Von Gerold Kuttler

Auerbach/Schefflenz. Hardy Kühner und Trudpert Rüger haben sich mit unermüdlichem Engagement um ihre Vereine verdient gemacht – und das über Jahrzehnte. Das Duo agierte ambitioniert, war rührig, ehrgeizig und zielorientiert. Mit 26 Jahren übernahm Hardy Kühner bei der SV Schefflenz das Amt des 1. Vorsitzenden, nach zwölf Jahren das Amt des Fußball-Abteilungsleiters für insgesamt 19 Jahre und machte drei Jahrzehnte lang die Steuererklärung des Vereins. Auf dem Grün sah man Hardy Kühner im Tor, in der Abwehr, im Mittelfeld und auch im Angriff, auf allen Positionen war er quasi zu Hause. Der heute 64-Jährige, der die Stadionzeitung "SVS aktuell" ins Leben rief, beendete 2013 die Arbeit für seinen Heimatverein.

Trudpert Rüger begann mit 14 das organisierte Fußballspielen beim SC Oberschefflenz, hatte nach der Jugend ein kurzfristiges Engagement beim SV Neunkirchen und wechselte dann zur SG Auerbach. Seine aktive Karriere beendete der 63-Jährige mit 31 und wechselte umgehend in den Spielausschuss der SGA, dem er sechs Jahre angehörte. Von 1993 bis 2014 leitete er die Abteilung Fußball und trainierte zwölf Jahre lang E- und D-Jugendteams des Klubs. Trudpert Rüger ist ein ausgesprochener Familienmensch und freut sich, wenn er seinen Enkel sieht. In seiner Freizeit geht Trudpert Rüger gerne kegeln und in den örtlichen Gesangsverein. Und obwohl ihre Funktionärskarriere zu Ende ist, sieht man beide weiterhin auf den Sportplätzen. Das Fußballfieber hat sie immer noch im Griff.

Im folgenden Interview äußern sich Hardy Kühner und Trudpert Rüger unter anderem zum Amateurfußball und zu seinem Wandel, zu den Einflüssen des Profifußballs auf ihn und geben einen Einblick auf ihre jahrzehntelange Funktionärstätigkeit.

Weshalb fasziniert Fußball Sie so sehr?

Hardy Kühner: Fußball ist die "schönste Nebensache" der Welt. Der Fußball fördert das Zusammengehörigkeitsgefühl und Freundschaften, die manchmal über die aktive Zeit hinaus Bestand haben.

Trudpert Rüger: Weil Fußball ein einfaches Spiel ist.

Was hat sich im Amateurfußball in den letzten vier Jahrzehnten verändert?

Rüger: Fußballer auf dem Land gibt es immer weniger, die Jugend hat heute andere Interessen.

Kühner: Heute spielen Handys und Computer bei den Jugendlichen eine bedeutende Rolle, der Fußball spielt nicht mehr die Hauptrolle. Die Vereine haben, was die Zahl der Aktiven betrifft, lange nicht mehr die Möglichkeiten wie früher. Aktuell werden aus mehreren Vereinen Jugendspielgemeinschaften gebildet, um überhaupt am Ligabetrieb teilnehmen zu können. Heute bist du auf jeden angewiesen. Und die Klassen haben sich vom Niveau her verschlechtert, dieser Trend wird sich verstärken. Außerdem ist der Rückgang der Zuschauerzahlen auf den Amateurplätzen signifikant. Zu Landesligazeiten kamen immer wieder 600 bis 700 Zuschauer zur SVS. Und in der Verbandsliga hatten wir, trotz des Abstiegs, mit über 2000 Zuschauern am letzten Spieltag gegen den VfR Pforzheim einen Rekordbesuch. Darüber hinaus sind auch viele mit zu den Auswärtsspielen gefahren, bei der SVS wurde zu jener Zeit der Fußball immer angenommen.

