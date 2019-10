Schefflenz. (hawa) Das Finale zur German-Cross-Country-Meisterschaft (GCC) fand beim MSV Bühlertann statt. 800 Fahrer kamen zum Finale und kämpften bei schlammigen Bedingungen um die letzten Meisterschaftspunkte. Mit dabei auch die Piloten des Motorsportclubs Schefflenz. Bedingt durch die Regenfälle war die Strecke aufgeweicht und die steilen Auf- und Abfahrten sowie die Walddurchfahrt wurden aus dem Streckenverlauf genommen.

Bei den Oldtimern fuhren die MSC-Piloten Walter Seufert (KTM) und Uwe Westenhöfer (SWM) auf die Plätze fünf und acht. In der XC Beginner Klasse belegte MSC-Pilot Heinz Willig (Husqvarna) den 36. Platz. In der XC Senior Klasse ging MSC-Pilot Jörg Albrecht (Beta) als bereits feststehender Meister an den Start. Er kam mit den schlammigen Bedingungen gut zurecht und wurde am Rennende auf dem zweiten Platz abgewunken. Bei den XC-Super-Senioren zeigte Wolfgang Froede (KTM) ein beeindruckendes Rennen, er kam als Fünfter ins Ziel.

Bei den XC-Junioren fuhren die MSC-Piloten Max Weber (Honda) und Nils Froede (Honda) auf den 7. und 11. Platz. In der XC-Youngster Klasse erzielte der Robin Schönbein (KTM) Ranhg 15. In der XC-Gäste-Klasse kämpfte MSC-Pilot Marvin Möhler (KTM) mit dem schlammigen Boden und zeigte ein sensationelles Rennen. Am Ende stand Möhler mit einer kämpferrischen Leistung mit dem tollen zweiten Platz. MSC-Pilot Luca Wirth (KTM) belegte den 21. Platz.

In der XC-Quad-Klasse ging MSC-Quadpilot Sebastian Feil (KTM) an den Start, bei ihm ging es noch um die Meisterschaft. Hierzu musste er unter die ersten Fünf kommen. Feil fuhr ein fehlerfreies Rennen und lag in der Spitzengruppe, er ging auch kein Risiko mehr ein. Nach Ablauf der Rennzeit wurde er mit dem zweiten Platz im Ziel abgewunken und hatte somit die Meisterschaft in der XC-Quad-Klasse gesichert. In der XC-Quad-Senior Klasse belegte Harry Wansner (Yamaha) den 15. Platz.

In der Wild Child Klasse 2, bis 85 ccm ging MSC-Nachwuchspilot Oskar Wolf (KTM) an die Startlinie. Er erwischte einen guten Start und bog als Führender in die erste Kurve. Durch den einsetzenden Regen wurde es für den GCC-Nachwuchsfahrer rutschig und er verlor dadurch auch einige Plätze. Nick Schweizer (Husqvarna) fuhr auf den 14. Platz. In der der XC-Sport 3 Klasse ging MSC-Multimeister Jörg Albrecht (Beta) noch einmal an den Start, bei ihm ging es noch um den 3. Meisterschaftsplatz. Albrecht ließ sich vom Regen nicht abhalten und zeigte ein souveränes Rennen, er übertraf alle Erwartungen und lag fehlerfrei in Führung. Diese Führung konnte er bis ins Ziel behaupten und wurde als Sieger in der XC Sport 3 Klasse abgewunken. Er erzielte damit noch den zweiten Platz der Meisterschaft-Gesamtwertung. Zum Saisonabschluss wurde die XC Super-Sprint Klasse gestartet. MSC-Pilot Marvin Möhler fuhr einen neunten Platz heraus.

Am Sonntag Abend fand dann im voll besetzten Festzelt die große Meisterschaftsehrung aller GCC-Klassen statt. In der XC-Senior Klasse wurde MSC-Pilot Jörg Albrecht sowie MSC-Quadpilot Sebastian Feil in der XC Quad Klasse Klasse zum Meister 2019 gekrönt, zudem als sensationeller Vize-Meister wurde Jörg Albrecht auch in der XC Sport 3 Klasse gefeiert. Damit beendete Jörg Albrecht eine sehr erfolgreiche GCC-Saison 2019. Mit dem 3. Meisterschaftsplatz wurde MSC-Pilot Walter Seufert in der XC Oldtimer Klasse gefeiert und somit war auch das GCC-Meisterschaftspodium erfolgreich mit MSC-Piloten besetzt. Auf dem 6. Meisterschaftsplatz wurde MSC-Pilot Max Weber in der XC Junior Klasse und MSC-Pilot Wolfgang Froede in der XC Supersenior Klasse gefeiert. Mit dem 8. Meisterschaftsplatz beendeten die MSC-Piloten Nils Froede in der XC Junior Klasse und Nachwuchspilot Oscar Wolf in der XC Wild Child Serie die GCC-Saison 2019.

Nun geht es in die Winterpause und am 4./5. April 2020 trifft sich die GCC-Gemeinde wieder zum Saisonauftakt in Venusberg.