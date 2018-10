Mosbach. (kö) Das Maß der Dinge in der Fußball-Kreisliga Mosbach ist momentan Türkspor Mosbach, denn nach fünf Partien sind die Männer von Levent Yolcu noch ungeschlagen. Ungeschlagen sind zudem die Teams aus Limbach und Neunkirchen, doch weil sie schon zweimal die Punkte teilten, liegen sie zwei Zähler hinter Türkspor.

Am Sonntag kann dies der SV Neunkirchen ändern, denn der SVN trifft im absoluten Topspiel auf den Tabellenführer. Sicherlich ein Highlight auf das sich die Zuschauer freuen dürfen. Auf eine gepflegte Punkteteilung hofft da die direkte Konkurrenz die vor vermeintlich leichteren Aufgaben steht. So muss Limbach beim Vorletzten FV Mosbach II ran, während der SV Sattelbach das noch punktlose Schlusslicht SV Schefflenz erwartet.

FV Mosbach II - FC Limbach: "Die Schotten dicht machen", das war das vorrangigste Ziel, des FV Mosbach II beim Gastspiel in Neunkirchen. Und das erfüllten die Mosbacher Spieler auch, denn am Ende stand ein viel beachtetes torloses Remis. Das war auch Keeper Markus Schwab zu verdanken, der einige tolle Paraden zeigte. Einen gut aufgelegten Keeper braucht es auch jetzt, denn mit dem FC Limbach kommt ein Team, das zu den spielstärkeren zählt. Vielleicht ist Limbach ja noch ein bisschen schwerer auszurechnen, denn mit Mabjaia, Weatherspoon, Khraibani, Heckmann und dem jungen Paul Bachmann hat der FC Limbach torgefährliche Akteure in seinen Reihen.

TSV Billigheim - SV Neckarburken: Der TSV Billigheim hat in der neuen Spielklasse ein Auswärtsproblem. Immer dann, wenn Uli Müller und seine Fußballer das Ortsschild hinter sich lassen, geht ihnen scheinbar etwas Spielstärke verloren. So stehen drei Auswärtsniederlagen in der Bilanz. Anders sieht’s aber aus, wenn Kapitän Kai Bauer und Kollegen das Heimpublikum im Rücken haben. Dann läuft’s wie geschmiert wie die Siege gegen Wagenschwend und Schefflenz zeigen. Mal sehen ob das auch gegen den SV Neckarburken so bleibt?

SV Sattelbach - SV Schefflenz: Mit dem Punktgewinn gegen den FC Limbach war man beim SV Sattelbach zufrieden. Konnte man auch, zumal man personell nicht grade auf Rosen gebettet war. Auf der Ersatzbank saßen fast ausschließlich Routiniers wie Marcel Schumpf, Bayram Morina oder auch Thorsten Geiger. Jetzt allerdings wollen die Mannen von Coach Dietmar Zilling sich nicht mit einem Punkt zufrieden geben. Gegen die SVS-Kollegen zählt aktuell nur ein Dreier. Dieses Ziel ist realistisch, denn die SV Schefflenz kommt einfach nicht in die Spur. Fünf Spiele und null Punkte, so sieht die Lage bei der SVS aus.

SV Neckargerach - SV Wagenschwend: Das war wichtig für den SV Neckargerach. Beim Spiel in Schefflenz holten sich die Männer von Michael Schäfer, der diesmal als aktiver Spielertrainer tätig war, einen Sieg. Eine gute Einstellung aller Akteure, ein toll aufgelegter Keeper Haas und mit Thomas Hornung und Eugen Enns zwei Spieler an der torentscheidenden Stelle, fertig war der 2:1-Erfolg. Den gilt es jetzt per Heimsieg gegen den einen Punkt besseren SV Wagenschwend aufzuwerten. Der SVW indes wird alles dran setzen, um die Heimniederlage gegen Reichenbuch wett zu machen.

FV Reichenbuch - TSV Schwarzach: Kollektives Aufatmen im Lager des FV Reichenbuch: In Wagenschwend gelang der Elf um Dominik Weber der erste Sieg. Dass man es kann, wusste man beim FVR schon vorher, doch belohnt mit Zählbarem wurde man erst jetzt. Natürlich darf das nur der Anfang einer Erfolgsserie sein und so streben die Reichenbucher daheim gegen Schwarzach gleich mal Sieg Nummer zwei an. Der TSV Schwarzach hat letzte Woche seine Niederlagenserie mit einem Remis gegen Neckarburken gestoppt. Hannes Bock sorgte dabei mit seinem Tor wieder mal für Jubel bei der TSV-Fangemeinde. Das Tor war der Lohn für eine engagierte zweite Hälfte der Schwarzacher, an die es jetzt in Reichenbuch anzuknüpfen gilt.

SV Robern - SC Oberschefflenz: Es läuft beim SV Robern. Mit zwei Siegen in Folge hat man sich auf den sechsten Platz vorgearbeitet. Erfreut hat die Fans auch die Tatsache, dass Robern in den letzten beiden Partien je drei Tore geschossen hat. Gelingt den Gelb-Schwarzen jetzt der "Drei-Tore-Hattrick", dann gehen wohl auch gegen Oberschefflenz drei Zähler auf das SVR-Konto. Eine Kontoerhöhung könnte auch der SC Oberschefflenz gebrauchen, der mit seinen fünf Zählern hinter den eigenen Erwartungen geblieben ist. Zuletzt gab’s zwei Unentschieden gegen Reichenbuch und Breitenbronn. Da sorgte Fabian Gruber mit seinem Doppelpack für den Punkt.

VfB Breitenbronn - VfB Allfeld: Im Duell der beiden einzigen Kreisliga-VfB’s treffen zwei punktgleiche Mannschaften aufeinander. Die Favoritenbürde zu verteilen fällt schwer, auch wenn der Heimvorteil für die Breitenbronner spricht. Während man auswärts nicht ganz so glanzvoll agiert, präsentierte man den heimischen Fans zuletzt zwei Siege mit je vier Breitenbronner Toren. So gesehen sollte sich Allfelds guter Keeper Philipp Neumeyer auf einige Arbeit einstellen.

Türkspor Mosbach - SV Neunkirchen: Erster gegen Zweiter, Titelfavorit gegen Titelfavorit, dieses Match steht im Mittelpunkt des Interesses. Aktuell hat Türkspor zwei Zähler mehr auf dem Konto, weil man sich ein Unentschieden weniger leistete als der ebenfalls noch ungeschlagene Zweite Neunkirchen. Auch die Zahl der Gegentreffer ist fast identisch. Neunkirchens Keeper Marcel Martin langte viermal hinter sich, Türkspors Kutsal Bozkurt dreimal. Ein leichtes Missverhältnis ist beim Vergleich der aktuellen Topteam bei der Trefferzahl festzustellen. Neunkirchen bringt es auf zwölf Tore, während Türkspor schon 25 mal jubeln durfte. Beim TSM treffen nicht nur die Stürmer, sondern auch die Mittelfeldmannen wie letzte Woche Onur Aslantas mit seinen drei Toren. Natürlich wird das Topspiel auch zum Duell der Topscorer Ali Köklü und Manuel Heck. Eigentlich ist alles offen, was einen spannendes Nachmittag garantiert.