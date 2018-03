Mosbach/Gommersdorf. (js) Der Kreis schließt sich: Peter Hogen wird ab Sommer das Traineramt beim Fußball-Landesligisten FV Mosbach übernehmen. Jenen Klub, bei dem er seine ersten fußballerischen Schritte unternahm, er spielte von der D- bis zur B-Jugend beim MFV, ehe er sich noch im Jugendalter dem VfR Mannheim anschloss. Sein Vater war in dieser Zeit Sportheimwirt. Damit wird sein aktuelles Trainerengagement beim Verbandsligisten VfR Gommersdorf erwartungsgemäß nach einem halben Jahr enden. Gommersdorfs Pressewart Eugen Bartl hätte ihn gerne weiterverpflichtet: "Er kann die Spieler motivieren und besitzt ein großes taktisches Wissen." Letztlich war auch die lange wöchentlich viermalige An- und Rückfahrt von seinem Wohnort Neckarelz nach Gommersdorf ein Grund für die Entscheidung.

A-Lizenz-Inhaber Peter Hogen sammelte Trainererfahrungen beim VfR Mannheim, der SG Kirchheim, VfR Heilbronn und SV Spielberg. Mit der SpVgg Neckarelz, deren Übungsleiter er 13 Jahre lang war, feierte er die größten sportlichen Erfolge. Den Verein führte er von einem Landesliga-Abstiegsrang bis in die Regionalliga und holte 2009 den badischen Pokal, der das DFB-Pokalspiel gegen Bayern München eröffnete.

Der FV Mosbach, der im nächsten Jahr seinen 100. Vereinsgeburtstag feiert, erhofft sich vom 57-Jährigen neue Impulse. "Ich habe in den bisherigen Gesprächen der Vorstandschaft meine Vorstellungen erläutert", geht Peter Hogen mit klaren Ideen an seine neue Aufgabe heran. Und er scheut sich auch nicht vor neuen Strukturen: "Wir werden einiges auf den Prüfstand stellen."

Doch noch gilt seine Aufmerksamkeit den restlichen zwölf Saisonspielen des VfR Gommersdorf. Der Abstieg ist besiegelt, doch er will, dass sich die Jagsttäler erhobenen Hauptes in Richtung Landesliga verabschieden. In der kommenden Saison wird er den VfR Gommersdorf mindestens zweimal wiedersehen - dann als Trainer des Ligakollegen FV Mosbach.