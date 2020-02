Hardheim. (rnz) In Hockenheim fanden die badischen Judo-Einzelmeisterschaften in der Altersklasse unter 18 statt. Mit dabei der Hardheimer Judoka Pierre Ederer in der Gewichtsklasse bis 90 kg.

Trotz einer Verletzung in der Vorbereitungsphase gelang ihm ungeschlagen der Turniersieg. Im Kampf um die Podestplätze setze er sich zuerst gegen Lukas Kiefer (TV Bruchhausen) durch und besiegte dann im Finale Alexander Kasak (BAC Hockenheim) mit einem Hüftwurf und einer Haltegrifftechnik.

Als neuer Badischer Einzelmeister löste er zudem einen Qualifikationsplatz für die süddeutschen Meisterschaften in Pforzheim. Nach einer guten Saison im letzten Jahr wechselte Ederer vom TSV Tauberbischofsheim zum Judo-Sport-Club Heidelberg Rhein-Neckar (JSC Heidelberg) und trainiert dort unter der Leitung von Rok Kosir.