Rüger: Die Glanzzeit des Amateurfußballs war Ende der 50er, in den 60er und 70er Jahren, da gab es Zuschauerzahlen bei Derbys, die heute einfach undenkbar sind. So haben 6000 Leute ein Spiel zwischen Neckarelz gegen Neckargerach angesehen, Tausende haben auch Spiele beim MFV und in Neckargerach besucht. Unterstrichen wird das durch Nachwirkungen des Bundesligaskandals 1971, als im Profibereich spürbar das Zuschauerinteresse sank, da kamen zu manchen Spielen auf den Betzenberg in Kaiserslautern nur 10000 Zuschauer. Und heute? Die Zuschauerzahlen sinken im Amateurbereich, das seit vielen Jahren, und die Bundesliga boomt. Was den Jugendfußball betraf, so hast du in unserer Jugendzeit von 8 bis 14 Jahren bei den Schülern gespielt und danach in der Jugend. Ein Merkmal war, dass alle Spieler einer Mannschaft aus dem Dorf kamen. Und zum Training und zu manchen Spielen bist du immer wieder mit dem Fahrrad gefahren. Die Bundesligisten haben Leistungszentren, und wer dort mal Fußball spielte, kommt nicht mehr zu seinem Dorfverein zurück. Sie fehlen damit nicht nur als Spieler, sondern auch als Funktionär in ihren Vereinen, aus denen sie stammen.

Kühner: Die, die es nicht in den Profibereich schaffen, versuchen dann, bei anderen Klubs ein paar Euro zu verdienen, und sei es in der dritten Liga, in der Regional- oder Oberliga.

Rüger: Wenn heute einer besser ist als die anderen, geht´s gleich zu hochklassigen Klubs.

Kühner: Der Bundesliganachwuchs kommt heute nur noch aus den Akademien, die Bundesligisten holen sich schon D-Jugendliche von den Amateurvereinen, die ihre Besten früh verlieren. Die Amateurvereine sind die Ausbildungsvereine für die höherklassigen Klubs, auf der einen Seite wird nur reingesteckt, investiert, aber rüber kommt da nichts. Eine Rolle spielen auch ehrgeizige Eltern, die auf den Profi in der eigenen Familie hoffen.

Die Vereinstreue war ein Merkmal des unterklassigen Amateurfußballs. Was waren deren Vorzüge?

Kühner: Die vielen schönen Stunden nach dem Training und nach dem Spiel. Obwohl ich mehrere Angebote von höherklassigen Vereinen hatte, kam ein Vereinswechsel für mich nie in Frage. Ich bin als junger Spieler super von der Mannschaft aufgenommen worden, der die Kameradschaft wichtig war. Das zeigte sich auch daran, dass wir häufig lange zusammengesessen sind. Ich habe in der Jugend gespielt, in der I. und II. Mannschaft bis zum 45. Lebensjahr sowie in der AH. Alles in allem habe ich weit mehr als 1000 Spiele für die SVS gemacht, das ist ein Rekord für die Ewigkeit.

Rüger: Das waren in erster Linie die Kameradschaft und der Zusammenhalt, was sich mitunter auch außerhalb des Platzes wiedergefunden hat.

Weshalb hat sich das gewandelt?

Kühner: Die vielen Freizeitmöglichkeiten, finanzielle Angebote und Arbeitsplätze, weit entfernt vom Wohnort, sind triftige Gründe dafür.

Rüger: Die ganze Gesellschaft ist im Wandel, auch der Fußball.

Es gab in den Dorfklubs eine Menge guter und ausgezeichneter Fußballer, doch nur wenige schlossen sich hochklassigen Vereinen an. Warum war das so?

Rüger: Jeder Dorfverein hatte Spieler, die exzellent waren, die herausragten. Das waren Spieler, die auch höher hätten spielen können, aber aufgrund ihrer Verbundenheit dem Verein treu geblieben sind. In Auerbach waren das beispielsweise Alfred Neugebauer, Dieter Schneeweiß und Jürgen Strauß. Es gab aber auch Amateurfußballer, die den Sprung wagten und es bis in die Bundesliga schafften. So kickte Roland Gerber einst beim FV Lauda, ging dann zum 1. FC Köln und wurde B-Nationalspieler. Und Reiner Wirsching, der Ende der 80er Jahre noch unterklassig spielte und dann über die Station Schweinfurt schließlich zum 1. FC Nürnberg wechselte.

