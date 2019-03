Würzburg. (kn) Auf Partylaune folgte Katerstimmung. Die kehrte in Würzburg bereits am Rosenmontagabend ein, soweit man Fan des Drittligisten Würzburger Kickers ist und dem Spiel der "Rothosen" gegen die SpVgg Unterhaching beiwohnte, das die Kickers mit 0:1 verloren. 4543 Zuschauer waren bei nasskaltem Wetter in die "Flyeralarm-Arena" an den Dallenberg gepilgert, um gemeinsam mit ihrer Mannschaft ein weiteres Erfolgserlebnis zu feiern. Dies hatte sich nach dem souveränen Sieg in Wiesbaden angedeutet, doch erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt.

Bereits in der 17. Minute ist die Feierlaune seitens des Würzburger Anhangs getrübt, nachdem Schimmer seine Mannschaft mit einem satten Schuss in Führung gebracht hatte. Dieser Treffer hatte den Spielverlauf bis dahin auf den Kopf gestellt, da in den ersten Minuten die Gastgeber mächtig am Drücker waren und beste Chancen hatten in Führung zu gehen, doch weder Göbel noch Kaufmann brachten das Leder über die Linie.

Auch in der Folgezeit spielte sich das Geschehen meist in der Gästehälfte ab, während in der 34. Minute der Kickers-Anhang erneut die Luft anhalten musste, als Sascha Bigalke alleine auf das Kickers-Tor zulief und letztlich an der Glanzparade von Torhüter Drewes scheiterte. Mit diesem Spielstand ging es letztlich auch in die Pause.

Zu Beginn des zweiten Spielabschnitts das gleiche Bild: Die Kickers rannten an und die gut gestaffelte Gästeabwehr verteidigte mit Geschick und setzte ihrerseits kleine Nadelstiche durch ihre schnellen Konter. Erneut war Königshöfer in der 54. Minute zur Stelle und lenkte einen Kopfball von Kaufmann gerade noch so über die Latte.

Zusehends verpufften allerdings die Würzburger Ausgleichsbemühungen, nachdem sich bei zahlreichen Zuspielen vermehrt Ungenauigkeiten eingeschlichen hatten. In der Schlussphase wurde die Partie nochmals hektisch.

In der Nachspielzeit schickte Schiedsrichter Sören Stroks den Unterhachinger Winkler mit einer Ampelkarte vorzeitig in die Kabine und in der dritten Minute der Nachspielzeit sah der zuvor eingewechselte Ofosu-Ayeh glatt Rot, nachdem er sich im Gerangel zu einer "Kopfnuss" hinreißen ließ. Fast hätte es dennoch ein Happy End gegeben, als Kapitän Sebastian Schuppan in der letzten Aktion an die Latte köpfte.

Würzburg: Drewes - Göbel (65. Ofosu-Ayeh), Hägele, Schuppan, Kurzweg (72. Breitkreuz) - Gnaase, Bachmann - Kaufmann, Skarlatidis (46. Mast) - Ademi, Baumann.

Unterhaching: Königshofer - Schwabl, M. Endres, Greger, Winkler - D. Stahl, Kiomourtzoglou - Bigalke (68. Widemann), L. Marseiler (75. Dombrowka) - S. Hain, Schimmer

Tor: 0:1 Schimmer (17.)

Gelb-Rote Karte: Winkler (90+1.)

Rote Karte: Ofosu-Ayeh (90+3.)

Schiedsrichter: Sören Storks (Velen)

Zuschauer: 4543