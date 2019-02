Sargis Martirosjan, der Österreicher mit armenischen Wurzeln: "2020 bei den Olympischen Spielen in Tokio will ich dabei sein." Foto: Weindl

Obrigheim. (rol) Mit gespannter Erwartung blicken die Anhänger des Gewichthebens auf das Duell zwischen dem SV Obrigheim und Tabellenführer AC Mutterstadt. Die Ausgangslage ist klar: Die Gastgeber müssen am Samstag (Beginn: 19.30 Uhr) mit 3:0 gewinnen, um ins DM-Finale einzuziehen. Eine echte Kraftprobe, bei der die Besetzung der Ausländerplätze eine entscheidende Rolle spielen wird. Seit wenigen Jahren erlaubt der Bundesverband Deutscher Gewichtheber, dass in der Bundesliga wieder zwei statt zuvor nur ein internationaler Sportler eingesetzt werden darf.

Der AC Mutterstadt hat mit dem Italiener Antonino Pizzolato, Junioren-Vizeweltmeister und WM-Dritter 2017, sowie dem erst vor wenigen Wochen verpflichteten Vize-Weltmeister Mohamed Ihab Youssef Ahmed Mahmoud aus Ägypten zwei echte Hochkaräter im Kader. Für den SV Obrigheim sind der Österreicher Sargis Martirosjan, die Spanier Acoran Hernandez und Alejandro Gonzales Baez startberechtigt, außerdem Sol Anette Waaler (Norwegen) und Victoria Hahn (Österreich), die beide in dieser Saison ihr Debüt im Obrigheimer Dress gaben.

Wer den zweiten Ausländerplatz einnehmen wird, wurde noch nicht bekanntgegeben. Fest steht, dass Sargis Martirosjan am Samstag dabei ist. Der Österreicher mit armenischen Wurzeln erzählte im Obrigheimer Wettkampf-Heft "Hantelsblatt", wie er zum Gewichtheben kam. Als Neunjähriger sah er bei Landesmeisterschaften den Vize-Olympiasieger Yurik Sarkisian stemmen und siegen. Er kommt aus seinem Heimatort. "Ich war sofort von diesem Sport begeistert", so Martirosjan. Die Gewichtheber-Halle lag direkt neben seiner Schule, der Weg war also nicht weit, und der kleine Sargis begann mit dem Hantelsport.

Rasch stellten sich Erfolge ein, er wurde unter anderem armenischer Juniorenmeister, aber danach nicht für die Nationalmannschaft und internationale Wettkämpfe der Erwachsenen nominiert. "Dadurch fehlten mir die sportlichen Zukunftsaussichten." Deshalb entschied er sich, seine Heimat zu verlassen und nach Österreich auszuwandern. Dass er die Alpenrepublik zu seinem Sehnsuchtsziel erkor, hatte mit Ski-Ass Hermann Maier zu tun. Den hatte der junge Gewichtheber bei Übertragungen im Fernsehen die Pisten herabsausen sehen und war fortan von ihm begeistert.

Martirosjan schloss daraus, dass auch er in Österreich sportlich Karriere machen könnte. "Ich dachte, dort bin ich am richtigen Ort, um meine Träume zu verwirklichen", berichtet der Athlet. Doch er musste sich in Geduld üben, ziemlich lange sogar. Es dauerte neun Jahre lang, bis er die österreichische Staatsbürgerschaft erhielt. Seit 2015 gehört Martirosjan als Leistungssportler dem Bundesheer an und kann sich dort voll dem Gewichtheben widmen. Das hat sich ausgezahlt: 2016 ging der für das deutsche Nachbarland bei den Olympischen Spielen erstmals an den Start und wurde Elfter im Schwergewicht. Ein Jahr später bei der Europameisterschaft in Split verpasste er als Vierter knapp seine erste Zweikampf-Medaille, 2018 in Bukarest gelang ihm der nächste Schritt: Der inzwischen 32-Jährige wurde Europameister im Reißen und gewann Bronze in der Gesamtwertung.

Die kleine Sammlung an Edelmünzen will der gebürtige Armenier ausbauen, am liebsten schon in diesem Jahr bei EM und WM. Dort geht es für ihn darum, durch gute Platzierungen viele Punkte zu holen, um in der Weltrangliste möglichst weit vorne zu landen. Die Listenplätze sind ausschlaggebend für die Olympia-Qualifikation. "2020 bei den Olympischen Spielen in Tokio will ich dabei sein", formuliert Martirosjan sein nächstes großes Ziel.

Für den SV Obrigheim hat er bislang zwei Bundesliga-Wettkämpfe absolviert: Zum Saisonauftakt gegen den SC Pforzheim erreichte der Athlet 169 Punkte, beim TSV Heinsheim ließ er 153 Punkte folgen. Im wichtigen Wettkampf am 20. Oktober beim AV Speyer fehlte er, sein Nationalverband gab ihm kurz vor der WM keine Freigabe. Für Obrigheim erwies sich das als großes Malheur: Speyer besetzte beide Ausländerplätze, während die Neckar-Odenwälder lediglich Alejandro Gonzalez nominieren konnten.

Am Ende verlor der SV Obrigheim in beiden Disziplinen mit der Winzigkeit von jeweils 0,4 Kilogramm, mit 843,2:844 Relativpunkten und 0:3 im Endergebnis. Mit Martirosjan auf der Bühne, so viel lässt sich wacker behaupten, wäre die Begegnung nicht verloren gegangen - und Obrigheim müsste nun nicht um den Einzug ins DM-Finale zittern.

Vorbei. Vielleicht trägt der starke Österreicher am Samstag seinen Teil dazu bei, die Scharte von Speyer auszuwetzen. Auf den Wettkampf in der Neckarhalle freut er sich jedenfalls mächtig: "Bei dieser großartigen Stimmung genießt man jeden Versuch."