Kühner: Das sehe ich nicht ganz so. Bei der SVS: Georg Bürklen ging noch als Jugendspieler zum KSC, Otmar Becker nach Neckarelz und dann nach Worms in die 2. Bundesliga, Andreas Buck schloss sich dem SV Sinsheim an und Michael Rechner wechselte in der Jugend zum SV Sandhausen. Auch Bernd und Karlheinz Förster sowie Paul Steiner gingen bereits in ihrer Jugendzeit zum SV Waldhof.

Welche Auswirkungen des Profifußballs auf den Amateurbereich sind augenfällig?

Kühner: Die vielen Spiele der 1. und 2. Bundesliga am Sonntagnachmittag nehmen den Amateurvereinen viele Zuschauer weg. Und man sollte nicht alle Regeln der Profis bei den Amateuren übernehmen. Eine Sperre für Amateurspieler, die mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurden, finde ich überzogen.

Rüger: Jetzt haben viele kleine Vereine immer weniger Spieler und dann gibt es nach gelb-roten Karten auch noch Sperren. Heute kannst du jeden Tag Fußball im Fernsehen sehen, aber das sind Spiele aus den Profiligen.

Driften der Profifußball und der Amateurfußball weiter auseinander?

Kühner: Ja. DFB-Funktionäre nehmen trotz anderen Aussagen wenig Rücksicht auf Amateurvereine. Die Ansetzungen am Sonntag sind amateurfeindlich. Der DFB und die DFL interessieren sich nicht für die Amateure. Die Ansetzungen um 20.30 Uhr, wie jetzt wieder unter der Woche, sind weder kinder- noch familienfreundlich.

Rüger: Natürlich, der Videobeweis ist so ein gravierendes Beispiel. Ohne ihn hätte kürzlich der VfB gewonnen, als Gomez drei Mal traf, die Tore aber wieder annulliert wurden.

Kühner: Was jetzt als Handspiel gepfiffen wird, ist für mich ein Unding. Da macht man viel kaputt. Es wird komplizierter, aber nicht gerechter. Und ich habe mich mal selbst nach einem Tor dabei ertappt, ob ich jetzt jubeln soll oder nicht.

Rüger: Das regt mich wirklich auf. Es kommt der Tag, da schaue ich kein Fußball mehr im Fernsehen. Wenn der VAR sich einschaltet, ist das ein Stimmungskiller. Ich kann mich damit nicht anfreunden. Welches Hilfsmittel kommt dann noch?

Werden die Verbände, wird die DFL dem Amateurfußball weiter zusetzen, etwa durch noch häufigere Ansetzungen an Sonntagen?

Kühner: Das ist zu befürchten.

Rüger: So wird es kommen.

Wie kam es dazu, dass Sie in Ihrem Verein Funktionär geworden sind?

Kühner: Bei der SVS wurde 1982 für die Position des Kassiers ein Nachfolger gesucht. Doch das war nichts für mich. Wenn ich was mache, habe ich damals mehr aus einer Laune heraus gesagt, dann mache ich den 1. Vorsitzenden. Und so kam es dann auch. Der damalige 1. Vorsitzende Otto Hornung wohnte in Heilbronn und war zudem krank. Und so übernahm ich mit 26 Jahren das Amt des 1. Vorsitzenden und spielte weiterhin in der Ersten. Meine erste Amtshandlung war die Verpflichtung meines Freundes Otmar Becker als Spielertrainer bei seinem Stammverein SV Schefflenz.

