Die Obrigheimer Gewichtheber haben in der am Samstag beginnenden Bundesligasaison viel vor: Der Einzug in den Endkampf zur deutschen Meisterschaft wird anvisiert.

Obrigheim. (rol) Es hat nicht viel gefehlt zum vierten deutschen Meistertitel, doch am Ende fehlten ein paar Kilo, um den AV Speyer zu schlagen. Knapp fünf Monate nach dem DM-Finale 2018 in Samswegen sind Waage und Punktestand auf null gestellt und der Kampf um die Gewichtheber-Meisterschaft geht von vorne los.

2013 feierte der SV Obrigheim letztmals den Titelgewinn, danach schrammte die Mannschaft mal mehr, mal weniger knapp am großen Sieg vorbei. In der Saison 2018/19, die am kommenden Samstag um 19.30 Uhr mit einem Heimkampf gegen den SC Pforzheim beginnt, wollen die Kraftsportler vom Neckar besonders kräftig zupacken. "Unser großes Ziel", sagt Teamchef Manuel Noe, "ist der Einzug in den Endkampf um die Meisterschaft."

Klingt fast schon wie Routine, denn allein in den vergangenen sieben Jahren stand der SV Obrigheim sechs Mal im Finale. Dabei ist es jedes Mal ein Kraftakt, sich an der Spitze zu behaupten.

In dieser Runde kommt etwas Besonderes hinzu: Der Sieger der Bundesliga-Gruppe A wird den Endkampf ausrichten. Die härtesten Rivalen dürften erneut AV Speyer und zudem der AC Mutterstadt sein. "Wir wollen endlich mal wieder in der Neckarhalle um den Titel kämpfen", sagt Noe mit Blick auf den 27. April, wenn die Krone des deutschen Gewichthebens vergeben wird.

Der Kader des SV Obrigheim zeichnet sich durch Beständigkeit aus. Europameister Nico Müller und sein Nationalmannschaftskamerad Matthäus Hofmann bleiben dem Verein treu, die Routiniers Jakob Neufeld und Alexander Oberkirsch machen weiter, die 23 Jahre alten Marius Oechsle, Adrian Müller und Philipp Hülser sowie die junge Garde Ruben Hofmann (18), Celina Schönsiegel (15) und der aus Durlach zurückgekehrte Yannik Staudt (19).

Für die Ausländerpositionen - pro Wettkampf dürfen zwei besetzt werden - stehen die Spanier Alejandro Gonzalez und Acoran Juan Hernandez zur Verfügung sowie Neuzugang Sargis Martirosjan, österreichischer Nationalheber mit armenischen Wurzeln. Er wird am kommenden Samstag zu Hause gegen Pforzheim sein Debut geben.

Folgende Athleten stehen im Bundesliga-Aufgebot des SV Obrigheim für die Saison 2017/18:

Jakob Neufeld (34 Jahre), Beruf: Student. Familienstand: verheiratet. Bundesliga in Obrigheim seit: 2009. Bundesliga-Einsätze für SV Obrigheim: 65. Gewichtsklasse: bis 77 kg. Bundesliga-Rekorde: Reißen: 148 kg / Stoßen: 182 kg / Zweikampf: 330 kg. Relativpunkte: 176. Größte Erfolge: Deutscher Meister 2010 bis 2013, Vizemeister 2014, mehrfacher Teilnehmer an WM und EM.

Alexander Oberkirsch (30), Beruf: Immobilienkaufmann. Familienstand: ledig. Bundesliga in Obrigheim seit: 2011. Bundesliga-Einsätze für SV Obrigheim: 49. Gewichtsklasse: bis 77 kg. Bundesliga-Rekorde: Reißen: 146 kg / Stoßen: 167 kg / Zweikampf: 313 kg. Relativpunkte: 165. Größte Erfolge: 3. Platz DM 2011 und 2012, mehrfacher deutscher Meister der Jugend und Junioren.

Matthäus Hofmann (24), Beruf: Sportsoldat. Familienstand: verheiratet. Bundesliga in Obrigheim seit: 2010. Bundesliga-Einsätze: 45. Gewichtsklasse: bis 94 kg. Bundesliga-Rekorde: Reißen: 172 kg / Stoßen: 201 kg / Zweikampf: 371 kg. Relativpunkte: 176,0. Größte Erfolge: 5. Platz EM 2018 in Bukarest/Rumänien Deutscher Meister der Junioren 2013 und 2014, 5. Platz Junioren-WM 2013 in Lima/Peru, 5. Platz Junioren-EM 2014 in Limassol/Zypern.

