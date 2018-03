Von Michael Wilkening

Heidelberg. Besser hätte es sich ein Hollywood-Regisseur wohl nicht ausdenken können. Die MLP Academics Heidelberg sicherten sich am Sonntag den elften Heimsieg in der 2. Basketball-Bundesliga, stellten mit dem 19. Saisonerfolg eine Bestmarke in der eigenen ProA-Geschichte auf und sicherten sich am vorletzten Spieltag den dritten Tabellenplatz, der im Playoff-Viertelfinale Heimrecht bedeutet. Und weil es so viel zu feiern gab, hatte der Spielplan-Macher einen Gegner nach Heidelberg geschickt, der es der Mannschaft von Branislav Ignjatovic ermöglichte, die 818 Zuschauer beim 87:71 (46:31) gegen die Orange Academy Ulm mit spektakulärem Basketball zu unterhalten.

Wenn es für eine Mannschaft gute Nachrichten gibt, bedeutet das für den Gegner meist das Gegenteil. Die Ulmer betrauerten nicht nur die Niederlage, sondern gleichzeitig den Abstieg aus der ProA. Das ist schade, denn die Orange Academy lebt den Gedanken der Talentförderung und setzt ausschließlich auf Nachwuchsspieler. Am Sonntag stand kein Importspieler im Kader der Ulmer, die sich mit Talent und Leidenschaft gegen den Abstieg stemmten - vergeblich. Dass die Orange Academy die ProA nach einer Saison schon wieder verlässt, wurde in Heidelberg finalisiert, aber nicht entschieden. Das junge Team aus Ulm musste die nötigen Siege nicht gegen ein Spitzenteam der 2. Bundesliga einfahren - und hatte seine Möglichkeiten in den Vormonaten nicht ausreichend genutzt.

Hintergrund > Branislav Ignjatovic, Trainer der MLP Academics Heidelberg: "Ich bin heute zufrieden, wenn man das erste Viertel ausnimmt. Wir hatten zunächst einen offenen Schlagabtausch und haben ohne Intensität gespielt. Das hat sich im zweiten und dritten Viertel verändert und da haben wir richtig gut gespielt. Es war schön, dass heute ein die Jungs ein paar Minuten Spielzeit bekommen haben, die das [+] Lesen Sie mehr > Branislav Ignjatovic, Trainer der MLP Academics Heidelberg: "Ich bin heute zufrieden, wenn man das erste Viertel ausnimmt. Wir hatten zunächst einen offenen Schlagabtausch und haben ohne Intensität gespielt. Das hat sich im zweiten und dritten Viertel verändert und da haben wir richtig gut gespielt. Es war schön, dass heute ein die Jungs ein paar Minuten Spielzeit bekommen haben, die das ganze Jahr über immer gut trainieren." > Daniel Jansson, Trainer der Orange Academy Ulm: "Diese Saison in der ProA hat mit einem Unfall angefangen, der Meisterschaft in der ProB vor einem Jahr. Wir haben nicht den Anspruch, hier zu spielen, sind aber trotzdem in diesem Moment niedergeschlagen, weil wir Wettkämpfer sind. Es ist traurig für die Jungs, aber sie haben einen richtig guten Job gemacht. Heidelberg hat diesen Sieg heute und den dritten Platz in der Liga verdient." miwi

Der Qualitätsunterschied zwischen den Academics und dem Schlusslicht wurde im zweiten Viertel auch im Ergebnis sichtbar. Die Heidelberger hatten in den ersten Minuten nachlässig agiert und lagen deshalb zwischenzeitlich 11:15 zurück. Es gab aber keinen Grund zur Nervosität, denn die Ignjatovic-Schützlinge setzten sich schnell ab, als sie die Intensität im eigenen Spiel erhöhten. "Wir mussten unseren Job erledigen und im Kopf bereit für das Match sein. Das hat etwas gedauert", sagte Shyron Ely, der mit 18 Punkten bester Werfer der Heidelberger war.

Beim 45:31 zur Pause war die Begegnung bereits entschieden, was der Academics-Coach wie die Zuschauer in der Halle spürte. Der Serbe gab schon zu diesem Zeitpunkt Lukas Rosenbohm und David Aichele Spielzeit, die in der Rotation auf den hinteren Positionen angesiedelt sind. Beide rechtfertigten das Vertrauen des Trainers und trugen sich in die Scorerliste ein. Später gesellte sich Jakob Schöpe auch noch dazu.

Spätestens im dritten Viertel war die Zeit für die Academics gekommen, sich verstärkt dem Unterhaltungsfaktor zu widmen. Evan McGaughey machte mit einem krachenden Dunk den Anfang und nachdem die Ulmer mit einer Zonenverteidigung versuchten, die Unterlegenheit auszugleichen, versenkten die Heidelberger innerhalb von nicht einmal anderthalb Minuten vier Dreier in Serie. In der zweiten Halbzeit des vorletzten Spiels der regulären Saison hatten die Ignjatovic-Schützlinge Gelegenheit, sich für die Playoffs warmzuschießen - und das sagt sehr viel darüber aus, was die Mannschaft bis zum jetzigen Zeitpunkt geleistet hat. "Es war schön, dass wir diesen Spaß am Spiel genießen konnten", freute sich Ely und sah sich die letzten 15 Minuten der Partie von der Bank aus an - der Schlüsselspieler wurden da schon nicht mehr gebraucht.

Der gute Eindruck wurde auch durch den ärgerlichen, aber nachvollziehbaren Leistungsabfall im letzten Viertel nicht geschmälert. Fast fünf Minuten blieben die Heidelberger im Schlussabschnitt ohne Punkte, ehe Jaleen Smith mit einem Freiwurf erfolgreich war. Als am Ende drei Akteure aus der Stammformation der Regionalliga-Mannschaft auf dem Parkett waren, fielen wieder ein paar Würfe. Auch das passte zum Feier-Tag.

MLP Academics Heidelberg: Ely 18/3, Palm 15/3, Kuppe 15/4, McGaughey 12/2, Ney 7, Smith 6, Würzner 5, Schöpe 4, Aichele 3, Rosenbohm 2, Seiferth.

Orange Academy Ulm: Krämer 19/1, Ferner 17/4, Pape 15/2, Bretzel 10, Mittmann 5/1, Stoll 2, Phillips 2, Möbus 1, George, Pongo.

Stenogramm: 11:13 (5.), 19:17 (10.), 32:23 (15.), 46:31 (Halbzeit.), 61:39 (26.), 74:50 (30.), 74:58 (35.), 87:71 (Endstand).