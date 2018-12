Würzburg. (kn) Die Würzburger Kickers haben das Siegen nicht verlernt. Nach acht Spielen ohne einen "Dreier" konnte die Mannschaft von Trainer Michael Schiele am Samstag ihr Publikum mit einer eindrucksvollen 5:2-Sieg gegen Carl-Zeiss Jena begeistern und hat die Weichen für eine freundlichere sportliche Zukunft gestellt. 4.767 Zuschauer, darunter wohnten der Partie bei, die es von Beginn an in sich hatte.

Jena versuchte zunächst mit einer harten Gangart den Gastgebern den Schneid abzukaufen, während die Würzburger mit spielerischen Mitteln dagegen hielten. Bereits nach 15 Minuten der Schock für die Kickers, nachdem Eckardt das 1:0 für die Gäste besorgte. Die Kickers ließen sich davon allerdings nicht beeindrucken und bereits acht Minuten später durfte auch ihr Anhang jubeln, nachdem Bachmann nach schöner Vorarbeit von Aalschwede zum 1:1-Ausgleich einschob.

Keine sieben Minuten später bereits der nächste Dämpfer für den Kickers-Anhang, nachdem Tietz den erneuten Führungstreffer für Jena besorgte. In der Folge berannten die Kickers das Tor der Gäste, doch trotz zahlreicher Einschussmöglichkeiten wollte der Ball nicht über die Linie.

Nach dem Pausentee hatten zunächst die Gäste die Möglichkeit ihren Vorsprung auszubauen, nachdem Wolfram den Ball aus kurzer Distanz über das Tor setzte. Das war zugleich auch der Warnschuss für die Kickers, das Heft wieder selbst in die Hand zu nehmen. Die Hausherren drängten die Gäste jetzt zunehmend in die eigene Hälfte zurück und wurden in der 63. Minute für ihren Aufwand belohnt, als Kapitän Schuppan nach einem Freistoß von Göbel am höchsten sprang und den Ball zum 2:2 einköpfte. Jetzt wollten die Kickers mehr, und als Baumann in der 69. Minute im Strafraum von den Beinen geholt wurde, zeigte der Schiedsrichter Weickenmeier auf den Punkt. Ademi ließ sich diese Chance nicht nehmen und verwandelte zur 3:2-Führung. Die "Rothosen" blieben dran und bereits vier Minuten später durfte Würzburgs Anhang erneut jubeln, nachdem Baumann nach Vorarbeit von Kaufmann und Göbel den Ball in die Machen setzte. Den Schlusspunkte setzte letztlich Dennis Mast, der nach einem schönen Zuspiel von Bachmann Gästetorhüter Coppens keine Chance lies. Damit beendeten die Kickers eindrucksvoll ihre Flaute und können bereits am kommenden Samstag am Betzenberg nachlegen, ehe dann mit zwei Heimspielen gegen Lotte und Osnabrück das Fußballjahr am Dallenberg ausklingt.

Würzburg: Drewes - Ahlschwede (60. Göbel), Hägele, Schuppan, Kurzweg - Bachmann, Gnaase (79. Syhre) - Kaufmann, Skarlatidis - Ademi (87. Mast), Baumann.

Jena: Coppens - M. Kühne, Slamar, Grösch, Cros - Pannewitz (21. Wolfram), S. Eismann - Bock (46. Gerlach), Günther-Schmidt, Eckardt - P. Tietz.

Tore: 0:1 Eckardt (15.), 1:1 Bachmann (23.), 1:2 Tietz (30.), 2:2 Schuppan (63.), 3:2 Ademi (FE/69.), 4:2 Baumann (73.), 5:2 Mast (90.). Schiedsrichter: Jonas Weickenmeier (Frankfurt am Main). Zuschauer: 4.767.