Würzburg. (rüb ) Seit drei Spielen warten die Würzburger Kickers in der dritten Liga auf einen Sieg. Das Team von Trainer Michael Schiele ist dadurch auf Rang sieben abgerutscht, nachdem es vor vier Wochen noch Zweiter war. Gelingt die Rückkehr in die Spitzengruppe, oder setzen sich die Rothosen im Tabellenmittelfeld fest? Eine Antwort auf diese Frage gibt es am heutigen Samstag im Heimspiel gegen den Halleschen FC (11.).

Anstoß ist um 14 Uhr im Dallenbergstadion. Die Gäste sind als unbequemer, kompakt stehender Gegner bekannt. Erst zwölf Gegentore musste die Truppe von Trainer Torsten Ziegner bislang schlucken. Dafür eine Vielzahl an Karten: "Wir müssen dagegenhalten und unsere Chancen besser nutzen als zuletzt", fordert Würzburgs Trainer, der weiterhin auf Stammtorwart Patrick Drewes verzichten muss. Ersatzmann Leon Bätge macht seine Sache aber bislang sehr gut. Dennoch sehen sich die Verantwortlichen nach einem weiteren Keeper um, da auch der dritte Torwart Nico Stephan und Bayernliga-Schlussmann Maximilian Humpenröder ausfallen.

Ein besonderes Spiel wird die heutige Partie für Flügelflitzer Dennis Mast. Der 26-Jährige kickte von 2009 bis 2013 für Halle. Er freut sich auf das Wiedersehen mit den alten Kumpels. Zeit für freundschaftliche Gefühle werde aber erst nach dem Abpfiff sein, betont Mast. Vorher geht es um drei wichtige Punkte - die hart erkämpft werden müssen.