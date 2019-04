Schefflenz. (jbl) "Gemeinsam sind wir stark", so laute das Motto der diesjährigen Saison der Turnierreiter. Passender hätte das Motto nicht sein können, denn Turniersport, das gehe nur gemeinsam mit starken Partnern, starken Sponsoren und starken Politikern, so Magret Diener, Vereinsvorsitzende des Reit- und Fahrvereins Schefflenz. Sie freute sich am vergangenen Wochenende die Turnierreiterszene wieder auf dem Vereinsgelände auf der Hohen Buche in Unterschefflenz begrüßen zu können.

Gemeinsam mit zahlreichen Vertretern aus Sport, Wirtschaft und Politik feiert man hier traditionell den Saisonauftakt der Reitsportfreunde und damit auch seit zehn Jahren die alljährliche Eröffnung des Neckar-Odenwald-Kreis-Cups. Diese Turnierserie, die über sechs Stationen (Robern,27./28. April; Strümpfelbrunn, 6./7. Juli; Höpfingen, 13.14.Juli; Mosbach, 17.18. August; Osterburken,14.15. September) während der Sommermonate durch den Landkreis tourt, ist mittlerweile Aushängeschild für den Pferdesport in der Region und weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt geworden.

"Gemeinsam sind wir stark", unter diesem Leitsatz wurde in Schefflenz der Startschuss zum NOK-Reitercup gegeben. Fotos: J. Blüthner

So nehmen an den sechs Prüfungen in Springen und Dressur, der Klassen E, A und L auch immer wieder Reiter aus angrenzenden Regionen teil. "Seit zehn Jahren Neckar-Odenwald-Kreis-Cup, das heißt in Schefflenz auch, seit zehn Jahren spielen die "Schefflenztaler" Musiker zur Eröffnung in der Reithalle. Für Landrat Dr. Achim Brötel, der als Schirmherr der Turnierserie mittlerweile zu den Stammgästen auf den Reitsportanlagen gehört, genauso wie die Sportkreisvorsitzende Dr. Dorothee Schlegel oder Bürgermeister Rainer Houck, war es eine besondere Freude, bei dem sportlichen Senkrechtstarter des letzten Jahrzehnts das sportliche "Aushängeschild" des Landkreises begrüßen zu können. Denn Botschafter des Mottos waren die "Mädchen und Jungs" der Gewichtheber des SV Germania Obrigheim. Sie zeigten als kleine Schaueinlage, einen Auszug aus ihrem Wettkampf-Programm.

Der Dank des Schirmherrn ging an alle, die in den vergangenen zehn Jahren am Erfolg des Neckar-Odenwald-Kreis-Cups mitgewirkt haben. Allen voran der umtriebigen Vorsitzenden des Reit- und Fahrvereins Schefflenz, der ja in diesem Jahr auch seinen 50. Geburtstag feiern werde, sowie dem Vorsitzenden des Vereins zur Förderung des Reitsports, Dr. Jens Kleine, zusammen mit Hans-Jürgen Haas und Joachim Backfisch. Und natürlich folgte auch der Dank an die Sponsoren, ohne die alles das gar nicht mehr ginge, stellvertretend dem BGV.

Der Schirmherr wünschte dem Turnier, das zwar wieder von der Sonne verwöhnt war, aber durch den Unfall einer Reiterin, die mit ihrem Pferd in die Hindernisstangen stürzte am Sonntagmorgen verschattet war, für die Runde einen verletzungsfreien Weiterlauf. Mit dem Badnerlied war der Neckar-Odenwald-Cup