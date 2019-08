Hüffenhardt. (RNZ) Melanie Ebend vom KKS Hüffenhardt ist Deutsche Meisterin in der Disziplin Armbrust 10m und Bronzemedaille Gewinnerin der Weltmeisterschaft in der Disziplin Feldarmbrust. Sie errang in München bei der Deutschen Meisterschaft den Titel mit 392 Ringen. Ein deutlicher Vorsprung zur Zweitplatzierten mit vier Ringen machte die hervorragende Form von Melanie Ebend deutlich. Eine Woche zuvor holte sie sich bei der Weltmeisterschaft in Ulyanovsk in Russland die Bronzemedaille in der Disziplin Feldarmbrust auf der Distanz 50m. Im Gesamtklassement belegte sie den 5. Platz. Dies ist bis jetzt der höchste Titel in ihrer Karriere und laut Aussage von ihr soll es nicht der letzte sein.

Doch der KKS Hüffenhardt hat noch andere hervorragende Schützinnen und Schützen, die ebenfalls an der Deutschen Meisterschaft und Weltmeisterschaft teilgenommen haben. Die Ergebnisse in der Disziplin Armbrust können sich ebenfalls sehen lassen. Steffen Hillenbrand (7. Platz), 22. Platz Ralf Hillenbrand, 32. Platz Christian Geml, 25. Platz Karin Geml, und 71. Platz Alexander Wollensack.

Die Mannschaft der Hüffenhardter Armbrustschützen, bestehend aus Ralf Hillenbrand, Steffen Hillenbrand und Melanie Ebend, haben mit den summierten Ergebnissen einen hervorragenden 3. Platz errungen. Die Gebrüder Hillenbrand nahmen ebenfalls an der Weltmeisterschaft in Ulyanovsk teil. Dort sicherten sie sich in der Mannschaftswertung den Vizeweltmeistertitel. In der Einzelwertung errang Steffen Hillenbrand den 3. Platz, Ralf Hillenbrand den 5. Platz. Die zweite Mannschaft des KKS Hüffenhardt mit Karin und Christian Geml und Alexander Wollensack erzielten Platz 28 der Deutschen Meisterschaft.

Für die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft müssen die Schützinnen und Schützen die Kreis- und Landesmeisterschaften mit guten Ergebnissen absolviert haben, um die vorgegebenen Mindestringzahlen zu erreichen.

Bereits die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft ist ein Beweis für gute Leistungen. Noch deutlicher wird diese Spitzenklasse der Teilnehmer, wenn man sich das Ergebnis von Melanie Ebend in der Disziplin Luftgewehr 10m anschaut. Es werden sechs Serien mit je zehn Schuss geschossen. Die Abweichung eines Schusses vom absoluten Zentrum wird in Teilern angegeben (1 Teiler entspricht 1/100 mm). Der beste Schuss ist somit ein 10er, der 0 Teiler vom Zentrum entfernt ist. Eine Verfeinerung der Schüsse teilt die Schusswertung in Zehntelwerte ein, somit ist 10,9 der höchste Schusswert auf Zehntelwertung, 10,0 die niedrigste Wertung.

Melanie Ebend hat ein Ergebnis von 620,3 Ringen erzielt. Das bedeutet, immer genau die Mitte getroffen, doch mit diesem Ergebnis hat sie einen hervorragenden 34. Platz erzielt. Die Erstplatzierte hat ein Ergebnis von 627,9 Ringen. Das rückt den 34. Platz in ein anderes Licht. Vor der Regeländerung vor zwei Jahren bedeutete dieses Ergebnis 596 von 600 Ringen. Der KKS-Hüffenhardt empfing seine erfolgreiche Schützin mit einem kleinen Sektempfang.