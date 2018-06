Sulzbach. (rnz) Im Rahmen des 11. Drei-Flüsse-Cups findet zum vierten Mal der Sulzbacher Finsterklingenlauf statt. Nach den Wertungsläufen in Schefflenz, Neuenstadt und Auerbach gastiert die Läufergemeinschaft am Sonntag, 17. Juni, in Sulzbach.

Dieser vierte von insgesamt sechs Wertungsläufen erfreute sich bereits in der Vergangenheit großer Beliebtheit und wartet mit einer anspruchsvollen Strecke auf, die durch Wälder und Fluren rund um Sulzbach führt. "Eine schöne, kernige Strecke", so beschrieb der Sieger des ersten und dritten Finsterklingenlaufs, Fabian Englert, den Rundkurs. Neben dem Hauptlauf, der sich über zehn Kilometer erstreckt, findet weiterhin ein Fünf-Kilometer-Volkslauf statt.

Auch die Freunde des Nordic Walking kommen in Sulzbach auf ihre Kosten. Erstmals soll auch eine Mannschaftswertung erfolgen. Hiermit werden vor allem Vereine und Gruppen aus der Region angesprochen, die um wertvolle Sachpreise wettstreiten.

Außerdem wird vom Verein zur Förderung des TSV Sulzbach ein zusätzliches Preisgeld für den Zehn-Kilometer-Streckenrekord (38:18 Minuten aufgestellt von René Menzel) ausgelobt.

Info: Weitere Informationen stehen auf der Homepage bereit, über welche man sich auch anmelden kann. Ein Nachmelden am Lauftag ist auch möglich.