Los geht’s: Am Hardtsee in Ubstadt-Weiher beginnt der Ironman Kraichgau. Foto: Of

Von Hans-Joachim Of

Östringen/Kraichtal. Der Countdown läuft. Im Moment sind, speziell auch an Wochenenden, zahlreiche Radfahrer auf ihren Rennmaschinen unterwegs, um sich mit der kurvigen Strecke im "Land der 1000 Hügel" vertraut zu machen. Der "Ironman Kraichgau" wirft seine Schatten voraus.

Was vor 15 Jahren mit noch relativ geringem Publikumsinteresse begann, hat sich im Laufe der Zeit zu einem echten "Renner" entwickelt. Heute zählt der "Ironman 70.3 Kraichgau" (früher Kraichgau-Challenge), der unter diesem Label zum fünften Mal startet, zum größten Sportevent Baden-Württembergs.

Am Sonntag, 2. Juni, steht die Region ab 9 Uhr erneut im Fokus dieses Dreikampfes, der die Athleten fordert wie keine andere Sportart. Mit rund 2500 Einzelstartern im Hauptrennen, etwa 100 Staffeln aus zahlreichen Nationen sowie einem top besetzten Feld, das sich mit dem Ironman-Weltmeister, Hawaii-Sieger und Vorjahresgewinner Jan Frodeno bei den Männern und 2018-Siegerin Laura Philipp bei den Frauen schmücken kann, ist dieser Wettbewerb einer der europaweit größten Triathlon-Veranstaltungen. Zuletzt war das Rennen im Frühsommer 2018 vor rund 30.000 Zuschauern in Ubstadt-Weiher, Kraichtal, Bad Schönborn und Östringen über die Bühne gegangen.

Die Fakten: 1,9 Kilometer Schwimmen im Hardtsee, 90 Kilometer Radfahren durch die Kraichgau-Landschaft mit den Fixpunkten Östringen (Herausforderung Schindelberg) und Kraichtal sowie die 21,1 Kilometer Laufstrecke mit Start- und Ziel in Bad Schönborn stellen für alle Sportler stets eine große Herausforderung (Challenge) dar. Das Besondere bei einem Triathlon ist, dass im Gegensatz zu anderen Sportarten Profis und engagierte Amateure aus allen Altersklassen Seite an Seite an der Startlinie stehen.

Während bei den Männern neben den erwähnten Champions weitere starke Konkurrenz wie Bart Areonouts oder Franz Loeschke am Start ist, gibt es auch bei den Frauen erneut ein bärenstarkes Athletenfeld. Ob Dauerstarterin Julia Gajer oder die starke Niederländerin und Dauerrivalin Yvonne van Vlerken an den Start geht, ist im Moment noch offen. Neben Jenny Schulz gehört auf jeden Fall Laura Philipp, Ironman Kraichgau-Siegerin von 2018, zu den Favoriten.

Beim Ironman Kraichgau geht es zwar "nur" auf die Kurzdistanz, doch die hat es in sich. "Sehr anspruchsvoll" oder "eine echte Herausforderung" lauteten durch die Bank die Kommentare der teilnehmenden Sportler. Bereits einen Tag vor dem "großen Rennen" startet am Samstag, 1. Juni, mit den "Ironkids" die kleinsten Sportler und kämpfen um Sieg und Medaillen. Auch die Athleten der Triathlon-Bundesliga - und damit die nationale Elite - misst ihre Kräfte. Wie der Veranstalter mitteilt, zählt der 15. Sparkasse Kraichgau-Ironman powered by KraichgauEnergie zur weltweiten Rennserie der "Ironman 70.3 Rennen", wobei man sich einmal mehr für die im Oktober anstehenden Weltmeisterschaften auf Hawaii qualifizieren kann.

Auch bei den beteiligten Gemeinden und den Ortsvereinen, die viele Jahre lang Aufbauarbeit leisteten, freut man sich über das weithin große Interesse an der Veranstaltung, die auch in diesem Jahr besten Sport verspricht. Weit über 2000 freiwillige Helfer aus den Ortsvereinen und der Verwaltung, aus Polizei, Rotes Kreuz und Feuerwehr sind im Einsatz.