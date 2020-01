Von Nikolas Beck

Heidelberg. An den 9. November des vergangenen Jahres erinnert sich Branislav Ignjatovic gerne zurück. Beim 85:61-Erfolg in Schwenningen zeigten seine Zweitligabasketballer der MLP Academics eine ihrer besten Saisonleistungen, gewannen am zehnten Spieltag bereits zum achten Mal. Realist Igjnatovic sah sein Team auf einem guten Weg in die Playoffs. Fans, bei denen das Träumen freilich erlaubt ist, zeichneten vorsichtig erste Aufstiegsszenarien. Am Freitagabend kommt es nun in Heidelberg zum Rückspiel (19.30 Uhr) – unter völlig veränderten Vorzeichen.

"Hätte mir vor der Saison jemand gesagt, dass wir ohne Shy (Ely) und zeitweise auch ohne Phillipp (Heyden) spielen müssen, hätte ich uns spontan als Abstiegskandidat bezeichnet", sagt Ignjatovic vor dem Wiedersehen mit den Panthers. Keine Frage, spätestens seit klar ist, dass der Academics-Topscorer mit seinem Ermüdungsbruch im Knie für den Rest der Runde ausfallen wird, ist es vorbei mit der Heidelberger Glückseligkeit.

"Wir haben das alte Jahr nicht gut beendet und das neue hat schlecht begonnen", hadert der Serbe nicht nur mit der Ely-Hiobsbotschaft, sondern auch mit der 20-Punkte-Klatsche vor Weihnachten in Leverkusen und der unglücklichen Niederlage nach Verlängerung am Montag auf Schalke.

"Von Leverkusen hatten wir unsere Grenzen aufgezeigt bekommen, gegen Schalke war es schon besser", so der 53-Jährige, dessen Frust über die spielentscheidende Schiedsrichterentscheidung beim 82:83 gegen S04 sich inzwischen gelegt hat.

"Du kannst dich ärgern, aber es bringt ja nichts", sagt Ignjatovic und richtet den Fokus auf Schwenningen, bei denen sich im Vergleich zum Hinspiel ebenfalls eine ganze Menge geändert hat. Vor allem der Abgang des US-amerikanischen Spielmachers David Dennis schmerzt. Für ihn kam Landsmann Drew Brandon.

Bei den Academics soll Shy Ely von Davonte Lacy vertreten werden. Der Neuzugang hat am Mittwoch erstmals mit der Mannschaft trainiert. Dass Ely "sportlich, aber vor allem auch menschlich kaum zu ersetzen" ist, weiß Ignjatovic genau. Dennoch erhofft er sich viel von seinem neuen Schützling. "Seine Scoring-Qualitäten sind unbestritten, ich hoffe, dass er uns schnell helfen kann."

Wie schnell? Das war am Mittwoch noch nicht abzusehen. Die bürokratischen Mühlen der Liga mahlen bisweilen langsam. Noch fehlt Lacys Lizenz. Klappt es bis zum Spiel am Freitag nicht, wird er auch am Sonntag in Tübingen (17 Uhr) fehlen, fürchtet Ignjatovic. Umso mehr sind die verbliebenen "Import-Spieler" Zamal Nixon, Adam Eberhard und Stephon Jelks gefordert. "Von ihnen kommt zurzeit zu wenig", spricht Ignjatovic Klartext.

Dass sie es können, haben die Profis aus Übersee bereits bewiesen. Als Shy Ely sein schwächstes Spiel der Saison hatte, übernahm Nixon mit fünf Dreiern und 20 Zählern. Das war im November. In Schwenningen. Branislav Ignjatovic erinnert sich gerne.

Pro A, Freitag, 19.30 Uhr: Heidelberg - Schwenningen.