Rüger: Nach meiner aktiven Zeit wollte ich aktiv Vereinsarbeit machen. In der Person von Heinz Reichert hatte ich in Oberschefflenz ein erstes Vorbild, mit Gerd Bansbach in Auerbach ein zweites. Von beiden habe ich mir einiges abgeschaut, mich in der neuen Position eingearbeitet und entwickelt. Beide waren bei den Mannschaftssitzungen immer dabei und bei den Spielen ebenso, so war er an der Mannschaft ganz nah dran. Das habe ich beibehalten, weil mir das wichtig war. Ich war nach dem Training vor Ort und bei allen Spielen, selbst bei Sportfestspielen, immer dabei. Für mich war elementar, dass der Spielbetrieb läuft. Und ich strebte immer an, die rechte Hand des Trainers zu sein.

Was waren echte Herausforderungen und Besonderheiten in Ihrer Amtszeit?

Kühner: Vereinsintern hatte man es als "Jungspund" manchmal schwer, seine Vorstellungen gegen altgediente Funktionäre durchzusetzen. Da war also Durchsetzungsvermögen gefragt. Im sportlichen Bereich waren in jener Zeit bei wechselwilligen Spielern Sperren von Vereinen möglich, so dass manche Verhandlungen über eine Freigabe eine zähe Geschichte wurden, mitunter musste tagelang über die Ablösesumme verhandelt werden. Schlimm war es, wenn man mit Leuten am Tisch saß, die keine Entscheidungsbefugnisse hatten.

Rüger: Bei der SGA hatten wir immer wieder Spieler gefunden, die ihre Trainerlaufbahn bei uns als Spielertrainer begonnen haben, Manfred Beuchert war so einer, Heiko Hinninger, Jürgen Trunk, Jörg Marekker und Christoph Grab. Da sie selbst mitspielten, bin ich an der Seitenlinie gestanden und habe unter manchen Trainern auch Spieler ein- und ausgewechselt. Besonders wichtig war für mich der ständige Dialog mit den Trainern, und dem einen oder anderen habe ich Tipps geben können. Letztendlich ging es darum, den Laden zusammenzuhalten.

Kühner:Um die kommende Saison zu planen, sind wir im Dezember und Januar zusammengesessen, wobei der Spielermarkt sondiert wurde, was immer wieder eine spannende und reizvolle Sache war. In Otmar Beckers Trainerzeit sind Spieler nur wegen ihm zur SVS gekommen. Eine immer größere Rolle spielte die Vermittlung einer Arbeitsstelle, so kamen beispielsweise die Kozielski-Brüder deshalb zur SVS, weil sie bei Audi einen Arbeitsplatz bekamen.

Rüger: Gerade die Transferverhandlungen mit Hardy über die Wechsel von Tobi Henke und Thomas Painer waren immer interessant. Diese beiden Spieler waren und sind für die SGA ein Glücksfall.

Was hat am meisten Spaß gemacht?

Kühner: Die sogenannte "3. Halbzeit" nach den Spielen, diese dauerte viel länger als jedes Fußballspiel.

Rüger: Wenn ich samstags Brötchen holen ging, hat das auch mal eine Stunde gedauert. Jeder im Dorf, dem du begegnet bist, wollte wissen, mit welcher Aufstellung gespielt wird. Das ganze Dorf war beim Fußball mit dabei und zeigte großes Interesse, das tat gut.

Was hat sich nachhaltig gewandelt?

Kühner: In meiner aktiven Zeit wäre es mir nie, wie auch anderen, eingefallen, während der Vorbereitungszeit oder in der Zeit, in der der Spielbetrieb lief, in Urlaub zu gehen. Das sehen heute viele Spieler anders. Sportfeste gibt es in vielen Vereinen auch nicht mehr. Wenn ich daran denke, dass Roigheim früher zu Sportfesten bei der SVS 150 bis 200 Zuschauer mitbrachte, war das einfach eine super Sache, da hatten Sportfeste einen ganz anderen Stellenwert. Wen interessieren heute noch derartige Vereinsfeste, wer geht da noch hin? Was muss ein Verein anbieten, damit sich das für ihn noch lohnt?

