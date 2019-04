Würzburg. (kn) Vier Spieltage vor Ende der Saison in der Dritten Liga bestreiten die Würzburger Kickers am Samstag ihr vorletztes Heimspiel gegen Fortuna Köln. Dabei geht es für die Gastgeber um nicht mehr viel, während beim Gegner aus Köln die Abstiegs-Alarmglocken läuten. Mit 38 Punkten auf der Habenseite befindet sich Fortuna Köln derzeit auf einem direkten Abstiegsplatz und benötigt jeden Punkt, um die Klasse halten zu können.

Auch wenn beide Teams in der Tabelle derzeit zehn Plätze voneinander trennen, beträgt der Punkteabstand der Kölner auf die Kickers gerade mal ganze sieben Punkte. Aufgrund der knappen Punkteabstände kann es in den vier ausstehenden Spielen noch erhebliche Verschiebungen im Tabellenbild geben und so manches Team kann noch ganz hinten reinrutschen.

Die Kickers dagegen können schon jetzt für die nächste Runde in der 3. Liga planen und möchten mit einem Heimsieg noch einen kleinen Sprung nach vorne machen. Der fünfte Tabellenplatz ist noch möglich und darauf möchte die Mannschaft von Trainer Michael Schiele auch hinarbeiten. Daneben möchte man vor eigenem Publikum auch schon wieder etwas Werbung für die neue Saison machen. Damit lohnt sich für alle Anhänger auch wieder der Gang zum Dallenberg, wo die Partie am Samstag ab 14 Uhr über die Bühne geht.