Von Roland Karle

Obrigheim. Von einem ruhigen Samstagabend hält Manuel Noe nicht viel. Jedenfalls nicht an diesem Wochenende. "Unsere Zuschauer sollen Krach machen", sagt der Sportvorstand der Obrigheimer Gewichtheber. "Es darf richtig laut werden in der Neckarhalle." Für Lärm gibt es zwar keine Punkte, aber je besser die Stimmung, desto kampfeslustiger werden seine Athleten sein. Und der Gegner womöglich beeindruckt. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Darauf hofft Noe vor der Begegnung mit dem AC Mutterstadt, der als ungeschlagener Tabellenführer und mit nur einem Verlustpunkt ins Neckartal reist. "Es ist wie ein vorgezogenes Finale", umschreibt der Teamchef die Ausgangslage. Den Gästen reicht ein einziger Punkt, also ein Sieg im Reißen oder Stoßen, um den SV Obrigheim hinter sich zu lassen. Um sicher Erster zu bleiben, wäre ein Sieg vonnöten. Umgekehrt gilt: Die Einheimischen müssen 3:0 gewinnen, um den DM-Endkampf noch zu erreichen.

Hintergrund Bereits ab 17 Uhr fliegen am Samstag, 16. Februar, in der Neckarhalle die Hanteln. Vor dem Bundesliga-Duell SV Obrigheim gegen den AC Mutterstadt trifft die 2. Mannschaft (3:15 Punkte) in der 2. Bundesliga auf Tabellenführer AC 1892 Weinheim (20:1 Punkte). Der Rundenrekord der Gäste steht bei 615 Relativpunkten, die Obrigheim II unter anderem mit den Bundesliga-erprobten Athleten Ruben [+] Lesen Sie mehr Bereits ab 17 Uhr fliegen am Samstag, 16. Februar, in der Neckarhalle die Hanteln. Vor dem Bundesliga-Duell SV Obrigheim gegen den AC Mutterstadt trifft die 2. Mannschaft (3:15 Punkte) in der 2. Bundesliga auf Tabellenführer AC 1892 Weinheim (20:1 Punkte). Der Rundenrekord der Gäste steht bei 615 Relativpunkten, die Obrigheim II unter anderem mit den Bundesliga-erprobten Athleten Ruben Hofmann, Yannik Staudt, Celina Schönsiegel, Philipp Hülser, Adrian Müller übertreffen will. Sportvorstand Manuel Noe hält es sogar für möglich, dass der Zweite-Mannschaft-Rekord von 644,7 Punkten, aufgestellt am 15. März 2003, gebrochen wird. "Wir haben ein richtig starkes Team am Start", sagt er und verbindet damit eine Einladung. "Wäre toll, wenn auch unsere Zweite von vielen Zuschauern unterstützt würde. Die Heber freuen sich darauf." Ach ja: Die Eintrittskarte für die Bundesliga-Begegnung gilt auch für den Wettkampf zuvor.

Am Ende der Saison um den Titel zu kämpfen, das fühlt sich für die Obrigheimer Gewichtheber fast schon wie selbstverständlich an. Daran sind sie, salopp gesagt, selbst schuld. Durch die Erfolge der Vergangenheit haben die Hantelmänner ihre eigene Messlatte ganz schön hoch gelegt. Konkret: In den zurückliegenden zwölf Jahren standen die Kraftsportler aus dem Neckar-Odenwald zehn Mal im DM-Endkampf, sie wurden in dieser Zeit zwei Mal deutscher Meister und sechs Mal Vizemeister. Doch jetzt könnten schon im Februar die Hoffnungen platzen: Gelingt am Samstag kein glatter Sieg, ist dieses Mal in der Gruppenphase Endstation.

Das hätte mit der neuen Pfalz-Power zu tun. Denn neben Serienmeister AV Speyer hat vor einiger Zeit auch der AC Mutterstadt ein großes Los gezogen. Dank Unterstützung von Toto-Lotto will der Traditionsclub nun wieder an frühere Erfolge anknüpfen. Bis weit in die 1980er Jahre war er eine Großmacht im Gewichtheben und wurde zwölf Mal deutscher Meister. Die bislang letzte Top-Platzierung liegt allerdings fast 20 Jahre zurück: Im April 2000 beendete die AC-Staffel den Endkampf in Stralsund als Dritter.

Fast zur gleichen Zeit, als sich Mutterstadt aus der deutschen Spitze verabschiedete, begann der Aufstieg des SV Obrigheim. Nach zwei Mal DM-Bronze in den Jahren 1999 und 2001 folgte am 26. April 2003 der große Triumph: In Plauen wurden Oliver Caruso, Carsten Diemer, Karsten Kluge, Jörg Mazur, Dieter Wolf und Georgi Gardev zum ersten Mal deutscher Mannschaftsmeister. Seither zählt Obrigheim konstant zu den Top-Teams der Republik.

