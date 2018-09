Der Schefflenzer Nachwuchsfahrer Max Weber hat nach seinem Sieg bei seinem Heimrennen in der XC Sport-Klasse noch Titelchancen beim GCC Finale in Bühlertann. Foto: Wansner

Schefflenz. (hawa) Der sechste und vorletzte German-Cross-Country-Lauf (GCC) wurde in Schefflenz mit einer Rekordteilnehmerzahl von 640 Piloten ausgetragen. In 22 Klassen, darunter auch die Piloten des ADAC Motorsportclubs Schefflenz, fuhren die Fahrer um den Sieg.

Auch in diesem Jahr setzte die neue MSC-Organisationscrew um Vorsitzenden Harry Wansner wieder alles in Bewegung, um den Teilnehmern traumhafte Bedingungen auf der Strecke zu präsentieren. Durch die lang anhaltende Trockenheit muste die Strecke zuvor reichlich gewässert werden.

Es ging auf eine 4,7 Kilometer lange Strecke, dem ehemaligen Schefflenzer WM-Parcours, erweitert mit Auf-und Abfahrten und zwei Ackerfeldern. Somit stand den Teilnehmern eine anspruchsvolle und herausfordernde Strecke zur Verfügung.

Bei den Oldtimern fuhr MSC-Pilot Walter Seufert (KTM) auf den 7. Platz und in der XC Youngster Klasse belegte MSC-Pilot Nico Braun (Yamaha) den 8. Platz. Bei den XC Super-Senioren zeigte MSC-Pilot Wolfgang Froede (KTM) ein tolles Rennen und verfehlte mit dem 4. Platz knapp das Podium.

Die MSC-Piloten Peter Körber (KTM) , Wolfgang Retter (Yamaha), Peter Held (KTM) und Jörg Zechmeister (Husqvarna) fuhren auf die Plätze 14, 20, 26 und 34. In der XC Gäste Klasse fuhr MSC-Pilot Gregor Schropp mit dem 8. Platz in die Top-Ten Platzierung,. Die Schefflenzer Fahrer Rene Volk, Luca Wirth, Max Walter, Christian Möhler, Robin Zimmermann, Uwe Westenhöfer, Nino Vitolo, Marcel Schiemer, Marcel Kniel und Dominik Winter belegten den 14., 21., 36., 37., 45., 46., 52., 65., 72.und 74. Platz.

In der XC-Beginner Klasse belegten die Schefflenzer Moritz Trunk (Husqvarna) und Jochen Stetzler (Honda) d die Ränge 8. und 9. und somit noch eine Top-Ten Platzierung. Nico Wansner (KTM) und Heinz Willig (KTM) vom Jenotec Racing fuhren auf den 27. und 71. Platz. Im hinteren Feld platzierten sich Tobias Riel, Robin Schönbein, Nick Schweizer und Christian Frauenschuh.

In der XC-Senior-Klasse zeigte MSC-Pilot Jörg Albrecht (Beta) ein sensationelles Rennen. Vom Start weg lag Albrecht in Führung und fuhr unangefochten ein fehlerfreies Rennen. Somit war Albrecht, vor heimischer Kulisse auf seiner Hausstrecke auch auf Titelkurs.

Am Zieleinlauf wurde Jörg Albrecht als Spitzenreiter mit einer Sektdusche empfangen und wurde nicht nur als Tagessieger, sondern auch als vorzeitiger Meister in der XC-Senior Klasse gefeiert (wir berichteten). Martin Gehse (Yamaha) belegte den 18. Platz. In der XC-Junior-Klasse fuhr Nils Froede (Yamaha) v auf den 10. Platz, Axel Wagenblast belegte den 16. Rang.

Der zweite Renntag wurde mit der XC Quad-Klasse gestartet. Sebastian Feil legte einen guten Start hin und lag in der Spitzengruppe, er fuhr ein gutes Rennen und fuhr mit einem tollen 3. Platz noch auf das begehrt Siegerpodest. Andre Sitzler (Yamaha) fuhr in dieser Saison sein erstes Rennen und belegte dabei auf seiner Heimstrecke einen beeindruckenden 5. Platz.

