Mudau. (hof) Christian Trunk, 24-jähriger Triathlet aus Mudau, erfüllte sich einen Wunschtraum und startete bei der Triathlon-Weltmeisterschaft über die halbe Ironman-Strecke in Port Elizabeth/Südafrika. Nachdem er im Vorjahr bei seiner ersten WM-Teilnahme Lehrgeld zahlen musste, ging er diesmal das Projekt "70.3-Ironman Südafrika" organisierter an. Der afrikanische Winter mit Höchsttemperaturen von gerade mal 15 Grad war allerdings das erste Problem. Zwecks Eingewöhnung flog Trunk deshalb bereits eine Woche vor dem Start nach Südafrika.

Als Christian Trunks sich für den Schwimmwettbewerb in den Indischen Ozean stürzte, beeinträchtigten hohe Wellen seinen Schwimmrhythmus. Für die 1.900 m lange Rennstrecke benötigte Trunk 29 Minuten. Die folgende 90 Kilometer lange Radstrecke hatte auch ihre Tücken. "Es gab zwar keine Schlaglöcher, die Strecke war aber ruppig, dass einem die Oberschenkel durch die Erschütterungen brannten," berichtete der Mudauer. Er ließ sich von diesen Widrigkeiten nicht beeindrucken und wählte ein hohes Grundtempo. Für die 90 Kilometer mit 800 Höhenmeter benötigte er 2:18 Stunden. Damit lag er er nur wenige Minuten hinter den Profis.

Beim abschließenden Halbmarathon lief es richtig gut für den 24-jährigen Triathleten. Im Schnitt lief er 3:44 Minuten, wodurch er mit einer Laufzeit von 1:18 Stunden ins Ziel kam. Mit dieser Zeit durfte sich Trunk über eine neue persönliche Bestzeit freuen. Diese Laufzeit war es auch, die den 24-Jährigen noch einmal weit nach vorne brachte. Lag er nach dem Radfahren noch auf dem 26. Platz, beendete er das Rennen mit einer Endzeit von 4:13 Stunden auf dem 13. Platz. Mit diesem Ergebnis zeigte sich Christian Trunk zufrieden, musste er doch in der stärksten Altersklasse ins Rennen gehen. In der Gesamtwertung unter 3.000 Startern belegte der Mudauer einen fantastischen 62. Rang.

Sportlich geht es bereits am 30. September weiter. Dann will Christian Trunk beim 70.3-Ironman Portugal starten, um sich direkt für die WM 2019 in Nizza zu qualifizieren.