Nahmen am Samstag das Training auf (v.l.): Falko Freese von der Sportopädie Heidelberg, Co-Trainer Albin Mauz, Joe Kilgore, Team-Betreuer Wolfgang Fengler, Athletik-Coach Serena Benavente, Marc Liyanage, Niklas Würzner, Armin Trtovac, Phillipp Heyden, Adam Eberhard, Grant Teichman, Stephon Jelks, Sebastian Schmitt, Steve Wachalski, Co-Trainer Robin Zimmermann, Chefcoach Branislav Ignjatovic, Physiotherapeut Christos Karavasilis, Pressesprecher Yannik Barwig und Manager Matthias Lautenschläger. Foto: vaf

Von Michael Wilkening

Mannheim. Es wirkte wie bei einem Klassentreffen, als die Offiziellen, das Trainerteam und die Spieler der MLP Academics Heidelberg Samstag nach und nach am Olympiastützpunkt ankamen und sich mit einer Mischung aus Vorfreude und Neugierde in Richtung Umkleidekabine begaben. Jeder Einzelne war gespannt, was ihn erwarten würde, jeder freute sich aufs Zusammenkommen und jeder hatte Respekt vor den nächsten Wochen.

Branislav Ignjatovic war da keine Ausnahme. "Ich habe heute Morgen noch zu meiner Frau gesagt, wie gespannt ich auf die Mannschaft bin", sagte der Trainer des Basketball-Zweitligisten. Der Serbe hat das Team gemeinsam mit Manager Matthias Lautenschläger zusammengestellt und sich viele Gedanken über jede einzelne Position gemacht, aber er ist trotzdem neugierig darauf, wie sich die theoretischen Überlegungen in der Praxis umsetzen lassen.

Immerhin zu einer Aussage ließ er sich hinreißen. "Ich bin überzeugt, dass wir in der Statistik beim Rebounding besser abschneiden als im vergangenen Jahr", erklärte Ignjatovic und grinste. Die ausgemachte Schwäche im Vorjahr war ein zentraler Punkt bei der Auswahl der neuen Spieler.

Fraglich bleibt, ob es möglich sein wird, die Schwäche des Vorjahres zu eliminieren und gleichzeitig die Stärken zu behalten. Schließlich waren die Heidelberger in der abgelaufenen Spielzeit trotz Nachteilen in der Athletik auf dem zweiten Platz der regulären Saison gelandet und hatten - erstmals - in den Playoffs das Halbfinale erreicht.

Die beste Spielzeit in der ProA-Historie wird ab sofort der Maßstab im Umfeld sein, das sich eine Wiederholung wünscht. Für Phillipp Heyden bedeutet das aber keinen Stress. "Wir müssen uns das erst einmal alles in Ruhe angucken", sagte der Academics-Kapitän, ehe er sich auf den Weg zur ersten Trainingseinheit machte.

Der Center hätte gerne noch ein wenig mehr Pause gehabt ("Der Sommer ist viel zu schnell vergangen"), ist aber gleichzeitig voller Vorfreude auf die anstehende Saison. Schließlich schärft die Ungewissheit die Sinne für das, was Heyden und seinen Kollegen in den kommenden Wochen bevorsteht.

Fünf Akteure der Stammbelegschaft sind geblieben, aber eben auch fünf neue Spieler verpflichtet worden, deren Statistiken viel versprechen. Allerdings, da ist sich Heyden sicher, wird sich erst noch erweisen müssen, ob die Neuen die Vorschusslorbeeren bestätigen können. "Die Mannschaft ist sehr jung, es gibt nur wenige erfahrene Leute bei uns im Kader", sagt er, "gerade die Importspieler müssen sich erst einmal in Europa und in Deutschland zurechtfinden.

Es wird darauf ankommen, ob sie sich auf Heidelberg und unsere Mannschaft einlassen", sagt der Routinier. Die US-Amerikaner Adam Eberhard, Joseph Kilgore, Stephon Jelks, der Deutsch-Amerikaner Grant Teichmann sowie Armin Trtovac sind 23 Jahre oder jünger - die Neuzugänge haben viel Talent, aber eben auch wenig Erfahrung.

"Wichtig wird sein, dass wir die Harmonie innerhalb der Mannschaft beibehalten können, aber da hat unser Trainer bisher immer ein gutes Gespür bewiesen, dass die Jungs auch charakterlich passen", sagte Heyden. In den kommenden Wochen wird es darum gehen, nicht nur die körperlichen und spielerischen Voraussetzungen für eine gute Saison zu schaffen, sondern auch am Teamgeist zu arbeiten.

Die ersten Tage können dabei hilfreich sein, denn gemeinsam durchlebte Qualen können eine Gruppe zusammenschweißen. "Ich werde meine Muskeln und Knochen wohl wieder spüren", blickte Heyden auf die ersten Einheiten voraus, in denen vornehmlich Kondition gebolzt wird. Beim gemeinsamen Leiden dürfte sich schnell erweisen, ob der verjüngte Academics-Kader eine Mentalität entwickeln kann, die erfolgversprechend ist.