In der Klasse WC 1 bis 65 ccm fuhr MSC-Nachwuchspilot Oskar Wolf ein sehenswertes Rennen. Er kam zwar schlecht vom Start weg, doch Runde um Runde kämpfte sich Oskar nach vorn. Er nutzte den Heimvorteil und konnte die Führung übernehmen. Er wurde mit einem respektablen Vorsprung als Sieger abgewunken und stand als strahlender Gewinner auf dem obersten Podestplatz. Arthur Schell (Kawasaki) belegte den 13. Platz.

In der Klasse WC 2 bis 85 ccm fuhr der für Schefflenz Robin Schönbein (KTM) auf den achten Rang. Die MSC-Nachwuchspiloten Nick Schweizer (KTM), Hannes Wörthmüller (KTM), Elia Remmler (Husqvarna) und Eric Meidlinger (Suzuki) landeten auf den Rängen 13, 19, 20 und 21.

MSC-Pilot Max Weber (Husqvarna) ging in der XC-Sport 1-Klasse an den Start. Max Weber übernahm vom Start weg die Führung und konnte sich auch auf seiner Heimstrecke vom Feld absetzen. Weber fuhr ein fehlerfreies Rennen und begeisterte die zahlreichen Zuschauer an der Strecke.

Weber wurde nach Ablauf der Renndistanz von zwei Stunden als unangefochtener Sieger mit einem Vorsprung von fast zwei Minuten abgewunken. Mit diesem Sieg hat Max Weber noch Titelchancen beim GCC-Finale in Bühlertann. Sven Müller (Husqvarna) und Marvin Möhler (Husqvarna) belegten den 11. und 14. Platz. In der XC Sport 3 Klasse ging MSC-Pilot Jörg Albrecht erneut an die Startlinie und fuhr, wie schon am Vortag, ein sensationelles Rennen und stand mit dem 2. Platz auf dem GCC Siegerpodest.

Zum Abschluss und Höhepunkt in Schefflenz wurde das XC SupersprintMotocrossrennen gestartet. Auf der verkürzten Motocross-Strecke gingen 19 Piloten an den Start und zeigten den zahlreichen Zuschauern faszinierenden und hochkarätigen Motorsport, bei einer Renndistanz von 40 Minuten plus einer Runde.

Mit am Start war der in Deutschland lebende Ungar und Motocross-Ausnahmetalent Kornel Nemeth (Husqvarna). Nemeth zeigte ein beeindruckendes Rennen und stand mit dem 3. Platz auf dem GCC-Supersprint Podium. Die MSC-Piloten Nils Froede (Yamaha) Philipp Leis (Honda) und Lukas Wittwer belegten den 12., 13. und 19 Platz.

Den Zuschauern konnte wieder hochkarätiger Motorsport auf internationalem Niveau geboten werden, mit packenden Zweikämpfen und reichlich Rennaction. Bei optimalen Bedingungen ging wieder eine erfolgreiche GCC Veranstaltung auf dem Schefflenzer WM-Parcours zu Ende und es konnten wieder zahlreiche Podestplätze, bis hin zum vorzeitigen Meisterschaftstitel an die MSC-Piloten vergeben werden.

Vorsitzender Harry Wansner durfte auch den stellvertretenden Bürgermeister Kunzmann an der MSC-Strecke willkommen heißen. Beide nahmen auch die Siegerehrungen vor. Die Gesamtorganisation, sei es die Streckenführung, das Bewässerungsteam, die Streckensicherung mit Streckenposten, das Rennbüro, die technische Abnahme, die Parkplatz Einweisung und dem Brandschutz mit der Freiwilligen Feuerwehr Schefflenz, die Bewirtung im großen Festzelt und die ärztliche Versorgung durch die DRK-Ortsgruppe Allfeld übertrafen wieder alle Erwartungen.

Das GCC-Finale findet am 29./30. September in Bühlertann bei Schwäbisch-Hall statt.