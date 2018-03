Präsident Daniel Sauer und Aufsichtratsmitglied Sebastian Herkert vor dem Spiel gegen Münster in der Würzburger Flyeralarm-Arena. Foto: Rüdiger Busch

Von Rüdiger Busch

Würzburg. Der Streit mit den Anwohnern der Flyeralarm-Arena auf dem Dallenberg macht den Würzburger Kickers schwer zu schaffen. Wir haben uns mit Vereinspräsident Daniel Sauer und dem Aufsichtsratsmitglied der Kickers-AG, Sebastian herkert, darüber unterhalten.

Wie ist der aktuelle Sachstand? Stimmt es, dass die Anwohner gegen eine finanzielle Entschädigung bereit gewesen wären, die Klage zurückzuziehen?

Herkert: Von unsere Seite war die Bereitschaft für eine gütliche Einigung immer da. Unsere Türen stehen für alle Nachbarn immer offen. Wir wissen, dass wir uns auf einem Feld bewegen, das für alle Beteiligten nicht einfach ist. Dennoch zählt das Miteinander für den überwiegenden Teil der Anwohner, da wird lösungsorientiert gesprochen. Anders sieht das bei den Klägerparteien aus.

Sauer: Da wurde uns die Diskussionsgrundlage entzogen, da sechs klagenden Parteien utopische Forderungen gestellt wurden. Da sprechen wir von Millionenbeträgen, die die Kickers als Entschädigungszahlungen hätten leisten sollen. Sachliche Dinge, wie weitere bauliche Maßnahmen zur Lärmreduzierung, waren überhaupt kein Thema.

Das heißt, das VIP-Zelt muss weiter direkt nach Abpfiff geschlossen werden?

Herkert: Ja, sonst droht uns eine hohe Strafzahlung. Aber wir sind in guten Gesprächen mit der Stadt und hoffen auch da auf eine schnelle Lösung. Wir reden von einer Übergangsregelung, die bis zur finalen Genehmigung der Bauanträge Bestand hat. Das betrifft vielleicht noch drei, vier Spiele.

Sauer: Der Schaden - sowohl für unser Image als auch finanzieller Natur - ist immens.

Herkert: Selbstredend. Umso wichtiger ist es, dass wir gerade jetzt alle noch enger zusammenstehen. Und diesen Zusammenhalt spüren wir. Unsere Fans, Sponsoren, Partner, Mitglieder und Unterstützer halten fest zu uns, fragen, wo sie helfen können. Das ist keine Selbstverständlichkeit, zeigt aber, dass alle mit Herzblut bei den Kickers sind. Dafür sind wir überaus dankbar!

Aus Rücksicht auf die klagenden Nachbarn muss das DFB-Pokalspiel am 12. August gegen Werder Bremen nach Offenbach verlegt werden. Hätte der DFB mit einer zeitlichen Verlegung der Partie, etwa von 20.45 auf 19 Uhr dem Verein nicht entgegenkommen können?

Herkert: Nein, am DFB liegt es nicht. Der hat uns immer vorbildlich unterstützt. So einfach, wie es auf den ersten Blick aussehen mag, ist es nicht, Anstoßzeiten zu ändern. Da steckt organisatorisch einiges dahinter: Neben den Fernsehverträgen gilt es zum Beispiel, bundesweit die Anfahrtswege der verschiedenen Fangruppen im Blick zu haben. Ohne die Rechtsaufsichtsbeschwerde bei der Regierung von Unterfranken gegen die Stadt durch den Anwalt, der sechs der sieben Klägerparteien vertritt, wäre es eher möglich gewesen, das Spiel zuhause auszutragen.

Wie lässt sich das Stadionproblem mittel- bis langfristig lösen?

Herkert: Wir haben klar zum Ausdruck gebracht, dass wir einen Neubau anstreben. Diese Entscheidung haben wir nicht aus dem Bauch heraus getroffen, sondern ist die Konsequenz der Standortanalyse am Dallenberg. Dankenswerterweise übernimmt die Stadt mit dem beauftragten Büro die Suche nach einem geeigneten Standort.

Gibt es diesen schon?

Herkert: Die Stadt hatte anfangs mehr als zehn mögliche Orte untersucht, aktuell werden diese nach und nach auf verschiedene Kriterien geprüft. Parallel haben wir die Suche auch intensiviert. Wir würden natürlich am liebsten in Würzburg bleiben. Aber wir müssen das Suchfeld ausdehnen und beschäftigen uns deshalb mit allen Alternativen in einem Radius von 30 Kilometern rund um Würzburg. Wir sind da für alle Interessenten offen. Der Faktor Zeit ist für uns ein entscheidender.

Wenn der Standort gefunden ist: Wie lange wird es dauern, bis das Stadion steht?

Herkert: Mir Prognosen ist das so eine Sache. Wenn alles gut liefe, wäre es nicht unrealistisch, in vier, vielleicht fünf Jahren. Da sind wir wieder beim Faktor Zeit, den wir aktuell eben auch beeinflussen wollen, wo es nur geht.

Nicht so gut gelaufen ist das Heimspiel gegen Münster: Gut gespielt und doch verloren. Wie bewerten Sie die sportliche Situation?

Herkert: Die Niederlage war äußerst unglücklich. Jeder, der das Spiel gesehen hat, weiß es auch einzuordnen - wir hatten genügend Möglichkeiten. Im Fußball entscheiden aber Tore, nicht ein starker Auftritt. Generell bin ich zuversichtlich: Wir haben ein erstklassiges Trainerteam rund um Chefcoach Stephan Schmidt. Und wir haben eine Mannschaft, die begeistern kann und wird.

Sauer: Ich habe bereits im Abstiegskampf immer wieder betont, dass die dritte Liga kein Horrorszenario für uns ist. Wir müssen immer schauen, wo wir herkommen. Die dritte Liga ist eine ungemein reizvolle Spielklasse, in der es verdammt eng zugeht. Das zeigt sich auch schon jetzt nach gerade einmal drei Spieltagen. Von daher möchte ich auch nicht vorhersagen, wo wir am Ende landen werden: Aber wir werden mit dieser Mannschaft ganz sicher viel Spaß haben.