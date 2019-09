Schefflenz. (hawa) Die German-Cross-Country-Serie (GCC) war zum 6. Lauf in Schefflenz mit mehr als 600 Piloten, verteilt auf 22 Klassen, am Start, darunter auch viele Fahrer des Ausrichters MSC Schefflenz. In der XC Oldtimer-Klasse fuhr MSC-Pilot Walter Seufert (Yamaha) auf den 4. Platz. MSC-Pilot Joachim Wagenblast (Maic ) erzielte den 6. Platz.

In der XC-Beginner-Klasse zeigte MSC-Pilot Moritz Trunk (Husqvarna) ein beachtliches Rennen und fuhr auf den tollen 5. Platz. Max Walter (Honda) musste mit einem Plattfuß unplanmäßig in die Box zum Radwechsel. Dadurch verlor er wertvolle Zeit und wurde zum Rennende auf dem 8. Platz abgewunken.

MSC-Pilot Jochen Stetzler (Husqvarna) fuhr mit einem 10. Platz noch in die Top-Ten-Platzierung. Die MSC-Piloten Pascal Matula (Yamaha), Nico Wansner (KTM), Patrik Müller (KTM) und Marcel Kniel (KTM) belegten die Plätze 19, 24, 65 und 71. Heinz Willig (Husqvarna) musste das Rennen wegen eines technischen Defekts vorzeitig beenden.

In der XC-Women Klasse kam MSC-Pilotin Jenny Wischer auf den beachtlichen 9. Platz. Bei den XC-Senioren ging MSC-Pilot Jörg Albrecht (Beta) an die Startlinie (wir berichteten) Vom Start weg lag Albrecht gut im Rennen. Er fuhr ein fehlerfreies Rennen und konnte sich noch auf den 3. Platz verbessern. Mit diesem Podiumsplatz gab sich Albrecht zufrieden und ging kein Risiko mehr ein. Ihm war damit die Meisterschaft im Gesamtklassement sicher.

Nach der Renndistanz von zwei Stunden wurde Jörg Albrecht als Drittplatzierter abgewunken und wurde als Meister in der XC Senior Klasse 2019 im Zieleinlauf gefeiert. Damit wurde Jörg Albrecht auch zum 10. Mal German-Cross-Country-Meister. MSC-Pilot Jarno Knaus (KTM) fuhr auf den 7. Platz. Jörg Zechmeister (Husqvarna) und Richard Eicholzheimer belegten die Ränge 23. und 24.

In der XC-Junior-Klasse fuhr Max Weber (Honda) ein fehlerfreies Rennen und kam als Dritter ins Ziel. Somit stand Max Weber bei seinem Heimrennen auf dem begehrten GCC-Siegerpodest. Sein Vereinskollege Nils Froede (Yamaha) belegte den 10. Platz, somit noch in den Top-Ten. In der XC-Youngster-Klasse fuhr Robin Schönbein (KTM) mit einem tollen 8. Platz noch in die Top-Ten-Platzierung, Niklas Kaiser (Husqvarna) wurde 14.

In der XC-Gäste-Klasse zeigte Marvin Möhler (KTM) auf seiner Heimstrecke ein sensationelles Renen und gewann mit einem respektablen Vorsprung von einer Runde. MSC-Pilot Axel Wagenblast (Yamaha) fuhr auf den dritten Podiumsplatz, dicht gefolgt von Gregor Schropp (Yamaha). Die Schefflenzer Fahrer Rene Volk, Nico Remmler, Robin Scheufler und Nino Vitolo belegten die Plätze 10, 11, 14 und 26.

Am zweiten Renntag war die Strecke durch einen Regenschauer feucht und die ersten Runden waren für die Quads anspruchsvoll, aber im Verlauf des Rennens verbesserten sich die Bedingungen. In der XC-Quad Sport Klasse blieb Sebastian Feil (KTM) am Start stehen, sein Quad wollte nicht anspringen. Helfer eilten herbei, die Feil anschoben. Er musste dem Feld hinterhereilen.

Nun begann die große Aufholjagd, er fand schnell den Anschluss. Feil nutzte seinen Heimvorteil und kämpfte sich bis in die Spitzengruppe und konnte auch wenig später die Führung übernehmen. Nach Ablauf der Rennzeit von 90 Minuten wurde Feil mit einer Runde Vorsprung als Sieger abgewunken. Damit stand Sebastian Feil bei seinem Heimrennen auf dem obersten Siegerpodest und konnte auch die Glückwünsche vom Bürgermeister Houck empfangen. Somit konnte auch Sebastian Feil seine Meisterschaftsführung weiterhin ausbauen.

In der Nachwuchsklasse WC 2 bis 85 ccm ging MSC-Nachwuchspilot Nick Schweizer (Husqvarna) an die Startlinie. Nick fuhr ein tolles Rennen auf seiner Heimstrecke und wurde zum Rennende auf dem 7. Platz abgewunken. Niklas Kaiser und Elia Remmler belegten den 12. und 13. Platz.

In der Klasse-XC-Sport 3 Klasse ging erneut Jörg Albrecht an den Start. Er fuhr ein starkes Rennen und wurde auf dem 4. Platz in der XC Sport 3 Klasse abgewunken. Axel Wagenblast (Yamaha) in der XC-Sport I-Klasse lag gut im Rennen, bis er stürzte und das Rennen vorzeitig beenden musste.

In der hochkarätig besetzten XC-Pro-Klasse belegte Max Weber (Husqvarna) den 8. Platz. Zum Abschluss in Schefflenz wurde der XC Super-Sprint gestartet, dabei wurde verkürzt auf der Motocross-Strecke gefahren bei einer Renndistanz von 40 Minuten plus einer Runde. Marvin Möhler (Husqvarna) fuhr mit einem 8. Platz in die Top-Ten Platzierung. MSC-Pilot Marcel Butzin (Yamaha) erwischte einen guten Start und ging als Erster in den Starthang, im Verlauf des Rennens wurde er von einigen Gegnern eingeholt und beendete das Rennen auf einen 10. Platz, dicht gefolgt von Nils Froede (Yamaha).

Den Zuschauern konnte wieder hochkarätiger Motorsport auf internationalem Niveau geboten werden, mit packenden Zweikämpfen und reichlich Rennaction. Bei optimalen herbstlichen Bedingungen ging eine erfolgreiche GCC-Veranstaltung auf dem Schefflenzer Motocross Parcours zu Ende und es konnten wieder zahlreiche Podestplätze, bis hin zum vorzeitigen Meisterschaftstitel an die Schefflenzer Piloten vergeben werden. MSC-Vorsitzender Harry Wansner durfte auch den Bürgermeister Houck an der MSC-Strecke willkommen heißen, die beide zusammen auch die Siegerehrungen vornahmen.

Zahlreiche Pokale konnten wieder an die Teilnehmer überreicht werden und hierbei gilt einen großen Dank dem MSC-Sportleiter Marvin Möhler, der die Pokale selbst entworfen und anfertigen ließ.

Das GCC-Finale findet am 5./6. Oktober in Bühlertann bei Schwäbisch-Hall statt.