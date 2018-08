Würzburg. (kn) Nach dem Heimsieg gegen Cottbus hat Drittligist Würzburger Kickers am Mittwochabend anlässlich der ersten Pokalrunde des bayerischen Pokalwettbewerbs nochmals nachgelegt und sich souverän mit 9:1 (3:1) beim 1. FC Bad Kissingen durchgesetzt. Vierfacher Torschütze war dabei Neuzugang Enis Bytyqi. Dies sollte den Mannen von Cheftrainer Michael Schiele weiter Auftrieb geben, sich auch in der Liga durchzusetzen und sich aus dem Tabellenkeller zu lösen.

Ein paar Tage Verschnaufpause gibt es für die "Rothosen", da am Wochenende spielfrei ist. Erst am 25. August heißt es wieder, die Fußballschuhe zu schnüren, wenn am 5. Spieltag im Rostocker Stadion an der Ostsee die Partie gegen den FC Hansa Rostock über die Bühne geht. Bis dahin heißt es nach der "Englischen Woche" erst einmal Kräfte bündeln, um vielleicht schon in Rostock die nächsten drei Punkte einzufahren.