Nico Müller (24), Beruf: Sportsoldat. Familienstand: ledig. Bundesliga in Obrigheim seit: 2008. Bundesliga-Einsätze: 74. Gewichtsklasse: bis 77 kg. Bundesliga-Rekorde: Reißen: 155 kg / Stoßen: 195 kg / Zweikampf: 350 kg. Relativpunkte: 194,0. Größte Erfolge: Deutscher Meister der Senioren 2013 bis 2015, 5. Platz Reißen Jugend-Olympiade 2010 in Singapur, 5. Platz EM 2016 in Fjorde/Norwegen, 10. Platz Olympische Spiele 2016 in Rio de Janeiro, Europameister 2018 in Bukarest/Rumänien

Adrian Müller (23), Beruf: Polizeikommissar-Anwärter. Familienstand: ledig. Bundesliga in Obrigheim seit: 2011. Bundesliga-Einsätze: 49. Gewichtsklasse: bis 69 kg. Bundesliga-Rekorde: Reißen: 117 kg / Stoßen: 145 kg / Zweikampf: 260 kg. Relativpunkte: 140. Größte Erfolge: Deutscher Meister der Senioren und Junioren 2013 und 2015, mehrfacher deutscher Jugendmeister, 4 deutsche Jugendrekorde. 6. Platz Jugend-EM 2012 in Bukarest/Rumänien.

Philipp Hülser (23), Beruf: Konstrukteur. Familienstand: ledig. Bundesliga in Obrigheim seit: 2013. Bundesliga-Einsätze für SV Obrigheim: 12. Gewichtsklasse: bis 77 kg. Bundesliga-Rekorde: Reißen: 112 kg / Stoßen: 138 kg / Zweikampf: 250 kg. Relativpunkte: 105

Marius Oechsle (23), Familienstand: ledig. Bundesliga in Obrigheim seit: 2016. Bundesliga-Einsätze: 16. Gewichtsklasse: bis 77 kg. Bundesliga-Rekorde: Reißen: 127 kg / Stoßen: 164 kg / Zweikampf: 271 kg. Relativpunkte: 140.

Yannik Staudt (19), Beruf: Schüler. Familienstand: ledig. Bundesliga in Obrigheim ab: 2015. Bundesliga-Einsätze für SV Obrigheim: 7. Gewichtsklasse: bis 77 kg. Bestleistungen: Reißen: 120 kg / Stoßen: 149 kg / Zweikampf: 269 kg / Relativpunkte: 120.

Ruben Hofmann (18), Beruf: Schüler. Familienstand: ledig. Bundesliga in Obrigheim ab: 2017. Bundesliga-Einsätze: 6. Gewichtsklasse: bis 77 kg. Bestleistungen: Reißen: 117 kg / Stoßen: 143 kg / Zweikampf: 260 kg / Relativpunkte: 112.

Celina Schönsiegel (15), Beruf: Schülerin. Familienstand: ledig. Bundesliga in Obrigheim ab: 2018. Bundesliga-Einsätze für SV Obrigheim: 3. Gewichtsklasse: bis 77 kg. Bestleistungen: Reißen: 58 kg / Stoßen: 76 kg / Zweikampf: 134 kg / Relativpunkte: 100.

Alejandro Gonzales Baez (27), Nationalität: Spanier. Familienstand: ledig. Bundesliga in Obrigheim seit: 2017. Bundesliga-Einsätze für SV Obrigheim: 3. Gewichtsklasse: bis 77 kg. Bestleistungen: Reißen: 153 kg / Stoßen: 183 kg / Zweikampf: 330 kg. Relativpunkte: 180. Größte Erfolge: Europameister 2013.

Acoran Hernandez (27), Nationalität: Spanier. Familienstand: ledig. Bundesliga in Obrigheim seit: 2018. Bundesliga-Einsätze für SV Obrigheim: 3. Gewichtsklasse: bis 69 kg. Bestleistungen: Reißen: 141 kg / Stoßen: 170 kg / Zweikampf: 311 kg. Relativpunkte: 176. Größte Erfolge: Spanischer Meister 2018.

Sargis Matirosjan (32), Nationalität: Österreicher. Familienstand: ledig. Bundesliga in Obrigheim seit: 2018. Bundesliga-Einsätze für SV Obrigheim: 0. Gewichtsklasse: bis 105 kg. Bestleistungen: Reißen: 182 kg / Stoßen: 210 kg / Zweikampf: 389 kg. Relativpunkte: 180. Größte Erfolge: Olympia-Elfter 2016, EM-Dritter 2018.