Rüger: Die Berufsausbildung ist heute eine andere, es studieren viel mehr als noch vor 20, 30 oder 40 Jahren. Wenn wir die Duale Hochschule in Mosbach nicht hätten, wären noch mehr junge Leute weg, eben an anderen Studienorten. Der Einzelhandel hatte früher am Samstag ab 13 Uhr geschlossen, heute haben die Geschäfte bis um 20, 21 oder 22 Uhr noch offen. Wer im Einzelhandel arbeitet, kann am Samstag nicht mehr Fußball spielen.

Sie sind beide Fans des 1. FC Nürnberg. Wie kam es zu dieser Leidenschaft?

Rüger: In meiner Familie hatte es immer nur den Club gegeben. 1961 standen sich im Endspiel um die Deutsche Meisterschaft Nürnberg und Dortmund gegenüber. Wir gingen in den "Hirsch" in Oberschefflenz, um das Finale im Fernsehen anzusehen. Von meinem Onkel bekam ich eine Libella und wir sahen, wie der Club Dortmund mit 3:0 schlug und Deutscher Meister wurde. So fing ich mit fünf Feuer für den Club, das ist nun fast 60 Jahre her. Und Club-Fan bin ich noch immer.

Kühner: 1961 war ich zum ersten Mal im "Pflug" in Mittelschefflenz. "Ich bezahle Dir ein paar Fanta, aber du musst für den Club sein", sagte Willi Klingmann, ein Mittelschefflenzer, zu mir. Und von da an war ich ein Cluberer und bin seit 2007 Mitglied. Meine Verwandtschaft war für den KSC, da hatte ich innerhalb meiner Familie einen schweren Stand.

Wo und wann haben Sie ihr erstes Bundesligaspiel live gesehen?

Kühner: Mein erstes Bundesligaspiel habe ich am 1. April 1967 in Karlsruhe gesehen, als der Club durch ein Tor von Heinz Strehl 1:0 gewann.

Rüger: Das war in der Saison 72/73 die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Bayern München, die die Eintracht 2:1 gewann. "Charly" Körbel, der kürzlich seinen 65. Geburtstag feierte, hat da sein erstes Bundesligaspiel gemacht.

Es gab auch viele Spiele des Club, die Sie zusammen angesehen haben. Was war die letzte Partie?

Kühner: Das war vor genau einem Vierteljahr, am 21. September, da spielte der KSC in Nürnberg. Die Begegnung endete 1:1.

Und ihr erstes Spiel?

Rüger: Im September 2014 haben wir gemeinsam in Karlsruhe die Partie KSC gegen den Club gesehen, der Club verlor damals 0:3.

Ihr schönster Moment im Fußball?

Kühner: Als Spieler war das die Meisterschaft in der Bezirksliga in der Saison 1979/80, gleichbedeutend mit dem Aufstieg in die Landesliga. Richtig schöne Momente bescherten mir auch die Bezirksligameisterschaft im Jahr 2000 und die Meisterschaft in der Landesliga fünf Jahre später.

Rüger: Das waren in erster Linie die Meisterschaften der SGA.

Das Reizvollste im Amateurfußball ist für mich …

Kühner: Es ist das Wir-Gefühl, das innerhalb einer Mannschaft entsteht und sich entwickelt, du selbst bist ein Bestandteil eines Teams, ein schönes Gefühl. Außerdem hat mir die Unterhaltung mit Mitspielern, älteren ehemaligen Spielern und treuen Fans der Mannschaft immer gefallen.

Rüger: … der Spaß an der Sache, die Ehrlichkeit und die Kameradschaft.

Eine Prognose: Wie wird sich der Amateurfußball weiter entwickeln?

Kühner: Es wird immer weniger Vereine geben, die Fusionen werden weiter ansteigen, da die Zahl der Spieler immer weniger wird.

Rüger: Der Amateurfußball ist in den unteren Ligen auf dem Rückzug. Die Anzahl der Spieler wird weniger, und im Jugendbereich stehen die Vereine aufgrund des Spielermangels vor großen Herausforderungen, was den künftigen Spielbetrieb angeht.