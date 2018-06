Eberbach. Bei besten Motorsportbedingungen wurden im spanischen Valencia der vierte und fünfte Lauf der FIM CEV Repsol Moto2 Europameisterschaft ausgetragen. Nachdem das erste Rennen nach Abbruch neu gestartet wurde, katapultierte der Eberbacher Lukas Tulovic mit einem Traumstart seine Kalex schon zu Beginn des Rennens auf Rang drei und finishte schließlich nach einem harten Kampf und einer Topleistung als Fünfter. Im zweiten Rennen ging er unverschuldet durch einen Sturz des Spaniers Sanchis zu Boden.

Nach dem Top-10 Ergebnis beim letzten Lauf in Barcelona war für den 17-jährigen Förderpilot der ADAC-Stiftung Sport das Ziel klar - noch eine Schippe drauf legen und weitere Punkte für die Meisterschaft sammeln. Erst zur zweiten Hälfte des Qualifyings am Samstag wurden die Bedingungen besser. Lukas sicherte sich mit seiner Team Ciatti/Forward Racing Junior Kalex Platz 8 in der dritten Startreihe für den Sonntag.

Am Sonntag wurde das erste Rennen bereits in Runde zwei mit roter Flagge abgebrochen. Der Neustart wurde auf 12 Uhr in die Mittagshitze verlegt. Doch Tulovic blieb cool und setzte schon beim Start Akzente. Der Youngster hatte viel Angriffslust mit nach Spanien gebracht - mit einem Traumstart katapultierte er sich und seine Kalex auf Rang drei und kämpfte um seine Platzierung mit scharfer Klinge. Doch gegen den Sieger Eric Granado und drei weitere war er machtlos. Aber dafür sicherte sich Lukas souverän Platz fünf im ersten Rennen und zugleich die beste Platzierung seiner Moto2-Karriere. Tulovic hatte Blut geleckt.

Im zweiten Rennen legte er gleich noch einen drauf - erneut mit einem perfekten Start beschleunigte er direkt auf Position zwei im Feld. Der Respekt vor den erfahrenen Kollegen verdampfte in der spanischen Mittagshitze. Bis der Spanier Sanchis beim Anbremsen einer Linkskurve das Vorderrad verlor und Lukas mit zu Boden riss.

Bis zu diesem Zeitpunkt hätte an diesem Tag noch alles passieren können aber: That’s racing. Mit seinem fünften Platz in Rennen 1 konnte Lukas Tulovic elf Punkte holen und liegt nun mit insgesamt 23 Zählern auf Rang elf in der Meisterschaftswertung.

"Mission erfüllt - wir sind wieder im Geschäft! Und das sogar besser, als je zuvor. Ziel nach dem letzten Rennen war eine Top-5 Platzierung. Der heutige Tag hat mir vieles gegeben. Ich weiß nun, dass ich vorne mitfahren kann." Das nächste Rennen wird am 23. Juli in Estoril stattfinden.