Der AC Mutterstadt wird in der Neckarhalle eine spannende Staffel aufbieten. Die Hälfte sind Frauen - und nicht von schlechten Eltern: Nina Schroth, Tabea Tabel und Lisa Marie Schweizer gehören oder gehörten dem Bundeskader an, haben WM- und EM-Erfahrung. Seit Sommer ist Max Lang im Team. Der langjährige Kapitän des Chemnitzer AC stemmt in derselben Gewichtsklasse wie Obrigheims Europameister Nico Müller. Zu ihnen wird sich vermutlich ein dritter Gleichgewichtiger gesellen, der Vize-Weltmeister Mohamed Ihab Youssef Ahmed Mahmoud. Den Ägypter hat Mutterstadt kurzfristig verpflichtet und dadurch die Ambitionen unterstrichen, 2019 ernsthaft um die Meisterschaft kämpfen zu wollen.

Gerne würde Mahmoud am Samstag Antonino Pizzolato als Teamkollegen kennenlernen, doch daraus wird wohl nichts. Der Italiener, Junioren-Vizeweltmeister und WM-Dritter 2017, bekommt laut jüngsten Informationen von seinem Verband keine Freigabe für den Wettkampf in der Neckarhalle. Also ist statt seiner mit dem Österreicher Philipp Forster zu rechnen.

Der SV Obrigheim wird einen Landsmann aufbieten: Sargis Martirosjan, den gebürtigen Armenier, der seit dieser Saison zum Bundesliga-Kader der Germania gehört. Wer den zweiten Ausländerplatz besetzen wird, dazu hält sich Manuel Noe bedeckt. In Frage kommen die Spanier Alejandro Gonzales Baez und Acoran Hernandez sowie Sol Anette Waaler aus Norwegen, die vor vier Wochen im Wettkampf beim AC St. Ilgen ihren Einstand gab.

Aktuell ist der AC Mutterstadt mit einer Höchstleistung von 890,8 Punkten, erzielt beim 2:1-Sieg gegen Speyer, die beste deutsche Gewichtheber-Mannschaft. "In der erwarteten Besetzung kann Mutterstadt dieses Ergebnis übertreffen und um die 900 Punkte machen", lautet Manuel Noes Hochrechnung. Auf ähnlichem Niveau schätzt er seine Mannschaft ein, "mit Luft nach oben". Wichtig ist aber nicht nur das Endergebnis, sondern dass sein Team sowohl im Reißen als auch im Stoßen die Oberhand behält. "Ich erwarte ein ganz enges Duell. Wir müssen aufmerksam rechnen und uns gut auf den Gegner einstellen", sagt Noe. Froh ist der Teamchef, dass seine Athleten im Training erfreuliche Fortschritte gemacht haben. "Sie sind heiß auf den Wettkampf."

Senior Jakob Neufeld hat sich in seinem 70. Bundesliga-Einsatz für Obrigheim viel vorgenommen und wird seine Rundenbestleistung von 140 Punkten angreifen. Auch Marius Oechsle, für den die Saison verletzungsbedingt bislang nicht optimal lief, will einen Saisonrekord aufstellen; zu überbieten sind 121 Punkte.

Über Nico Müller sagt sein Trainer: "Es läuft alles nach Plan, er ist gut in Form." Oliver Caruso neigt vor allem vor Wettkämpfen nicht zur Übertreibung, weshalb seine Aussage auf eine starke Vorstellung seines Schützlings hoffen lässt. Bewegte Trainingsbilder im Internet zeigen zudem, dass Müller schon kräftig zupacken kann. Ebenfalls im Aufwärtstrend ist sein Nationalmannschaftskamerad Matthäus Hofmann, der nach einer Verletzung bei der EM 2018 in Bukarest und anschließendem operativen Eingriff längere Zeit brauchte, um wieder in Top-Form zu kommen. Nun wiegt er 109 Kilo und hantiert inzwischen mit richtig hohen Lasten.

Die Marschroute für ihn und seine Kollegen steht: Der SV Obrigheim muss seinen bisherigen Rundenrekord von 843,2 Punkten deutlich verbessern und von Beginn an hochkonzentriert zu Werke gehen. "Es kann gerade im Reißen ein Vorteil für Mutterstadt sein, dass sie mit drei Frauen antreten", sagt Manuel Noe. Deshalb müssen seine Athleten wägen zwischen Abwarten und Angreifen, zwischen Sicherheit und Risiko. Die richtige Dosis finden, darauf wird es ankommen. "Vielleicht entscheidet der letzte Versuch über Sieg oder Niederlage", sagt Noe. "Ich glaube, das wird ein großer Wettkampf-Tag in der Neckarhalle."