings nicht auf die Seite des SV Obrigheim. Im Dreierfinale am 28. April beim SSV Samswegen (831,7) setzte sich der AV Speyer durch. Dem Serienmeister genügten in einem engen Wettkampf letztlich 905 Punkte, um zum vierten Mal hintereinander den Titel zu holen. Verletzungsausfälle, Trainingsrückstand, schwache Tagesform - bei Obrigheim kam zu viel zusammen, um nach 2003, 2008 und 2013 den vierten DM-Sieg überhaupt zu holen und den meisterhaften Fünf-Jahres-Rhythmus fortzusetzen. Am Ende standen 890 Relativpunkte, die reichten nicht für eine Feier gegen Speyer. Statt Gold gab’s immerhin Lob vom Sportlichen Leiter. "Unsere Jungs haben großartig gekämpft", befand Manuel Noe.

Noch dramatischer verlief in der Runde 2018/19 das Aufeinandertreffen gegen Speyer am 20. Oktober. Die Pfälzer gewannen in eigener Halle mit 844:843,2 Punkten. Sowohl im Reißen als auch im Stoßen reichte die Kleinigkeit von 0,4 Punkten oder 400 Gramm, um sich am Ende mit 3:0 durchzusetzen. Der Weg ins Finale wird dadurch dorniger als erhofft: Weil Speyer kurz vor Weihnachten gegen Mutterstadt mit 1:2 verlor, muss Obrigheim die restlichen fünf Begegnungen in der Gruppe Süd-West allesamt zu null gewinnen, um sicher Zweiter zu werden und in den Endkampf einzuziehen.

Acht aus neun: Sportler mit den meisten Einsätzen

Eine Gewichtheber-Mannschaft besteht aus sechs Athleten, wobei während des Wettkampfs eine Einwechslung möglich ist. Für den SV Obrigheim sind im zu Ende gehenden Kalenderjahr umgerechnet fast drei Teams zum Einsatz gekommen, präzise: 16 Heber/innen stemmten Gewichte in der Bundesliga.

Neun Begegnungen wurden ausgetragen, aber kein einziger Sportler schaffte alle neune. Immerhin achtmal dabei waren Nico Müller, Jakob Neufeld und der 18-jährige Ruben Hofmann, der in seiner zweiten Bundesliga-Saison zu einer zuverlässigen Stammkraft herangereift ist. Marius Oechsle bringt es auf sechs Einsätze, Matthäus Hofmann und Celina Schönsiegel standen jeweils vier Mal auf der Bühne, Adrian Müller in drei Begegnungen.

Fremde Hilfe: Ausländische Heber in Obrigheim

"Buen dia" und "Grüß Gott" lauten die gängigen Worte, mit denen sich die für den SV Obrigheim aktiven ausländischen Heber begrüßen. Bereits seit der vergangenen Saison sind die Spanier Alejandro Gonzalez und Acoran Hernandez hier im Einsatz, in der aktuellen Runde kamen der aus Armenien stammende Österreicher Sargis Martirosjan und seine Landsfrau Victoria Hahn hinzu. Gonzalez und Hernandez absolvierten 2018 jeweils drei Bundesliga-Wettkämpfe, Martirosjan zwei und Hahn einen. Das beste Zweikampfergebnis der ausländischen Sportler erzielte Martirosjan mit 169 Punkten im Heimkampf gegen den SC Pforzheim.

Die 16-jährige Celina Schönsiegel hob bereits viermal auf der Bundesliga-Bühne. Foto: S. Weindl

Einser-Kandidaten: Athleten auf Abruf

Mitte Dezember gab Victoria Hahn ihr Debüt im Gewichtheben-Dress des SV Obrigheim. Im Duell gegen den TSV Heinsheim steuerte sie 116 Relativpunkte zum Mannschaftsergebnis von 790,8 Punkten bei. In einer anderen Sportart feierte die 25-Jährige bereits Ende Februar ihre Olympia-Premiere, als sie in Südkorea als Anschieberin zusammen mit Pilotin Katrin Beierl im Zweierbob durch den Eiskanal sauste. Nach vier Durchgängen landeten die beiden Österreicherinnen auf Rang 17.

Beim SV Obrigheim gehört Hahn in diesem Jahr zu den sechs Heber/inne/n, die einen einzigen Wettkampf mitgemacht haben. Das halbe Dutzend dieser Einser-Kandidaten komplettieren: Yannik Staudt (110 Punkte), Philipp Hülser (96), Sarah Döll (79), Kevin Ockert (55,8), Alexander Oberkirsch (49,5).

Auf Medaillenkurs: Obrigheimer bei der DM

Rund vier Wochen nach der WM in Ashgabat richtete der TB Roding die deutschen Meisterschaften der Aktiven und Junioren aus. Etliche Nationalheber waren zu diesem Zeitpunkt verletzt, pausierten oder waren gerade erst wieder ins Training eingestiegen und verzichteten auf die nationalen Titelkämpfe, darunter auch Nico Müller und Matthäus Hofmann. So traten lediglich vier von elf deutschen WM-Startern bei der DM an. Die fiel durch eine beachtliche Frauenquote auf, denn die Hälfte der insgesamt 156 Teilnehmer war weiblich.

Die vier Obrigheimer Gewichtheber in Roding schlugen sich achtbar. Vorneweg Jakob Neufeld (35), der sich mit dem 18-jährigen Roberto Gutu vom SSV Samswegen in der 77-Kilo-Klasse ein packendes Duell lieferte und nur knapp verlor. Neufeld gewann Silber, sein Teamkamerad Marius Oechsle, der im Einzel für seinen Heimatverein SGV Oberböbingen antritt, folgte direkt dahinter als Dritter. Ruben Hofmann, in derselben Gewichtsklasse unterwegs, gewann Bronze bei den Junioren, während Routinier Björn Hertrampf (Jahrgang 1982) als ältester Starter in der 94-Kilo-Klasse auf dem 4. Platz ankam. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: vier Athleten, drei Medaillen und insgesamt nur zwei Fehlversuche.