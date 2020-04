Mosbach. (g) Mit Bernd Jäger ist nach langer Krankheit im Alter von 77 Jahren am Ostersonntag in seiner Wahlheimat Edingen-Neckarhausen einer zu seiner aktiven Zeit besten Amateurfußball-Torhüter Nordbadens verstorben. Seine erfolgreichste sportliche Phase absolvierte er Ende 50er- bis in die 70er-Jahre beim FV Mosbach. Er war mit seinem Talent und Einsatz unbestritten in der damaligen "großen Zeit des MFV" ein nicht wegzudenkender Faktor und ausgezeichneter Torwart, weit über die Grenzen hinaus bekannt. Angebote höherklassiger Vereine hat er stets ausgeschlagen.

Über das Konvikt und das Burghardt-Gymnasium in Buchen kam Bernd Jäger Ende der 50er-Jahre nach Mosbach und wurde vom damaligen MFV-Jugendleiter Leo Wilhelmi entdeckt. Noch als Außenstürmer, schoss er Tore am Fließband und wurde mit der A-Jugend nach dem Sieg über Viktoria Wertheim Odenwaldmeister.

Dem damaligen Seniorentrainer Fritz Gläser fiel Jägers Torwart-Talent auf und er stellte ihn fortan nur noch als Keeper auf. Er baute Bernd Jäger, zusammen mit den Feldspielern Helmut Gramlich und Gerhard Wilhelmi, in die erste Mannschaft ein, die auch prompt in der Spielzeit 60/61 Meister der II. Amateurliga wurde. Die Aufstiegsspiele gegen renommierte Vereine wie FV Weinheim, FC Forst, FVgg Weingarten, FC Hockenheim und SV Schwetzingen – vor Kulissen bis zu 5000 Zuschauern – waren spektakulär, doch der Aufstieg blieb dem MFV versagt.

In der Zwischenzeit verstand es Fritz Gläser immer wieder Talente wie die Gaschler-Brüder, Geier, Rauer, Somogyi oder Ebert einzubauen und die Mannschaft zu verstärken. Im sechsten Anlauf wurde in seiner Trainerära der ersehnte und längst fällige Aufstieg in die 1. Amateurliga geschafft.

Bernd Jäger war durch seine Beständigkeit und Zuverlässigkeit zwischen den Pfosten immer wieder eine Stütze der Mannschaft. Fußball war für ihn ein prägender Lebensabschnitt. Auch in seinem beruflichen Leben war der Verstorbene zielstrebig, sein Weg führte vom Lehrling bei der Firma Gmeinder bis zum Gerichtsvollzieher der Justizbehörde.

Seit 2014 gibt es ein jährliches Treffen der damaligen Fußballkontrahenten aus den Vereinen Wertheim, Walldürn, Limbach und Mosbach, an denen Bernd Jäger gerne teilnahm. Er wird fehlen.