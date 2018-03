Kirrlach/Neckarelz. (RNZ) Am zweiten Turnierwochenende der Badischen Futsalmeisterschaften sahnten die C- und D-Juniorinnen der TSG 1899 Hoffenheim, die C-Junioren der SpVgg Neckarelz und die D-Junioren des Karlsruher SC die Meisterschalen ab.

Die zehn besten C-Junioren-Teams aus den neun Fußballkreisen spielten um die badische Futsalmeisterschaft und die Qualifikation für den SFV-Futsal-Cup am 3. März in Ehningen. In Gruppe B setzten sich die SpVgg Neckarelz und der FV Lauda durch, in Gruppe A machten aus einem engen Dreikampf am Ende der FC Nöttingen und der SC Pfingstberg-Hochstätt das Rennen ums Halbfinale.

Beide Halbfinals waren an Spannung kaum zu übertreffen. Im ersten Spiel schlug der FV Lauda den FC Nöttingen nur ganz knapp mit 1:0. Das Spiel zwischen SpVgg Neckarelz und dem SC Pfingstberg-Hochstätt musste sogar im Sechsmeterschießen entschieden werden. Dramatisch und unter lautem Jubel der Fans siegte die SpVgg Neckarelz mit 4:3.

Die Jungs aus Pfingstberg-Hochstätt unterlagen anschließend auch im Spiel um Platz drei knapp mit 0:1, der FCN sicherte sich Bronze. Das Finale gegen den FV Lauda hingegen war eine ganz klare Sache. Nach vier Minuten führte die SpVgg Neckarelz bereits 4:0, am Ende stand es 5:1.

Bevor die Platzierungen ihre Urkunden und Futsalbälle erhielten, wurde Aaron Dörsam von der SpVgg Neckarelz als bester Torhüter geehrt und als besten Spieler Alexander Rohr vom SC Pfingstberg-Hochstätt. Er teilte sich auch die Torjäger-Krone mit Nico Dauth vom FV Lauda.

Alle erhielten Geschenke vom bfv und eine Einladung vom SV Sandhausen zu einem Heimspiel. Die Sieger der SpVgg Neckarelz erhielten die Meisterschale, Eintrittskarten für den Europa-Park Rust und Freikarten für den SV Sandhausen.

Die Platzierungen: 1. SpVgg Neckarelz, 2. FV Lauda, 3. FC Nöttingen, 4. SC Pfingstberg-Hochstätt, 5. SV Sandhausen, 5. SV Kickers Büchig, 7. SG Berwangen/Kirchardt/Massenbachhausen, 7. SG Östringen/Odenheim, 9. SG Buchen/Hettingen, 9. TSV Reichenbach