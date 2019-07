Heidelberg. (RNZ) Die MLP Academics Heidelberg haben eine erfolgreiche Saison in der 2. Baskteball-Bundesliga hinter sich. Um auch im kommenden Jahr eine gute Rolle zu spielen, wird schon fleißig am neuen Kader gebastelt. Hier erfahren Sie, wer kommt, wer geht, wer verlängert. Der Artikel wird stetig aktualisiert.

> Sonntag, 21. Juli: Bundesligist MHP Riesen Ludwigsburg hat den Basketballer Jaleen Smith vom Zweitligisten MLP Academics Heidelberg verpflichtet. Der 1,93 Meter große Guard aus den USA unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2020. Der 24-jährige Smith sei ein Allrounder, «der vier Positionen spielen und verteidigen kann», sagte Ludwigsburgs Trainer John Patrick. «Er ist ein äußerst sympathischer Spieler, der nun den Sprung auf das nächste Level in seiner Karriere machen möchte.» (dpa-lsw)

> Donnerstag, 6. Juni: Grant Teichmann besitzt die amerikanische und detusche Staatsangehörigkeiten und unterschrieb bei den Academics einen Zwei-Jahres-Vertrag. Der 22-Jährige agierte zuletzt bei den Carson-Newman Eagles in der College-Liga als wurfstarker Shooting Guard.

"Ich glaube, dass wir mit ihm einen guten Fang gemacht haben", sagt Matthias Lautenschläger. Der Manager der Academics stand mit Teichmann länger in Kontakt und konnte den Sohn eines deutschen Vaters und einer amerikanischen Mutter letztlich von einem Wechsel nach Heidelberg überzeugen.

Künftig für die Academics am Ball: Grant Teichman (r.) kommt von der Carson-Newman-Universität in Tennessee an den Neckar. Foto: Carson-Newman

In der abgelaufenen Spielzeit erzielte der Guard in knapp 35 Minuten durchschnittlicher Spielzeit 14,5 Punkte im Schnitt und verteilte 4,7 Assists. "Er hat eine gute Dreierquote und das war uns besonders wichtig", erklärt Lautenschläger. In der vergangenen Spielzeit fehlte den Heidelbergern oft die Gefahr bei Würfen aus der Distanz. Mit dem Deutsch-Amerikaner im Team glauben die Academics, schwerer auszurechnen zu sein.

Mit Teichmann haben die Academics jetzt bereits fünf Spieler mit einem deutschen Pass für die kommende Saison unter Vertrag, zudem versuchen die Verantwortlichen, auch Sebastian Schmitt zu halten, um eine weitere Alternative zur Verfügung zu haben. Spielmacher und Eigengewächs Niklas Würzner, Center und Kapitän Phillipp Heyden sowie Allrounder Marc Liyanage standen schon unter Vertrag, zu Beginn der Woche machten die Academics zudem den Kontrakt mit Center Armin Trtovac perfekt, der Niklas Ney ersetzen wird. Ney hat sich inzwischen dem Liga-Rivalen aus Tübingen angeschlossen und wird in der nächsten Spielzeit als Gegner in die Halle am Olympiastützpunkt zurückkehren.

> Dienstag, 4. Juni: Der Basketball-Zweitligist hat Armin Trtovac unter Vertrag genommen und damit einen zweiten Center neben Kapitän Phillipp Heyden verpflichtet. Der 21-Jährige kommt von den Fraport Skyliners an den Neckar und hat einen Zweijahresvertrag unterzeichnet.

"Ich denke, damit haben wir den Verlust von Niklas Ney zumindest mal kompensiert", sagt Matthias Lautenschläger. Der Academics-Manager musste nach der Absage von Ney - der eine neue Herausforderung sucht - hinsichtlich einer Vertragsverlängerung einen neuen Backup für Heyden finden und wurde bei dem Deutsch-Serben fündig. Trtovac zeigte bei einem Probetraining in Heidelberg seine Qualitäten und überzeugte neben Lautenschläger auch Chefcoach Branislav Ignjatovic.

In der abgelaufenen Saison kam der 21-Jährige hauptsächlich in der Nachwuchsmannschaft der Skyliners in der Pro B zum Einsatz, und überzeugte dort mit 13,5 Punkten und 7,8 Rebounds im Schnitt. Im Bundesligateam kam Trtovac in Frankfurt lediglich auf drei Einsätze. Die Heidelberger sind unabhängig davon überzeugt davon, dass sich der 2,12 Meter große Center auch in der Pro A durchsetzen und Akzente für die Academics setzen kann.

Durch die Verpflichtung von Trtovac ist klar, dass Dan Oppland keinen neuen Vertrag in Heidelberg erhält. Der US-Amerikaner gleicht in seiner Spielanlage Heyden und Trtovac zu sehr. Offen ist noch, ob Oppland dem Klub in einer anderen Funktion erhalten bleibt.

> Sonntag, 5. Mai: TrainerBranislav Ignjatovic verlängerte seinen Kontrakt vorzeitig bis 2022. Fünf Jahre ist Ignjatovic bereits bei den Academics aktiv und band sich für weitere drei Jahre an den Klub, der ab der kommenden Saison ernsthaft versuchen kann und will, in die Basketball-Bundesliga aufzusteigen.

"Ich muss jetzt langsam nachziehen", sagte Ignjatovic mit Blick auf die Vertragssituation von Kapitän Heyden. Klar ist allerdings, dass der Basketball-Lehrer seine Entscheidung nicht nur vom Verbleib des Centers abhängig machte. Vielmehr ist Ignjatovic überzeugt, mit den Heidelbergern in den kommenden Jahren einen Traum verwirklichen und aufsteigen zu können. "Die Entwicklung hier ist noch nicht zu Ende", ist der Coach überzeugt, der mit seiner Mannschaft in der gerade beendeten Spielzeit erstmals das Playoff-Halbfinale erreicht hat.