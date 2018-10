Mannheim. (wabi) In einem Nachholspiel der Fußball-Verbandsliga brauchte der VfB Gartenstadt gegen die SpVgg Neckarelz zehn Minuten, um das Spiel in den Griff zu bekommen. Neckarelz hatte seine erste Chance in der fünften Minute durch Hogen. Nachdem Gartenstadts Schaaf nur eine Minute später Torhüter Penz prüfte, setzte Gartenstadt die Odenwälder mächtig unter Druck und belohnte sich in der 24. Minute mit der 1:0-Führung durch Krohne, der nach einer Flanke Schaudts einen Abwehrfehler ausnutzte. In der 27. Minute verhinderte Penz ein weiteres VfB-Tor, als Pritchett eine Flanke schlug und der Keeper den Ball über die Querlatte lenkte. Der Torhüter war in der 31. Minute aber machtlos, als Albrecht eine Steilvorlage auf Hill gab, der Penz umspielte und den Ball zum 2:0 im leeren Tor unterbrachte. Gartenstadt hatte noch gute Chancen durch Muja (33.), Hill (39.) und Schaaf (42.).

Die zweite Halbzeit sah eine Gartenstadter Elf, die sich spürbar zurückhielt. Neckarelz kam etwas besser ins Spiel. In der 55. Minute parierte Broll einen strammen Schuss Hogens. Schaaf (70.) scheiterte in der 70. Minute mit einem schwachen Abschluss aus 18 Metern an Penz, und in der 74. Minute landete ein Freistoß genau in den Armen von Broll. Der 2:1-Anschlusstreffer fiel in der 82. Minute: Nach einem Freistoß von der rechten Seite kam Luck im Strafraum an den Ball und überwand Broll aus kurzer Entfernung. Bis zum Schlusspfiff blieb es bei diesem verdienten 2:1-Erfolg des VfB Gartenstadt, der durch diesen Sieg auf dem sechsten Tabellenplatz in die Winterpause geht.

VfB Gartenstadt: Broll - Geissinger, Schaaf, Krohne, Hill, Muja, Urban, Kuhn, Schaudt (80. Hofstätter), Albrecht (85. Vidakovic), Pritchett.

SpVgg Neckarelz: Penz - Stötzel, Frey, Bitz, Schmidt, Böhm, Malinovski (57. Kurt), Hogen, Ahmeti, Luck, Kizilyar.

Schiedsrichter: Specker (Heilbronn); Zuschauer: 120; Tore: 1:0 Krohne (24.), 2:0 Hill (31.), 2:1 Luck (82.).