Teamplayer: Martin Stoll ist beim Karlsruher SC auch dann ein wichtiger Teil des Teams, wenn er nicht selbst spielt. Der in Breitenbronn aufgewachsene Innenverteidiger geht beim Drittligisten in seine letzte Profisaison. Foto: imago

Von Heiko Schattauer

Breitenbronn/Karlsruhe. Neulich durfte er sich sogar unter die Torjäger einreihen, im Vorbereitungsspiel in Östringen erzielte Routinier Martin Stoll für seinen Karlsruher SC das frühe 1:0. Dass der 35-Jährige auf der Zielgeraden seiner Fußballerkarriere vom Abwehrspieler noch einmal zum Angreifer generiert, ist unwahrscheinlich.

Und doch zeigen Einsatz und Treffer: Auch der Fußballherbst hat seine schönen Tage - und mit Martin Stoll, der einst beim VfB Breitenbronn das Einmaleins des Kickens gelernt hat, ist immer noch zu rechnen.

Der Publikumsliebling hat noch einmal für ein Jahr verlängert beim Drittligisten. Auch in der anstehenden Saison 2018/19 zählt der sympathische Odenwälder und Wahl-Karlsruher zum Profikader des Traditionsklubs aus der Fächerstadt.

"Ich bin endlich mal verletzungsfrei, bin fit und traue mir schon noch ein gutes Jahr zu", sagt der 35-Jährige, der ab sofort jedoch zweigleisig fährt. Zum einen ist er als Kaderspieler von Cheftrainer Alois Schwarz "immer noch oben dabei", zum anderen sammelt er im Nachwuchsleistungszentrum als neuer Co-Trainer der U19 des KSC erste Trainererfahrungen.

Die wird federführend von Lukas Kwasniok angeleitet, der wiederum Martin Stoll zum Einstieg in die Nachwuchsförderung animiert hat. "Ich freue mich auf die Arbeit mit den Jungs", sagt der Innenverteidiger, der - mit Unterbrechungen und Zwischenstationen in Aarau, Dresden und Rostock - schon seit 1998 beim KSC aktiv ist.

Ob das Engagement bei den A-Junioren der Start in die Karriere nach der Karriere ist? Stoll will sich da noch nicht festlegen, vielmehr die Optionen in aller Ruhe ausloten. "Die richtige Orientierungsphase steht da noch an", sagt der zweifache Vater, der inzwischen auch mit dem eigenen Nachwuchs kicken kann: "Trainer ist schon was, das ich mir vorstellen kann." Für den Lehrgang zur DFB-Ehrentrainerlizenz werde er sich auf jeden Fall schon mal bewerben, erklärt Martin Stoll, der es inzwischen auf 173 Pflichtspieleinsätze für den Karlsruher SC bringt.

Dass in der letzten Saison als Aktiver noch ein paar dazu kommen, ist gut möglich. Auch wenn Martin Stoll erfahren und realistisch genug ist, zu wissen, dass ein paar jüngere Mitspieler beim Trainer zunächst sicher die besseren Karten für die erste Elf haben.

Doch eine Saison ist lang und die Rolle des Routiniers ist nicht nur die des verlässlichen Back-ups. Stoll ist bekanntlich einer, der wichtig ist für das Gesamtgefüge, fürs Klima innerhalb der Mannschaft, als Ansprechpartner für die Jungen, für die Neuen. Ein echter Teamplayer eben, der auch dann mannschaftsdienlich bleibt, wenn er nicht Teil der Mannschaft ist, die auf dem Platz steht.

Was vielleicht auch daran liegt, dass der ehemalige Breitenbronner "die Liebe zum Fußball in 14 Profijahren nie verloren" hat. Schwer vorstellbar also, dass es nach der aktiven Zeit nicht in irgendeiner Form mit dem Fußball weiter geht für Martin Stoll.

Doch bis Juni 2019 ist der Fokus noch fest auf die Dritte Liga und den nächsten Anlauf des KSC zur Rückkehr in die 2. Bundesliga gelegt. Stoll will (und wird) seinen Beitrag dazu leisten. Und wer weiß, vielleicht kann er im Spätherbst der Karriere ja noch einmal einen Aufstieg als krönenden Abschluss feiern. Verdient hätte es der verdiente KSC-Langzeitprofi durchaus.